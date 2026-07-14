Parreno vagy Carmen Herrera, 2027-ben a Guggenheim Bilbaóban

A nyár kezdetével egy időben a Guggenheim Múzeum Bilbao Alapítvány kuratóriuma összeült, hogy számba vegye a központ tevékenységét 2026 első hat hónapjában. Tavaly június végéig közel 517 000 látogató kereste fel a Guggenheimet, ami 12%-kal több az erre az időszakra várt számnál, és 3%-kal kevesebb, mint a kezdeti időpontban. A közönség 67%-a külföldről érkezett, közülük szokás szerint Franciaország emelkedett ki, majd az Egyesült Királyság és Németország következik a leggyakrabban.

Az Erdu Program Barátait, Követőit és kedvezményezettjeit összefogó művészet és kultúra közösségét tekintve a taglétszám az elmúlt hónapokban tovább nőtt, így a Közösség taglétszáma 456.901 főre emelkedett, ami több mint 30.000 új taggal nőtt 2025 végéhez képest.

Az intézmény következő kiállítási naptárával kapcsolatban bejelentettek néhány olyan projektet, amelyek a 2027-es művészeti programjában szerepelnek, és amelyeken ezeken az időpontokon dolgoznak.

Március közepétől megtekinthetjük az első spanyolországi kiállítást, amelyet Philippe Parrenónak, a kortárs alkotás 1990-es évektől kezdődő fejlődésének elemzése szempontjából fontos francia művésznek szenteltek. A kiállítás összekapcsolja produkcióját a mediterrán gyökerekkel, valamint a tájjal és az ökoszisztémákkal a környezeti válsággal szemben. Valamivel később, április végétől, Carmen Herrera kubai-amerikai művésznek, az absztrakció latin-amerikai úttörőjének kínálnak átfogó retrospektívet, több mint kétszáz, 1937 és 2021 közötti alkotáson keresztül, olyan tudományterületeken, mint a festészet, szobrászat, rajz és metszet.

Az újév nyara után, október elejétől a „Kaihō 解放: Japán művészek 1945 után” című kiállítás a japán alkotók szerepét vizsgálja mind Japánban, mind a háború utáni időszakban Ázsiában, Európában, az Egyesült Államokban és Brazíliában létrejött japán közösségekben. A monográfiák útjának része lesz, hogy a Guggenheim a tartós hatású női művészekre összpontosít.

Ezen kívül két új kiállítás alkotja az elnevezésű kiállítási ciklus következő fejezeteit a helyszínenamely konkrét javaslatoknak ad otthont a múzeum számára. Az első, májusban megnyíló rendezvényen a londoni székhelyű koreai művész, Do Ho Suh látható, akit nagyszabású, éteri installációival ünnepelnek, amelyek áttetsző szövetek segítségével építészeti tereket rekonstruálnak megélt tapasztalataiból; Ezekben a szobrászat, az építészet és az emlékezet kapcsolatát kutatja, összpontosítva arra, hogy a test hogyan lakik, utazik, és hogyan kapcsolódik ezekhez az enklávékhoz. A decemberre tervezett második a bilbaói Itziar Barrio nevéhez fűződik, aki munkásságát hosszú távú, kutatások által vezérelt és több munkatárssal közösen kidolgozott projektekben fogalmazza meg. Produkciójával azokat a domináns narratívákat kívánja újraírni, amelyek a többségi társadalmi meggyőződések alapjaiba vésődnek.

Végül, és tekintettel arra, hogy 2027-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a bilbaói Guggenheim Múzeum, készül a gyűjtemény megújított bemutatója, amely az intézmény útjának megünnepléseként készült, immár Miren Arzalluz rendezésében. Ősszel jelentik be.

Mindezek előtt a Guggenheimben négy kiállítás vár 2026 hátralévő részében, októberben és novemberben. Képesek leszünk elgondolkodni a videó installáción Az Ever Over All a svájci Pipilotti Rist, amely álomszerű atmoszférába sodorja a nézőt, amelyben egy virág pusztító fegyverré változik, amely elpusztítja az autókat; Steve McQueen antológiája, amely álló- és mozgóképeket használ a személyes és kollektív kérdések elmélyítésére; egy másikat a minimalista Dan Flavin, aki a dísztelen fénycsövek esztétikai tárgyként való használatát fogja hangsúlyozni; és a fiatal kanadai Zadie Xa munkája a sorozatban a helyszínen. Ez a szerző, aki 1983-ban született Vancouverben, de koreai származású, előadások és installációk segítségével elmélyül a diaszpóra kulturális örökségének identitások és folklór közvetítésében.

GUGGENHEIM MÚZEUM BILBAO

Abandoibarra Avenue, 2

Bilbao