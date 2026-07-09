Justin Bieber csatlakozik Chris Martin FIFA-világbajnokság döntőjének félidei műsorához Madonna, Shakira és a BTS mellett

Justin Bieber csatlakozott Chris Martin FIFA-világbajnokság döntőjének félidei műsorához.

A kanadai popsztár Madonna, Shakira és a BTS mellett lép fel a torna első, Super Bowl-stílusú eseményén a MetLife Stadionban, East Rutherfordban, New Jerseyben július 19-én.

Burna Boy, Gustavo Dudamel, a PS22 Chorus, akik a Coldplay-vel és a Sesame Street muppetekkel lépnek fel, szintén fellépnek a 11 perces díszletműsorban.

Az esemény célja a FIFA Global Citizen Education Fund támogatása, amely 100 millió dollárt (74,5 millió GBP) kíván összegyűjteni a gyermekek oktatáshoz és futballhoz való hozzáférésének javítására világszerte.

A kezdeményezés már több mint 30 millió dollárt (22,3 millió font) gyűjtött össze, és a 2026-os FIFA-világbajnokság mérkőzéseire eladott jegyekből 1 dollárt (75 pennyt) adományoznak a torna során.

„A labdarúgó-világbajnokság olyan módon hozza össze a világot, ahogyan más nem tud. Hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek a félidős show-nak, és még hálásabb vagyok annak tudatában, hogy már most is elősegíti a gyerekek oktatáshoz való hozzáférését szerte a világon” – mondta Bieber közleményében.

Ez Bieber főszereplését követi az idei Coachellán áprilisban.

Shakira, Burna Boy és J Balvin megvilágította a 2026-os labdarúgó-világbajnokság megnyitó ünnepségét Mexikóváros történelmi Azteca Stadionjában.

A műsorban szerepelt Shakira és Burna Boy hivatalos himnusza a világbajnokságra, a „Dai Dai” című dal, amely Pele-t, Diego Maradonát, Cristiano Ronaldót, Lionel Messit és Mo Salah-t említi.

A „Dai Dai” Shakira harmadik hivatalos világbajnoki dala a 2010-es „Waka Waka (This Time For Africa)” és a 2014-es „Dare (La La La)” után.

Noel Gallagher a közelmúltban megerősítette, hogy nem fogja megnézni a közelgő félidei műsort, és azt állította, hogy ő „a báránycomb félidei sorsolását” fogja megtenni.

Azt is elmondta, hogy nem rajong a közelgő show-ért, és kifejtette: „Nem szeretem a változásokat a futballban. Várom ezeket az új szabályokat a szögletekről és az időpazarlásról, ami jót tenne a játéknak, de nem szeretem a futball razzmatazz-jét, ez már több száz éve tökéletesen működik.”

Gallagher aztán pimaszul hozzátette: „Ők nem igazán futballemberek, akik amúgy is fellépnek, igaz?”