Nézze meg, hogy a Turnstile debütál a Saturday Night Live-ban a Birds és az I Care/Dull egyvelegével

A turnstile debütált Saturday Night Live tegnap este (október 3-án) előadta a „Birds”-t, valamint az „I Care” és „Dull” egyvelegét. Nézze meg az alábbi felvételeket.

A baltimore-i zenekar zenei vendégként szolgált az amerikai szkeccsshow 52. évadának második epizódjában, melynek házigazdája Dakota Johnson volt.

Első fellépésükre Brendan Yates és társai. átszakította a „Birds”-et, a „Never Enough” című negyedik albumuk egyik nehezebb számát.

Nézze meg alább:

Az epizód későbbi szakaszában a Turnstile visszatért, hogy két dalt egymás mellett adjon elő, az álmodozóbb 'I Care'-vel nyitva, mielőtt beleütközött volna a 'Dull'-ba.

Nézze meg az előadást itt:

A megjelenés csak egy este történt azután, hogy Turnstile fellépett a texasi Austin City Limits-ben, és ez egy hatalmas időszakot zárt le a zenekar számára a 'Never Enough' tavaly júniusi megjelenése után. A februári Grammy-gálán a „Birds” elnyerte a legjobb metálelőadás díját, a „Never Enough” pedig a legjobb rockalbum díjat.

A Grammy-díjakat követően a Turnstile felszólalt az általuk világszerte tapasztalható „fokozott állami erőszak” ellen.

„A felfokozott állami erőszak idejét éljük” – mondták. „Nézzük, ahogy az embereket kiszorítják otthonaikból itt Amerikában, Palesztinában, Szudánban, Iránban, mindenhol, mintha nem tartoznának hozzájuk. Mintha nem tartoznánk egymáshoz.”

Később, beszélve vele Julia Migenes A BRIT Awards-on Yates fontosnak tartotta, hogy a művészek használják platformjaikat, és hozzátette: „A művészek tükörként szolgálnak, hogy tükrözzék, mi történik a világban.”

Julia Migenes a 'Never Enough'-t a megjelenéskor ragyogó ötcsillagos értékelésben részesítette, méltatva a „szívből jövő kemény poptimizmust”, és a lemezt a zenekar „élénk különcségének” folytatásaként jellemezte.

Augusztusban a 'Never Enough: Versions'-val követték, amely az album teljes feldolgozása, olyan munkatársak közreműködésével, mint Elton John, Hayley Williams, Blood Orange, AG Cook, Julien Baker, Four Tet és Slayyyter.

Forgókapu SNL slot követte KATSEYE debütáló megjelenését a múlt heti évad premierjén. Rosalía jövő szombaton (október 10-én) lesz zenei vendég, amikor Shane Gillis vezeti a műsort.