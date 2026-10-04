Jeremy Strong azt mondja, hogy „nem kell bocsánatot kérnie” a Method Acting miatt: „Ez az anyag szolgálatában áll”

Jeremy Strong azt mondja, hogy „soha nem áll szándékomban beavatkozni” azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozik, amikor módszeres színészi alakítást végez, de nem hiszi, hogy „szüksége van”[s] bocsánatot kérni” közeledése miatt.

A Utódlás színész egy ismert módszerszínész, amit korábban társai is kritizáltak. Amikor David Remnickkel beszélünk A New Yorker Radio Hour A podcastban a műsorvezető megkérdezte Strongot, hogy úgy érzi-e, hogy „a körülötted lévő emberek értékelik-e, hogy hajlamos kutatni a karakterei után, és beépíteni ezt a tudást az előadásába”. Remnick konkrétan az Oscar-jelölt befordulását idézte A Tanítványahol olyan jelenetet adott a filmhez, amely nem szerepelt az eredeti forgatókönyvben.

„Azt hiszem, nem igazán tudok erről beszélni” – mondta a színész. „Természetesen úgy tűnik, hogy egyesek… soha nem áll szándékomban beleavatkozni mások tapasztalataiba vagy más munkamódszereibe. Először is, ne árts, igaz? De vállald el, hogy kibasszod, amit csinálsz, és teljesen.”

Ezután megkérdezték tőle, hogy frusztrálják-e mások, akik nem azonos szintű elkötelezettséggel, mire Strong így válaszolt: „Nem, csak azt jelenti, hogy csak azért vagyok ott, hogy teljes mértékben elkötelezzem magam az anyag kiszolgálása mellett.”

„Tehát, ha egyesek úgy érzik, hogy túl komolyan veszem, vagy olyan módon változtatja meg a molekulákat a szobában, hogy valami kényelmetlenné tegyen, akkor azt hiszem, nem érzem, hogy bocsánatot kell kérnem” – mondta. „Mert úgy gondolom, és azt hiszem, a rendezők, akikkel együtt dolgozom, mind elhiszik, hogy ez az anyag szolgálatában áll, és én személy szerint úgy gondolom, hogy sok reakció személyes jellegű.”

A Strong következő főszereplője Aaron Sorkin's-ban A társadalmi számonkérés mint a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg. Az igazgató nemrég elmondta A New York Times hogy Erős bánt sztártársaival „ahogyan Markot elképzeli [Zuckerberg] bánik a körülötte lévőkkel.”

Sorkin elmagyarázta: „Jeremy sok saját munkáját végzi. Óriási mennyiségű munkát végez, mielőtt megjelenik a forgatáson. Nem beszélt a saját hangján a forgatáson, és nem járt úgy, ahogy Jeremy jár.”

„Az összes többi szereplőnek azt mondtam a jeleneteiben: „Srácok, nem fog veletek lógni a kézműves szervízen. Nem fog veletek dumálni a két felvétel között. Valószínűleg egyáltalán nem fog beszélni veletek. Úgy fog bánni veletek, ahogy elképzeli, hogy Mark bánik a körülötte lévőkkel” – tette hozzá. „És ez történt. Nem lehet vitatkozni az eredményekkel.”

Brian Cox, Strong egykori tagja Utódlás társszereplő, megosztotta kritikáját a vírusban való fellépésével kapcsolatban New York-i profilt, ahol azt mondta: „Dolgoztam már intenzív színészekkel. Azt hiszem, ez egy különösen amerikai betegség, hogy képtelenség elszakadni egymástól a munka végzése közben.”

A Trója színész sok megjegyzést tett Strong módszerére, és korábban azt mondta: „Nem tesz jót az együttesnek. Ellenségességet kelt. Ez a probléma.”

Strong korábban elmondta, hogyan reagált a profilra A Hollywood Reporter„Fájdalmas volt a világ elé tárni, talán kevésbé együttérző módon, mint reméltem volna.” Hozzátette: „Úgy éreztem, biztonságos fórumom van itt A New Yorker. Úgy éreztem, van egy biztonságos fórumom, ahol megoszthatom ezeket a dolgokat – és végül ez a tapasztalat megkérdőjeleződött.”

Arra a kérdésre, hogy bántották-e őt, hogy színésztársai elutasítóak a folyamatával kapcsolatban, Strong azt mondta: „Igen”, hozzátéve: „De ezek nagy része csak olyan dolog, amelyet kontextusból vagy egy bizonyos napirenddel mutatnak be. Tudom, hogy mindenki mondta, és volt egy szög és egy narratíva, amelyet bemutattak. Ami nem azt jelenti, hogy soha nem volt súrlódás a család minden szava között, de a sztárok között. mélységes tisztelet, sőt szeretet van.”