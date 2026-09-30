Jim Root szerint a Slipknot nem fogja „ismételni önmagunkat”, és az új albumuk „sérteni fog bizonyos érzéseket”

Jim Root azt mondta a Slipknot-rajongóknak, hogy a közelgő új albumuk „meg fog bántani néhány érzést”.

Ez azután történt, hogy megosztott egy bejegyzést az Instagramon gitárpedáldeszkájáról, és azt mondta, hogy a banda „igazán elfoglalt lesz”.

Ezt írta: „Itt fogom tölteni az év hátralévő részét. Ezekkel az erősítőkkel és néhány különféle gitárral, amelyeket később teszek fel. Ez az új rack/szerelvény irányát is meghatározza, aminek (gitártechnika) @bradclifford lesz kitéve! Mert amint azt mostanra tudjátok… Nagyon elfoglaltak leszünk.”

Root úgy folytatta, hogy „nagyon fontos dolog számunkra ebben az időben”, hogy ne „ismételjük meg magunkat” a következő albumukon, és ez „meg fog bántani bizonyos érzéseket” a megjegyzés rovatban.

Így folytatta: „Valójában különböző megközelítésekkel kísérletezünk… ne számítsunk újabb Iowa vagy saját elnevezésű lemezre. Ott voltunk. A hangulat őszinte és igaz számomra. Nyugtalan, és a korábbi napok felvételére emlékeztet. Nem azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy az általunk készített zene típusára vagy hangzására/produkciójára fog fordítani.

„A korai lemezeknek megvolt a hangulata. Ezt nem lehet kihagyni a (producer) Ross Robinsonnál. De nekem mindig „LoFi” hangzásúak voltak. És néhány későbbi lemez „túlprodukciósnak” tűnt/hangzott… például. Túl sok réteg gitár stb. Nincs erre szükségünk. Én és (gitáros) mikrofon (Thomson). L, R. and thens's néhány dal. a 16 ampert, amellyel rögzíteni akartam.

„(Producer) Matt (Wallace) és én a legdühösebb hangzásúat választottuk. Nem feltétlenül a „legjobb” hangzású. A legizgalmasabb hangzású… legélénkebb stb. A (dobos) Eloy-jal (Casagrande) a parketten hallgattuk élőben. Sokáig nem csináltunk ilyet különböző okok miatt. Minden analóg és játszott. Minden darab ott van, ami ott van.”

Root az utolsó albumukat, a 2022-es „The End, So Far”-t is erősen bírálta, amely szerinte „összezavarodott és káosz”.

„Néhány jó dolog származott belőle” – tette hozzá. „De összességében a Covid és a világ állapota ezt nagyon nehéz folyamattá tette számunkra.”

A hét elején a Slipknot bejelentette „(sic)est Stadion Tour”-ját, amely 2027-ben indul, és Marilyn Manson, Bring Me The Horizon és mások támogatásával. Az egyetlen brit és európai bemutatójuk a londoni Wembley Stadionban lesz, jövő év július 3-án.

A jegyek általános értékesítése pénteken (október 2-án) helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik, a művész előértékesítése jelenleg is zajlik. Látogassa meg itt jegyekért.

Sok rajongó ütötte fel a fejét a banda azon döntésének, hogy megengedi Mansonnak, hogy támogassa a bandát a turnéjukon, különösen a Wembley-showjukon, tekintettel a számos szexuális és családon belüli zaklatással kapcsolatos vádra, amelyet Manson, valódi nevén Brian Warner ellen tettek, és mindezt tagadta.

Több ezer komment maradt a Wembley felállást bejelentő Instagram-bejegyzés alatt, a Slipknot néhány régóta követője pedig azt mondta, hogy Manson közreműködése miatt nem tudnak jegyet vásárolni.

„Szívesen láttam volna ezt, de szó szerint semmit sem tehetsz, hogy a készpénzemet Manson zsebébe tegye” – írta egy rajongó.

Egy másik „nagy csalódásnak” nevezte a foglalást, és azt mondta, hogy többé nem vesznek részt, míg mások „kiábrándítónak” nevezték a döntést.

Nem minden válasz volt azonban negatív. Egyes rajongók üdvözölték Manson felvételét, egyikük a két felvonás közötti „nagy rajongótábori átfedésre” mutatott rá, és „tökéletes támogatói fellépésnek” nevezte.

Julia Migenes felvette a kapcsolatot a Slipknot és a Manson képviselőivel.