Jennifer Lawrence szerepel Zach Cregger The Flood című sci-fi thrillerében

Jennifer Lawrence lesz a főszerep Zach Cregger sci-fi thrillerében Az özönvíz.

Warner Bros. A film mögött a New Line részleg áll, amely az év elején átvette a projektet a Netflixtől. A New Line volt az a stúdió, amely Cregger Oscar-díjas horrorfilmjét készítette Fegyverek.

Cregger írta a forgatókönyvet, majd rendezi és készíti is az új thrillert, amely az ő eredeti ötletén alapul, és 2028. augusztus 11-én kerül a mozikba.

Creggerrel Resident Evil A film most megjelent, és siker, ez a filmrendező következő filmje. A gyártás Európában 2027 első hónapjaiban kezdődik meg.

Az Amblin Entertainment Cregger gyakori munkatársaival, Roy Lee-vel és Miri Yoon-nal (Vertigo Entertainment) együtt készít.

Lawrence szereposztása puccs – igazából bármelyik stúdió számára –, hiszen a színésznőről ismert, hogy meglehetősen válogatós. Legutóbb Golden Globe-jelölést kapott a szülés utáni drámában nyújtott alakításáért Halj meg szerelmem és legközelebb Leonardo DiCaprióval lesz látható drámában Mi történik éjjelrendező: Martin Scorsese.