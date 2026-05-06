Egy kanadai hegedűs 1,5 millió dollárra perli a Google-t, miután az AI Overview tévesen azt mondta, hogy szexuális bűnöző

Egy kanadai hegedűs 1,5 millió dollárra perli a Google-t, azt állítva, hogy az AI Overview tévesen mondta, hogy szexuális bűnöző volt.

Ashley MacIsaac díjnyertes zenész keresetet nyújtott be az Ontariói Legfelsőbb Bírósághoz, és azzal érvelt, hogy az online óriáscég felelős a mesterséges intelligencia által generált Overview funkcióért, amely tévesen sorolta fel, hogy több bűncselekmény miatt is elítélték.

A felsorolt ​​bűncselekmények között szerepelt egy nő elleni szexuális zaklatás, egy gyermek szexuális zaklatás szándékával történő online csábítása, valamint a testi sértést okozó zaklatás. Azt is tévesen állította, hogy a zenészt a per szerint felvették a szexuális bűnelkövetők nemzeti nyilvántartásába (via A Hollywood Reporter).

Ezt a bejelentésben vázolja, amikor a Sipekne'katik First Nation közölte vele, hogy egy 2025. december 19-i előadást töröltek a nyilvánosság panaszai miatt, hivatkozva a Google mesterséges intelligencia áttekintésében található hamis információkra.

Most 500 000 USD (368 867 GBP) általános kártérítés, 500 000 USD (368 867 GBP) súlyos kártérítés és 500 000 USD (368 867 GBP) büntető kártérítés megfizetésére pereli a Google-t.

A Sipekne'katik First Nation bocsánatot kért MacIsaactól a decemberi koncert lemondása miatt, és elismerte, hogy a lépés „egy mesterséges intelligencia által támogatott keresés során generált helytelen információkon alapult, amelyek tévesen olyan bűncselekményekkel társították Önt, amelyek nem állnak kapcsolatban Önnel”.

Hozzátették, hogy „mélyen sajnálják, hogy ez az Ön hírnevében és megélhetésében okozott kárt” (via A Guardian).

A MacIsaac Google elleni keresete kijelenti: „Az AI-áttekintés létrehozójaként és üzemeltetőjeként a Google is felelős az AI-áttekintés hibás kialakításából eredő sérülésekért és veszteségekért. A Google tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy az AI-áttekintés tökéletlen, és valótlan információkat közölhet.”

Azt is állítja, hogy a Google még nem vette fel vele közvetlenül a kapcsolatot, és nem kért bocsánatot.

„A Google lovagi és közömbös reakciója a MacIsaac súlyos szexuális bűncselekmények – köztük a gyermekeket érintő – szexuális bűncselekmények közzétételére vonatkozó, teljesen hamis állítások közzétételére indokolja a súlyosbító és/vagy büntető jellegű kártérítés megítélését” – áll a beadványban.

„Ha egy emberi szóvivő tenné ezeket a hamis állításokat a Google nevében, jelentős büntető jellegű kártérítés járna. A Google-t nem terhelheti kisebb felelősség, mert a rágalmazó kijelentéseket a Google által létrehozott és felügyelt szoftver tette közzé.”

A zenész elmondta a Kanadai sajtó a hiba következményeiről, mondván, hogy ez azt jelenti, hogy most „féltette a saját biztonságomat a színpadon, amiatt, hogy engem jelölnek meg”, és bizonytalan maradt, meddig „követik” őt a jogtalan követelések.

Azt is elmondta A Guardian (ügyvédjein keresztül), hogy úgy érezte, „szólnia kell a médiának, hogy tisztázza a nevemet és felhívja a figyelmet a kérdésre”.

„Úgy gondolom, hogy ez egy komoly kérdés, amelyet a bíróságokon kell megoldani” – tette hozzá. „Nem akarok olyat tenni vagy mondani, ami akadályozhatja a per előrehaladását, vagy elvonhatja a figyelmet erről a kérdésről.”

A Google képviselői még nem kommentálták nyilvánosan a keresetet, bár decemberben megosztottak egy nyilatkozatot, amely egyértelművé tette, hogy „Az AI-áttekintések gyakran javítják a leghasznosabb információkat”, és hozzátették, hogy „jelentősen fektetnek be a válaszok minőségébe”.

„Ha problémák merülnek fel – például ha funkcióink félreértelmezik a webes tartalmat vagy kihagynak valamilyen kontextust –, ezeket a példákat felhasználjuk rendszereink fejlesztésére, és az irányelveink értelmében lépéseket tehetünk” – tette hozzá.

A Google MacIsaac számára készült mesterséges intelligencia áttekintése most frissült, hogy tükrözze az online keresőplatform ellen indított jogi lépéseket.