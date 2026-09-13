Kaelen Ohm arról beszél, hogy az Inner Extreme síelőt filmszerepekbe vonja: „Meg akarom találni a meredekebb hegyet, hogy lemenjünk”

Kaelen Ohm azt mondja, ami miatt rettenthetetlenül fiatal síelőként jobban és gyorsabban ereszkedik le a hegyekről a kanadai kisvárosban, most mindenki felkapaszkodik, mint kitűnő színész, filmkészítő és zenész.

„Valamilyen oknál fogva elágazódtam mindattól, amit gyerekkorom óta ismertem, és ezt az utat követve teljesen az ismeretlenbe vezettem” – mondja Ohm. A Hollywood Reporter arról, hogy gyerekként a brit kolumbiai Fernie-ben porvadó vadászkutyaként a legújabb filmjévé vált, Az árulók, világpremier a Torontói Filmfesztiválon. Ez azt jelenti, hogy síelőként hajt végre egy meredek sziklás zuhanást, ahol „bízni kell, és valóban jelen kell lenni”, vagy Árulók Leora szerepe, egy befolyásos izraeli politikus szeretője, aki végül úgy dönt, hogy „egyedül távozik, és bármilyen módon lejegyzi magát”.

Ez az igény, hogy színészként és művészként a maga útját járja két évtizeden keresztül, magában foglalja a korai tévészerepeket is Hell on Wheels, Taken és Murdoch rejtélyek. „Gyakran egy-egy műsor főszereplője ellen játszol, így be kellett sétálnom, és egy napig néznem, ahogy Brendan Fraser dolgozik” – emlékszik vissza Ohm egy epizódos szereplésére. Kondorkeselyű az Oscar-díjas mellett A bálna csillag.

Ohm 2020-ban kapott kitörő tévészerepet, mint Danielle, egy tehetséges amerikai táncosnő, aki autóbalesetben halt meg a Netflix elharapózott rejtélyének első epizódjában. Hit & Run. A férje, akit játszott Fauda Lior Raz sztár, majd megmagyarázhatatlan halála után nyomoz, miközben Ohm karaktere megjelenik a visszaemlékezésekben.

„Ez Isten cselekedete volt” – mondja a Raz és az első meghallgatásról A gyilkosság és A szolgálólány meséje alkotók New Yorkban. „Azt hittem, hogy találkozni fogok ezekkel a hihetetlen kreatívokkal, akiknek több évtizedes karrierje van, és én voltam a legkevésbé ideges, mert azt hittem, ez semmiképpen sem fog sikerülni nekem.”

Ohm megkapta a szerepet, ami „teljesen megváltoztatónak” bizonyult a feltörekvő tehetség számára. Természetesen nem sokkal azután, hogy a kamerák elindultak a Hit & Run-on, a COVID-járvány egy évvel késleltette a gyártást, és amikor visszatért, a forgatás szigorú egészségügyi óvintézkedések mellett zajlott.

„Az árulók”

„Ő (Raz) mindenkit emlékeztetett arra, hogy maradjon kedves, és mindenkit emlékeztetett arra, hogy a stábok azon dolgoznak, hogy mindent elvégezzenek, és mindenki próbált segíteni egymásnak, és ez egy gyönyörű példa volt arra, hogy valaki a játék csúcsán tud együttműködő és barátságos környezetet teremteni” – meséli. Ohm másik népszerű szerepe véres halált kapott, mint Mariella „Mari” Sinclair, egy gyermekápolónő, aki opioidfüggőségen küzd, az MGM+ fantasy horror sorozatban. Tól, csak ezúttal a negyedik évad fináléjában.

Már a 2023-as sötét vígjátékban kutatta a függőség megvonásait a 2023-as sötét vígjátékban játszott főszerepéért, mint alkoholista nő egy sziklán házasságban. Utolsó megye. „Amikor elkezdtem játszani Mariellát, erre építettem. Nagyon szerettem volna igazságot tenni a küzdelmében és a visszahúzódásában, mert a sorozat megjelenése óta rengeteg üzenetet kaptam olyan rajongóktól, akik túlélték saját függőségüket, és hogy a karakterem valóban reményt adott nekik” – mondja Ohm.

