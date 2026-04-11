James Cameron vezeti a CinemaCon 2026-os Big Screen Achievement Awards kitüntetettjeit

James Cameron, az iparág egyik vezető bajnoka a színházi élmények terén, vezeti a CinemaCon kitüntetettek listáját a Big Screen Achievement Awards díjátadón.

A ceremónia – a Cinema United által bemutatott kiállítási bennfentesek négynapos összejövetelét záró csillagos találkozó – április 16-án, a Las Vegas-i Caesars Palace Dolby Colosseumban kerül megrendezésre. A trófeákat James Cameron (Cinema United Spirit of the Industry), Queen Latifah (Cultural Impact in Film), ZoeStar (StanguthVaard, LaKei of the Year) rendezik. Díj) Adam Scott (színészi kiválóság díja), Noah Centineo (A holnap csillaga) és Catherine Lagaʻaia (2026 feltörekvő csillaga). Az esemény házigazdája a társprezentáló szponzor a Coca-Cola, a házigazdája lesz Szórakozás ma este sztár Nischelle Turner, aki helyettesíti ET kollégája, Kevin Frazier, aki az elmúlt években is élen járt.

„Iparágunk akkor van a legjobban, ha az ott dolgozók összegyűlnek, hogy megünnepeljék egy film nagy vásznon való megtekintésének erejét” – mondta Michael O'Leary, a Cinema United elnöke és vezérigazgatója. „Ebbe beletartoznak a hihetetlenül tehetséges emberek a kamera előtt és mögött egyaránt, akiknek a munkája a középpontjában áll annak, ami a moziélményt olyan erőssé és tartóssá teszi. Az idei díjazottak filmjei kétségtelenül megragadják a közönség fantáziáját szerte a világon, és büszkék vagyunk arra, hogy tiszteljük eredményeiket.”

Cameron részt vesz a film európai premierjén Avatar: Fire and Ash Franciaországban 2025. december 5-én. (Fotó: Lyvans Boolaky/Getty Images for Disney)

Cameron megtiszteltetése a franchise kasszasikerének óriási kiadása nyomán jár Avatar: Fire and Ash a 20th Century Studiostól, és megelőzve az Oscar-díjas legújabb projektjét, egy koncertfilmet, amelyet egy Grammy-díjas szupersztárral közösen rendeztek. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Élő 3D-ben). A filmet, amelyet a Paramount Pictures 2026. május 8-án mutat be a mozik, Cameron szabadalmaztatott 3D kamerarendszerével rögzítették.

Latifah trófeája a visszatérése előtt érkezik Ellie hangjaként Jégkorszak: Forrásponta mozikban 2027. február 5-én. A többkötőjeles hölgy egy változatos pályafutása után kapja meg a kitüntetést, amely során a színpadon, a képernyőn és a zenei listákon is megküzdött, miközben aktív producer és vállalkozó is volt. Kreditjei közé tartozik Dzsungelláz, Chicago (amiért Oscar-díjra jelölték) Indítsd el, Hangos élet, Leromboljuk a házat, Méhek titkos élete, Hajlakk, Mad Money, Pont helyes, Örömteli zaj, Az utolsó ünnep, Szépségszalon, Lányok utazása, Csodák a mennyből és a nyüzsgésből, A kis hableány, Bessie és legutóbb, Az Equalizer.

Stanfield következő főszereplője a Boots Riley's I Love Boosters a Neontól. A május 22-én bemutatott filmben Keke Palmer, Naomi Ackie, Taylour Paige, Poppy Liu, Eiza González, Will Poulter, Don Cheadle és Demi Moore mellett szerepel egy filmben, amely egy profi bolti tolvajokból álló csapatról szól, akik megcélozzák a gyilkos divatmániát. Az Oscar-jelölt már látható volt Júdás és a Fekete Messiás, Szállj ki, Elnézést a zavarásért, Kések, Vágatlan drágakövek, A keményebben esnek, Selma, Snowden és Atlanta.

Deutch, aki nemrégiben Jean Seberget alakította Richard Linklaterben Nouvelle Vagueérkezik a trófeához, miközben a Sony Pictures Classics megjelenésére készül Gail Daughtry és a Celebrity Sex Passmelynek premierje a Sundance-en volt. A film július 10-én kerül a mozikba. A Deutch hamarosan látható lesz Hangposta Isabelle-nek és szerepelt benne Állítsa be, 2. esküdt, nem oké és Valami a Tiffany-tól.

Scott, aki a kritikusok által elismert fordulat előtt áll Végkielégítés Az Apple TV számára május 1-jén visszatér a nagy képernyőre a Neon természetfeletti horrorfilmjében, a Hokumban. Ohm Bauman regényírót alakítja, aki egy távoli fogadóba vonul vissza, hogy szétszórja szülei hamvait, hogy a nászutas lakosztályban kísértő boszorkány meséi emésztessék. További filmjei közé tartozik Step Brothers, Walter Mitty titkos élete, Black Mass, The Vicious Kind, Sleeping with Other People, Bachelorette, The Disaster Artist, Our Idiot Brother, Monster-In-Lay, Knocked Up és Az Aviátor.

A Centineo a CinemaConra a várható megjelenés előtt érkezik Street Fighter a Paramount Picturestől és a Legendary Picturestől a Capcommal együttműködve. Az akciókép október 16-án kerül a mozikba. A Centineo nemrég készült John Rambo és az élőszereplő főszereplője és producere lesz Gundam. Centineo kitört Minden fiúnak, akit korábban szerettem trilógia, és van egy listája, amely tartalmazza Union County, Warfare, Black Adam és A Toborzó.

Az újonc Lagaʻaia debütál a nagy képernyőn Moanaa Disney élőszereplős újragondolása a szeretett animációs kalandról. A filmet kizárólag július 10-én mutatják be a mozik, és Dwayne Johnson mellett a címszereplőt alakítja, Maui hírhedt félistenként. Mielőtt megkapta volna az áhított szerepet, Lagaʻaia megjelent a limitált sorozatban Alice Hart elveszett virágai.

A Cinema United házigazdája, a CinemaCon április 13-16-án kerül megrendezésre, és a szponzorok, a Coca-Cola Company és a Barco mutatják be.