Enrica Pérez perui filmrendező katolikus lányiskolai thrillere On A szikla tetején elnyerte a fődíjat, a Grand Prix-t a 30. észt Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) főversenyén, és a filmben nyújtott alakításáért Bianca Bucellit is megkapta a legjobb színésznő díját.
A hangulatos feszültségű drámában egy világi tinédzser kihívja a szigorú bentlakásos iskola „szent” lányát.
A legjobb rendezőnek járó elismerést Fred Baillif svájci író-rendező kapta a fikció és a dokumentumfilm filmes keverékéért. Jól végzett munkaamely belemerül a bevándorlókkal foglalkozó szociális munkások bonyolultságába és erkölcsi kétértelműségébe.
A főverseny teljesítménykategóriáiban Bucelli mellett Mathisse De Sutter csatlakozott, aki Patrice Toye filmjében bemutatott vásznáért elnyerte a legjobb színész elismerését. A Feladat. A zsűri méltatta „a gyengédséget és az érzelmi mélységet”, amelyet a háború utáni férfiasság filmes feltárásába hozott.
A kétszeres Oscar-díjas forgatókönyvíró és rendező, Christopher Hampton által vezetett zsűriVeszélyes kapcsolatokEngesztelés)szerepelt még Myriam Sassine libanoni producer, David Stump amerikai operatőr és vizuális effektus-specialista, Julie Billy francia producer és Tiina Tauraite észt színésznő.
A zsűri dicsért On A szikla tetején mindenütt erősségei miatt. „A számos rendkívül sikeres pályamű közül a zsűrit különösen lenyűgözte a film minden részlegének – a rendezés, a forgatókönyv, a színészi játék, az operatőr, a dizájn és a zene – kiváló minősége, amely egy hermetikus univerzumot hoz létre, amely intenzív, erőteljes és vizuálisan ékesszóló.
A PÖFF Első Feature Versenyében, Chabname Zariab-é Amikor meghallja a harangokat elnyerte a legjobb film díját. A filmben Golshifteh Farahani özvegyként játszik Kabulban, Afganisztánban, aki a gyerekek kizsákmányolása ellen küzd, miközben a tálibok közelednek a városhoz.
Dylan Stephen Levers fiatal amerikai filmrendező debütáló filmje Pop Popamely a manoszférát és a radikalizálódást tárja fel a digitális korban, átvette a fődíjat a tallinni Rebels With a Cause szekcióban.
Eközben Maya Vitkova-Kosev Egy hónap elnyerte a legjobb film díját a PÖFF Kritikusok válogatóversenyén. A középkorú film a 45 éves Sarah művész történetét meséli el, akit szülei megdöbbentő ultimátummal lepik meg: Egy életen át tartó védelem és támogatás után egy hónapja van, hogy elhagyja a családi házat.
A balti filmversenyen pedig Andrius Blaževičius litván Oscar-nevezése Hogyan váljunk el a háború alatt elnyerte a legjobb játékfilm díját. A szekció zsűrije kiemelte a film azon képességét, hogy nehéz körülmények között találjon humort, és „a személyes és politikai szempontokat a mindennapi részletekbe szője”. A megtiszteltetésnek köszönhetően Blaževičius lett az első kétszeres díjnyertes, miután 2021-ben nyert játékáért. Futó.
Természetesen a PÖFF és az Odesai Nemzetközi Filmfesztivál által a hét elején átadott, „a szabadságot, az emberi méltóságot és az emberi jogokat védő mozi” elismeréseként Halkawt Mustafa díjat kapott. Nincs paradicsom, ha egy nő öl meg. A kitüntetés olvasztott fegyverfémből készül.
A 2026-os közönségdíjat pedig Louis Paxton kapta A Bejövő.
A péntek esti kitüntetettek és különdíjasok között is kiemeltek ilyen jellemzőket THR's Tallinn tudósítása mint A mátriárka, Egy édes óra, Egzotikus, Nyíl egy kőszívre, Éjszakai látás, Atya házaés Hercegnő.
Tekintse meg alább a Tallinn 2026 nyerteseinek teljes listáját.
