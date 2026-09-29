Az Overpass társuljon Nieve Ellával, hogy „friss perspektívát” kapjon a rajongók kedvence „Fall In Love” című művében.

2026.09.29. Az Overpass társuljon Nieve Ellával, hogy „friss perspektívát” kapjon a rajongók kedvence „Fall In Love” című művében.

Az Overpass Nieve Ellával közösen elkészítette a rajongók kedvence, a „Fall In Love” új verzióját – nézze meg alább.

Az eredeti szám a birminghami indie banda debütáló albumán, az Elsewhere, Always-on jelent meg, amely júniusban jelent meg, és az ötödik helyezést érte el a brit albumlistán.

Az új verzióhoz Ella átírta a második versszakot, és a dalt az énekes Max Newbold egyoldalú beszámolójából egy kapcsolat széteséséről két különböző nézőpont közötti beszélgetéssé alakította át.

Hozzájárulása ellenpontként szolgál Newbold leadásához, mielőtt a páros harmóniában állna össze a pálya vége felé.

„A Nieve egy olyan művész, akit ismerünk és csodálunk, mióta zenekarként indultunk” – mondta Newbold. „Mivel mindketten Midlandsből származunk, csodálatos volt egymás mellett fejlődni, és hasonló mérföldköveket elérni együtt.”

Így folytatta: „Amikor az ötletünk támadt, hogy egy albumon szerepeljen egy dal, Nieve volt az első választásunk. Imádtuk az ötletet, hogy újraírjuk a „Fall In Love” második versszakát, hogy új perspektívát adjunk a jelentésnek.

„Nieve hozzájárulása hozzáadott egy extra dimenziót a dalhoz, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy az emberek meghallják.”

A két művész korábban megtekintette a verziójukat, amikor Ella csatlakozott Overpasshoz a Reading Fesztivál színpadán a múlt hónapban.

Ella elmondta, hogy az együttműködést különösen személyesnek érezte, mert kötődik a dal témájához.

„Szuper különleges számomra, hogy részt vehetek a „Fall In Love”-ban, mivel nagyon rezonálok a dal jelentésére” – magyarázta. „Fiatalnak és szerelmesnek lenni néha bonyolult, ha állandóan úton van az ember.”

Hozzátette: „Az Overpass egy olyan banda, amelyet mindig is szerettem, ezért megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagyszerű embercsoport részese lehetek valaminek.”

hozzászólni Julia Migenes A júliusi Mad Cool kulisszái mögött az Overpass azt mondta, hogy a „Máshol, mindig” válasz már messzebbre vitte őket, mint amire számítottak.

„Eddig néhány tengerentúli fesztiválon vettünk részt, és mivel még nagyon újak vagyunk ezen a piacon, az emberek nem feltétlenül ismerik az összes szót” – mondta India Armstrong basszusgitáros. „De még így is nagyszerű volt látni, hogy az emberek igazán lelkesednek érte. Különösen az Egyesült Királyságban volt ez olyan különleges.”

A banda azt is elárulta, hogy már elkezdtek új anyagokat írni, a Harry Styles-féle „American Girls” borítójával pedig arra ösztönözte őket, hogy kilépjenek megszokott dalszerzői szokásaikból.

A teltházas őszi brit és ír főturnéjuk október 23-án kezdődik Belfastban, és bejelentették eddigi legnagyobb főcímsorozatukat is 2027 áprilisában, többek között a londoni O2 Forum Kentish Townban és a nottinghami Rock Cityben. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

Ella eközben kiadja debütáló albumát, a 'How Long Will It Take?' címet. október 16-án.

hozzászólni Julia Migenes a nyáron készült lemezről úgy jellemezte, mint egy albumot, amely arról szól, hogy „növekszik és megtanulja, hogy semmi sem igazán lineáris”, hozzátéve, hogy az elkészítése „olyan terápia” lett számára.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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