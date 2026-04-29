Sétálók a tengeren, Anselm Kiefer

A második világháború utolsó szakaszában, 1945 márciusában született Anselm Kiefer Georg Baselitz, Gerhard Richter, Sigmar Polke és Jörg Immendorff mellett a hetvenes évek német festészetének reneszánszának egyik lényeges neve, a neo-expresszionizmus uralta panorámában.

Kiefer a kezdetektől fogva hazája történelmét és mítoszait tette kreatív forrásává, belemerült az ősi múltba, amikor a legközvetlenebb tegnapi elmélkedés elviselhetetlen volt, és Adorno kijelentése, miszerint Auschwitz után nem lehetséges költészet.

Ennél a szerzőnél a történelem a legendákban gyökerezik, és egy olyan szétszórt ideológián alapul, amely térben és időben nagyon távoli világokból származik: nem bízott a feljegyzésekben vagy a tanúkban, de hagyta, hogy elbűvölje az irracionális. Az empátia képessége (a kifejezés jelenlegi manipulációja ellenére) elengedhetetlen volt a múlt vizsgálata során, ami továbbra is nagyon jelen van produkciójában.

Létrehozásának másik kiindulópontja a természet volt. Legújabb javaslataiban gyakran a száraz, sárga szárú növényzet és az okker tónusú elszáradt bogáncs megfigyeléséből indult ki. A bomlás szélén álló szépségüknél fogva a szerelemről, a halálról és az élet mulandóságáról szóló régi ábrázolásokra emlékeztették, de különösen Walther von der Vogelweide költeményeire, szerelmes dalaira, amelyek szorosan kötődnek szerzőjük életéhez.

arra az egyre minnesinger (a lírai szerelem költője), aki a 12. és 13. század között élt, és akinek alapvető műveit Kiefer a hetvenes évek óta kutatja, neki szentelte a projektet. Für Walther von der Vogelweideminden bizonnyal leghíresebb versére összpontosítva, A hárs alattkét különböző társadalmi osztályba tartozó szerelmes romantikus egyesüléséről természetes környezetben.

Az irodalom mindig is nélkülözhetetlen volt a német alkotó számára… és a nyelv is: Nyelvben élek (…). A nyelv az, ami uralkodik rajtam. hallom. Ennek nagy része homályos marad számomra, de magammal hordom a szavakat, és hirtelen kapcsolatokat alakítok ki abból, amit elmond nekem.

A középkori költeményben felragyogó természetélmény és a benne leírt letört fűszálak és virágok egyaránt visszatérően jelennek meg legújabb festményein; Valójában a növény csak a kezdeti sorozat óta nyert jelenlétet munkáiban Für Paul Celan, Die Ungeborenen és Morgenthau terv.

Kiefer négy évtizedes pályafutása tehát a különböző médiában folyamatosan ismétlődő és átfedésben lévő témák és motívumok felhalmozódásának, keverésének és átdolgozásának az eredménye, amelyek, mint mondtuk, a kulturális emlékezethez, identitáshoz és történelemhez, különösen a hozzá legközelebb állóhoz (a háború utáni Németország), mitológiai és irodalmi forrásokkal, valamint saját életrajzával kapcsolódnak. Mindkét tudományág azt állítja, hogy anyagként kezeli őket, mintha agyag lenne.

Ezenkívül a tájábrázolások segítettek neki feltárni az emberi lét alapvető kérdéseit, a szépséget és a pusztítást összekapcsoló dialektikán alapulva. A vastag ecsetvonások gesztusos alkalmazásából kirajzolódó hajlott és kusza szárak megtörhetik a képi teret, és mintha láthatatlan erőktől megmozgatva közelednének a néző felé, virágaik pedig önmagában egy memento mori, egyszerre él és már elsorvadt.

Az is gyakori, hogy konkrét tárgyakat épít vásznaiba. Általában szimbolikájukkal tűnnek ki, például a kaszájukkal Eros – Thanatosellensúlyozza a kép spirituális vagy misztikus mivoltát és a többféle filozófiai és történeti értelmezéssel való kapcsolatát. Emlékeznünk kell arra, hogy a sarló és a kasza görbületével azt szemlélteti, hogy minden idő magába fordul, és a művész lehetővé teszi, hogy látszólag tiszta természetükből elmerüljünk ezekben a bonyolult összefüggésekben.

Ma a Hortensia Herrero Művészeti Központ megnyitja a nagyközönség előtt Kiefer első valenciai kiállítását, amelyet Javier Molins kurátora és a művésszel szorosan együttműködve rendezett meg, aki, ismerve ennek az alkotóközpontnak a tereit és léptékeit, megtervezte az ideális darabokat mind a hat galéria számára, amelyet a kiállítás elfoglal. Az alkotások monumentális méretei miatt nagyon magával ragadó, ismét történelmet, tájat és mitológiát tartalmaz.

Ennek a javaslatnak a kiindulópontja az volt, hogy a Hortensia Herrero egy évtizeddel ezelőtt megvásárolta Böse Blumen (Baudelaire ihlette), és a kettő közötti kötelékek ezekben az években lehetővé tették, hogy ez a projekt hazánkban is landoljon: felhívás a koncentrációra, hogy engedjük magunkat olyan alkotásoknak, amelyekben a textúrák és a színek olyan rétegekben helyezkednek el, amelyek mintha az időbeliekre utalnának.

Szintén Herrero gyűjteményébe tartozik Walhalla és Der Tod und das Mädchenamely ennek a térnek a főtermében látható más, Kiefer műterméből először előkerülő darabokkal együtt, mint pl. Elektra és Erdei nimfaamely a görög mítoszokhoz és az erdők nimfáihoz kapcsolódik, ahol a háború alatt a művészt családja védte a bombázásoktól; vagy az előbb említett Für Walther von d. Vogelweide és Wer jetzt no Haus sapka, baut sich keines mehramelyet Von der Wogelweide, illetve Rilke költészete ihletett. Abban az esetben, ha Der Tod und das Mädchen Zene volt, konkrétan Schubert és A halál és a leányzóa kiindulópont; -ben Walhalla, Ugyanez történt a hangszeresített Wagner és A Nibelung gyűrűje. Az utolsó kompozícióban egy nagy ólomfolt a történelem súlyára utal.

A kirakat Valenciába is megérkezett Johannis Nachtamely bent tartja a páfrányokat, az első növényeket a Földön; a nagyon korai Himmel–Erde (1974), amelyben ég és föld összeér egy festő-sámán palettáján; és a hatalmas DanaëEurópában soha nem állított ki, amely a berlini Tempelhof repülőtér belsejét reprodukálja, miközben a festményre hulló arany eső formájában Danae mítoszára utal. A kép tele van ennek az installációnak a múltjával, amelyet Ernst Sagebiel tervezett a várostervezési projekt keretében, amelyet a nácizmus által kedvelt Albert Speer tervezett a német főváros számára.

Az irracionális, és nem a dokumentum továbbra is Kiefer útja a tegnap, mítosz és szimbolikus tájak megközelítéséhez. Miközben újraéli a romantikus nagyságot, még a tűz segítségével is emlékszik az idő rohamaira.

HORTENSIA HERRERO MŰVÉSZETI KÖZPONT

Tenger utca 31

Valencia

2026. április 29-től október 25-ig