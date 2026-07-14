Parreno vagy Carmen Herrera, 2027-ben a Guggenheim Bilbaóban

2026.07.14. Do Ho Suh. Apartment A, Corridors and Staircases, 348 West 22nd Street, New York NY 10011, USA (Kanazawa Version), 2012. Cortesía del artista, Los Angeles Museum of Art, LACMA; Lehmann Maupin New York, London, Seoul; y Victoria Miró

A nyár kezdetével egy időben a Guggenheim Múzeum Bilbao Alapítvány kuratóriuma összeült, hogy számba vegye a központ tevékenységét 2026 első hat hónapjában. Tavaly június végéig közel 517 000 látogató kereste fel a Guggenheimet, ami 12%-kal több az erre az időszakra várt számnál, és 3%-kal kevesebb, mint a kezdeti időpontban. A közönség 67%-a külföldről érkezett, közülük szokás szerint Franciaország emelkedett ki, majd az Egyesült Királyság és Németország következik a leggyakrabban.

Az Erdu Program Barátait, Követőit és kedvezményezettjeit összefogó művészet és kultúra közösségét tekintve a taglétszám az elmúlt hónapokban tovább nőtt, így a Közösség taglétszáma 456.901 főre emelkedett, ami több mint 30.000 új taggal nőtt 2025 végéhez képest.

Az intézmény következő kiállítási naptárával kapcsolatban bejelentettek néhány olyan projektet, amelyek a 2027-es művészeti programjában szerepelnek, és amelyeken ezeken az időpontokon dolgoznak.

Március közepétől megtekinthetjük az első spanyolországi kiállítást, amelyet Philippe Parrenónak, a kortárs alkotás 1990-es évektől kezdődő fejlődésének elemzése szempontjából fontos francia művésznek szenteltek. A kiállítás összekapcsolja produkcióját a mediterrán gyökerekkel, valamint a tájjal és az ökoszisztémákkal a környezeti válsággal szemben. Valamivel később, április végétől, Carmen Herrera kubai-amerikai művésznek, az absztrakció latin-amerikai úttörőjének kínálnak átfogó retrospektívet, több mint kétszáz, 1937 és 2021 közötti alkotáson keresztül, olyan tudományterületeken, mint a festészet, szobrászat, rajz és metszet.

Philippe Parreno. La Quinta Del Sordo2021. © Atelier Parreno

Carmen Herrera. Réalités Nouvelles, 1948. © Carmen Herrera birtok. A Lisson Gallery jóvoltábólCarmen Herrera. Réalités Nouvelles, 1948. © Carmen Herrera birtok. A Lisson Gallery jóvoltából

Carmen Herrera. Új valóságok1948. © Carmen Herrera birtok. A Lisson Gallery jóvoltából

Az újév nyara után, október elejétől a „Kaihō 解放: Japán művészek 1945 után” című kiállítás a japán alkotók szerepét vizsgálja mind Japánban, mind a háború utáni időszakban Ázsiában, Európában, az Egyesült Államokban és Brazíliában létrejött japán közösségekben. A monográfiák útjának része lesz, hogy a Guggenheim a tartós hatású női művészekre összpontosít.

Tsuruko Yamazaki. Cím nélkül, 1962. © Tsuruko Yamazaki birtok / LADS GALLERY, Osaka és Take Ninagawa, Tokió jóvoltábólTsuruko Yamazaki. Cím nélkül, 1962. © Tsuruko Yamazaki birtok / LADS GALLERY, Osaka és Take Ninagawa, Tokió jóvoltából

Tsuruko Yamazaki. Cím nélkül, 1962. © Tsuruko Yamazaki birtok / LADS GALLERY jóvoltából, Osaka és Take Ninagawa, Tokió

Ezen kívül két új kiállítás alkotja az elnevezésű kiállítási ciklus következő fejezeteit a helyszínenamely konkrét javaslatoknak ad otthont a múzeum számára. Az első, májusban megnyíló rendezvényen a londoni székhelyű koreai művész, Do Ho Suh látható, akit nagyszabású, éteri installációival ünnepelnek, amelyek áttetsző szövetek segítségével építészeti tereket rekonstruálnak megélt tapasztalataiból; Ezekben a szobrászat, az építészet és az emlékezet kapcsolatát kutatja, összpontosítva arra, hogy a test hogyan lakik, utazik, és hogyan kapcsolódik ezekhez az enklávékhoz. A decemberre tervezett második a bilbaói Itziar Barrio nevéhez fűződik, aki munkásságát hosszú távú, kutatások által vezérelt és több munkatárssal közösen kidolgozott projektekben fogalmazza meg. Produkciójával azokat a domináns narratívákat kívánja újraírni, amelyek a többségi társadalmi meggyőződések alapjaiba vésődnek.

Végül, és tekintettel arra, hogy 2027-ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a bilbaói Guggenheim Múzeum, készül a gyűjtemény megújított bemutatója, amely az intézmény útjának megünnepléseként készült, immár Miren Arzalluz rendezésében. Ősszel jelentik be.

Mindezek előtt a Guggenheimben négy kiállítás vár 2026 hátralévő részében, októberben és novemberben. Képesek leszünk elgondolkodni a videó installáción Az Ever Over All a svájci Pipilotti Rist, amely álomszerű atmoszférába sodorja a nézőt, amelyben egy virág pusztító fegyverré változik, amely elpusztítja az autókat; Steve McQueen antológiája, amely álló- és mozgóképeket használ a személyes és kollektív kérdések elmélyítésére; egy másikat a minimalista Dan Flavin, aki a dísztelen fénycsövek esztétikai tárgyként való használatát fogja hangsúlyozni; és a fiatal kanadai Zadie Xa munkája a sorozatban a helyszínen. Ez a szerző, aki 1983-ban született Vancouverben, de koreai származású, előadások és installációk segítségével elmélyül a diaszpóra kulturális örökségének identitások és folklór közvetítésében.

Csinálj Ho Suh-t. A lakás, Folyosók és lépcsők, 348 West 22nd Street, New York NY 10011, USA (Kanazawa Version), 2012. A művész jóvoltából, Los Angeles-i Művészeti Múzeum, LACMA; Lehmann Maupin New York, London, Szöul; és Miró ViktóriaCsinálj Ho Suh-t. A lakás, Folyosók és lépcsők, 348 West 22nd Street, New York NY 10011, USA (Kanazawa Version), 2012. A művész jóvoltából, Los Angeles-i Művészeti Múzeum, LACMA; Lehmann Maupin New York, London, Szöul; és Miró Viktória

Csinálj Ho Suh-t. A apartman, folyosók és lépcsőházak, 348 West 22nd Street, New York NY 10011, USA (Kanazawa-verzió)2012. A művész jóvoltából, Los Angeles Museum of Art, LACMA; Lehmann Maupin New York, London, Szöul; és Miró Viktória

Itziar Barrio. Let Us Go Back to the Beginning című egyéni kiállításának megtekintése, Salt Galata, Isztambul, 2023Itziar Barrio. Let Us Go Back to the Beginning című egyéni kiállításának megtekintése, Salt Galata, Isztambul, 2023

Itziar Barrio. Menjünk vissza a kezdetekhez című egyéni kiállításának megtekintése. Salt Galata, Isztambul, 2023

GUGGENHEIM MÚZEUM BILBAO

Abandoibarra Avenue, 2

Bilbao

Nikola G.
Nikola G.
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