A Tól sorozat egyben tanulságos is volt, hiszen a fiatal színész a második évadban beszállt az MGM+ show-ba. „Nyomás alatt álltam, hogy csatlakozzam egy bejáratott műsorhoz olyan emberekkel, akik már egy egész szezont együtt dolgoztak, és ezért komolyan vettem. De tönkretettem magam. Hónapokba telt, míg felépültem” – emlékezett vissza Ohm.

Azóta számos horrorképet készített, és megtanulta, hogyan vegye komolyan magát a forgatáson, mielőtt lerázná karaktere démonait, miután éjszaka hazaért. Emlékszik egy különösen érzelmi kilépésre Tól karaktere halálos jelenetében, ahol a Jamie McGuire által alakított Smiley megvágja és megöli Marielle-t.

Ohm, szándékosan jelen lenni, ahogy egy ajtó lassan kinyílik, és ösztönösen véres gyilkosságot kiáltott. „Ő (McGuire) bejött az ajtón, én és Pegah Ghafoori, aki Fatimát alakítja, olyan hangosan sikoltottunk – az egész stáb hisztérikusan nevetett, mert nem volt rá szükségünk, de ez most megtörtént. A színészek igazán bele tudnak kerülni a pillanatba, és elfelejtik a valóságot” – magyarázza.

Ohm bázist teremtett magának Új-Skóciában, miután az Atlanti-óceáni Kanada tartomány Közép-Amerikát helyettesítette. Tólés ahol ezután az Ashlea Wessel's főszereplője volt A nyomorúságok, ahol karaktere csapdába esett és egy elátkozott lakás gyötri, és Kis Lorraine, indie krimi, amely tavaly a TIFF-re vitte egy újabb világpremierre.

Legutóbbi szerepéért David Bezmozgis rendezőben Az árulók, a Krím-félszigeten játszódó thriller, amely két szovjet korszakbeli zsidót – egy kegyvesztett izraeli politikust és egy 1980-as évek KGB-s besúgóját – bukta el – személyes és politikai árulás mátrixává. Ohm a forgatókönyv első olvasásakor nem volt biztos abban, hogy igaza van-e Leora, egy fiatal izraeli nő szerepére, aki az ország zsíros politikai létráján kíván megmászni.

Aztán az apja mesélt neki egy dédnagymamáról, akinek a családját elhagyták lengyelországi farmjukról Oroszországba, hogy aztán az orosz forradalom után visszatérjen, hogy újrakezdhesse életét. „Élettörténete megdöbbentően hasonlított Leora nevelésének sok pontjához” – hangoztatja Ohm, beleértve azt is, hogy Izraelben nőtt fel, és hátat fordított, hogy visszatérjen Ukrajnába, hogy saját maga ugorjon az ismeretlenbe.

Ohmnak pedig ő is – akár színészi szerepek megválasztásakor, akár zenészként és filmesként a folyamatban lévő Amaara multimédiás projektjével – megtanulta, hogy a meredek lejtőkön a kitaposott pályát egyre inkább tiszta hóra cserélje, akárcsak fiatal síelőként. „Számomra, ha valami kezd túl könnyűnek tűnni, ott szeretném megtalálni a meredekebb dombot, ahol lemenni, mert a kreativitásban való önelégültség veszélyes dolog lehet. Szeretnék egy kicsit ideges lenni, amikor rálépek egy díszletre, mert ez azt jelenti, hogy cselekvésre hívom magam” – magyarázza.

Ez a pályán kívüli jövő, amely magában foglal egy közelgő szerepet Hang és düh, Charles Wahl filmrendezői debütálása magában foglalja a saját forgatókönyvű filmek rendezését a zenei videókon túl az Amaara projektjéhez. „Van néhány forgatókönyvem készülőben, és jelenleg egy forgatókönyvvel megírt film forog a fejemben, és itt az ideje, hogy egyesítsem az elmúlt 20-néhány évet ezekből a különféle dolgokból” – teszi hozzá Ohm fejlődő zenei, színészi és filmes hátteréről.

Az árulók szeptember 12-én debütál a Torontói Filmfesztiválon.