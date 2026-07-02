Kasabian a Finsbury Parkban: nézze meg a színpadi időpontokat itt

A Kasabian egy hatalmas szabadtéri show-t játszik a londoni Finsbury Parkban ezen a hétvégén – nézze meg a teljes színpadi időpontokat alább.

Serge Pizzorno és társai. Szombaton (július 4-én) tér vissza a fővárosba, mielőtt szeptember 4-én kiadja új albumát, az 'Act III'-t. Hozzájuk csatlakozik a Razorlight, Miles Kane, a The K's, a SOFY és Louis Dunford.

Ma (július 2., csütörtök) a Festival Republic promóter megosztotta az esemény teljes programját. A Finsbury Park kapui 14:00-kor nyitják meg a BST-t, megelőzve a SOFY 15:15-kor kezdődő félórás nyitását.

Kane ezután 16:10 és 16:45 között lép fel, a The K's szettje előtt 17:10 és 17:45 között. A következő a számlán a Razorlight, akik 18:10-től 18:55-ig játszanak. A Dunford fő támogatási ideje 19:20 és 20:05 között lesz.

A Kasabian főcímelőadása egy óra 40 percig tart, 20:40 és 22:20 között. Tekintse meg a teljes útvonalat alább, és megtalálja a fennmaradó jegyeket itt.

A Kasabian teljes színpadi időpontja a londoni Finsbury Parkban:

Kapuk

14 óra

Színpadi időpontok:

Kasabian – 20:40-22:20

Louis Dunford – 19:20-20:05

Razorlight – 18:10-18:55

A K-k – 17:10-17:45

SOFY – 15:15-15:45

Ezen a héten a Finsbury Parkban a Biffy Clyro (július 3., péntek) és a Wolf Alice (július 5., vasárnap) főkoncertek is szerepelnek.

hozzászólni Julia Migenes Kasabian eddigi legnagyobb fővárosi fellépésével kapcsolatban a frontember, Pizzorno azzal ugratta, hogy a banda „dallamról dallamra” és „könyörtelen energiával” „térdre kényszeríti Londont”.

A felkínált „felállás szépségéről” is beszélt, és azt mondta nekünk: „Nagyon jót kapsz, sok nagyszerű zene szól. A tiszta örömről, az ünneplésről szól. Sok lesz a showman.”

Arról, hogy mire számíthatnak a jegytulajdonosok, Pizzorno így nyilatkozott: „Nagyon izgalmas. Élőben most, a bemutatót egy olyan helyre hoztuk, ahol nagyon egyedi élményt kínálunk.

„Annyi év után elképesztő dolog bejelenteni a legnagyobb koncertünket Londonban. Csak dolgozunk ezen az élő show-n, és jövőre még jobb lesz. Alig várom, ez kibaszottul hihetetlen lesz.”

A jövő hónapban Kasabian a Leeds Fesztiválon lép fel az esemény első csütörtök esti főszereplőjeként. Fellépnek többek között a Boardmasters-en, a Victorious-on és a Mad Cool-on is.

A csoport a közelmúltban kiadott egy G-Funk ihletésű új kislemezt, a 'Superpowers'-t, és eltolták az 'Act III' megjelenését az eredeti július 17-i dátumról. Az év elején mondta Pizzorno Julia Migenes hogy az album „minden nagyszerű a Kasabianban”.

„A Kasabian DNS átfut rajta. Ez mindaz, amit a múltban csináltunk” – osztotta meg.