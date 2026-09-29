Az Overpass társuljon Nieve Ellával, hogy „friss perspektívát” kapjon a rajongók kedvence „Fall In Love” című művében.

Az Overpass Nieve Ellával közösen elkészítette a rajongók kedvence, a „Fall In Love” új verzióját – nézze meg alább.

Az eredeti szám a birminghami indie banda debütáló albumán, az Elsewhere, Always-on jelent meg, amely júniusban jelent meg, és az ötödik helyezést érte el a brit albumlistán.

Az új verzióhoz Ella átírta a második versszakot, és a dalt az énekes Max Newbold egyoldalú beszámolójából egy kapcsolat széteséséről két különböző nézőpont közötti beszélgetéssé alakította át.

Hozzájárulása ellenpontként szolgál Newbold leadásához, mielőtt a páros harmóniában állna össze a pálya vége felé.

„A Nieve egy olyan művész, akit ismerünk és csodálunk, mióta zenekarként indultunk” – mondta Newbold. „Mivel mindketten Midlandsből származunk, csodálatos volt egymás mellett fejlődni, és hasonló mérföldköveket elérni együtt.”

Így folytatta: „Amikor az ötletünk támadt, hogy egy albumon szerepeljen egy dal, Nieve volt az első választásunk. Imádtuk az ötletet, hogy újraírjuk a „Fall In Love” második versszakát, hogy új perspektívát adjunk a jelentésnek.

„Nieve hozzájárulása hozzáadott egy extra dimenziót a dalhoz, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy az emberek meghallják.”

A két művész korábban megtekintette a verziójukat, amikor Ella csatlakozott Overpasshoz a Reading Fesztivál színpadán a múlt hónapban.

Ella elmondta, hogy az együttműködést különösen személyesnek érezte, mert kötődik a dal témájához.

„Szuper különleges számomra, hogy részt vehetek a „Fall In Love”-ban, mivel nagyon rezonálok a dal jelentésére” – magyarázta. „Fiatalnak és szerelmesnek lenni néha bonyolult, ha állandóan úton van az ember.”

Hozzátette: „Az Overpass egy olyan banda, amelyet mindig is szerettem, ezért megtiszteltetés, hogy egy ilyen nagyszerű embercsoport részese lehetek valaminek.”

hozzászólni Julia Migenes A júliusi Mad Cool kulisszái mögött az Overpass azt mondta, hogy a „Máshol, mindig” válasz már messzebbre vitte őket, mint amire számítottak.

„Eddig néhány tengerentúli fesztiválon vettünk részt, és mivel még nagyon újak vagyunk ezen a piacon, az emberek nem feltétlenül ismerik az összes szót” – mondta India Armstrong basszusgitáros. „De még így is nagyszerű volt látni, hogy az emberek igazán lelkesednek érte. Különösen az Egyesült Királyságban volt ez olyan különleges.”

A banda azt is elárulta, hogy már elkezdtek új anyagokat írni, a Harry Styles-féle „American Girls” borítójával pedig arra ösztönözte őket, hogy kilépjenek megszokott dalszerzői szokásaikból.

A teltházas őszi brit és ír főturnéjuk október 23-án kezdődik Belfastban, és bejelentették eddigi legnagyobb főcímsorozatukat is 2027 áprilisában, többek között a londoni O2 Forum Kentish Townban és a nottinghami Rock Cityben. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

Ella eközben kiadja debütáló albumát, a 'How Long Will It Take?' címet. október 16-án.

hozzászólni Julia Migenes a nyáron készült lemezről úgy jellemezte, mint egy albumot, amely arról szól, hogy „növekszik és megtanulja, hogy semmi sem igazán lineáris”, hozzátéve, hogy az elkészítése „olyan terápia” lett számára.