HIVATALOS VÁLASZTÁSI VERSENY
Nagydíj a legjobb filmnek
On A szikla tetejénrendező Enrica Perez, producerek Enid Campos, Martha Orozco, Joël Jent (Mexikó, Peru, Svájc)
Legjobb rendező
Fred Bailif, Jól végzett munka (Svájc)
Legjobb operatőr
Owen McPolin, Egy édes óra (Írország)
Legjobb forgatókönyv
Alison Kuhn, A mátriárka (Németország)
Legjobb színész
Mathisse De Sutter, A Feladat (Belgium, Németország, Hollandia)
Legjobb színésznő
Bianca Bucelli, A Szikla tetején (Mexikó, Peru, Svájc)
Külön említés
az együttes szereplőgárdája Jól végzett munka
Legjobb Eredeti Kotta
Beatriz López-Nogales, Caballe (Spanyolország, Belgium)
Legjobb gyártási tervezés
Vanesa de la Haza, Caballe (Spanyolország, Belgium)
ELSŐ JELLEMZŐ VERSENY
A legjobb film díja
Amikor meghallja a harangokat (Franciaország, Németország, Belgium), rendező Chabname Zariab, producerek Jean-Etienne Brat, Lou Chicoteau.
Legjobb rendező
Nagieb Khaja, Oroszlánszívű (Dánia)
A zsűri különdíja
Egzotikus (Lengyelország), rendezte Sonia Orlewicz-Zakrzewsa, producer: Magdalena Sztorc, Anna Zajaczkowska
A zsűri különdíja: Feledésrendező: Danielius Minkevičius, producer: Ieva Norviliene. (Litvánia)
KRITIKUSOK VÁLASZTÁSA VERSENY
A legjobb film díja
Egy hónaprendező és producer: Maya Vitkova-Kosev (Bulgária, Románia, Spanyolország)
Legjobb rendező
Matías Meyer, A nagy család (Mexikó, Olaszország)
VERSENY
Külön említés
Nyíl egy kőszívre, rendező Luiza Calagian (Brazília)
A legjobb film díja
Pop pop, igazgató Dylan Stephen Levers és producerek W. Ian Ross, Dylan Stephen Levers, Consuelo Althouse (USA)
Legjobb rendező
Christopher Yates, Éjszakai látás (Belgium)
Legjobb Rebel Short
Ha csak, dir. Ada Güvenir (Belgium)
BALTI FILMVERSENY
A legjobb balti játékfilm
Hogyan váljunk el a háború alattrendező Andrius Blaževičius, producer Marija Razgutė (Litvánia, Luxemburg, Írország, Csehország)
Legjobb rendező
Linda Olte, A Gyermek (Lettország, Litvánia)
A legjobb balti producer koprodukcióban
Stasys Baltakis, Helena Pokorny, Vesna (Franciaország, Litvánia, Észtország)
DOC@PÖFF NEMZETKÖZI VERSENY
Legjobb Film
A háború, amit hordozunkrendező Kaspar Astrup Schröder (Dánia)
Legjobb operatőr
Loup Iroda, Sínai gyermeke (Egyiptom, Franciaország)
Különdíj
Atya házarendező Adam Nielsen, Andreas Koefoed, Eva Mulvad (Dánia)
DOC@PÖFF BALTI VERSENY
Legjobb Film
La Pietàrendezők Pepe Andreu és Rafa Molés (Izland, Litvánia, Spanyolország)
Különdíj
Riga, szerelmemrendező Karolina Peterson
NETPAC (Network for the Promotion of Asia Cinema) ZSÜRI DÍJA
Fehér, mint a sórendező Murat Eroğlu (Türkiye)
A FILMKRITIKUSOK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE (FIPRESCI) DÍJA
Hercegnőrendező Christian Rojas (Ecuador, Mexikó, Argentína, Peru, Bolívia)
KÖZÖNSÉGDÍJ
A Bejövőrendező Louis Paxton (Egyesült Királyság, Írország)
INGYENES VILÁGDÍJ
Nincs paradicsom, ha egy nő öl megrendező Halkawt Mustafa (Norvégia, Irak, Egyesült Arab Emírségek, Svédország)
ÉLETMŰDÍJAK
Priit Pärn
Sven Grünberg
Hilmar Oddsson
BRUNO O'YA FIATAL SZÍNÉSZ ÖSZTÖNDÍJ
Jarmo Reha