Enrica Pérez perui filmrendező katolikus lányiskolai thrillere On A szikla tetején elnyerte a fődíjat, a Grand Prix-t a 30. észt Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) főversenyén, és a filmben nyújtott alakításáért Bianca Bucellit is megkapta a legjobb színésznő díját.

A hangulatos feszültségű drámában egy világi tinédzser kihívja a szigorú bentlakásos iskola „szent” lányát.

A legjobb rendezőnek járó elismerést Fred Baillif svájci író-rendező kapta a fikció és a dokumentumfilm filmes keverékéért. Jól végzett munkaamely belemerül a bevándorlókkal foglalkozó szociális munkások bonyolultságába és erkölcsi kétértelműségébe.

A főverseny teljesítménykategóriáiban Bucelli mellett Mathisse De Sutter csatlakozott, aki Patrice Toye filmjében bemutatott vásznáért elnyerte a legjobb színész elismerését. A Feladat. A zsűri méltatta „a gyengédséget és az érzelmi mélységet”, amelyet a háború utáni férfiasság filmes feltárásába hozott.

A kétszeres Oscar-díjas forgatókönyvíró és rendező, Christopher Hampton által vezetett zsűriVeszélyes kapcsolatokEngesztelés)szerepelt még Myriam Sassine libanoni producer, David Stump amerikai operatőr és vizuális effektus-specialista, Julie Billy francia producer és Tiina Tauraite észt színésznő.

A zsűri dicsért On A szikla tetején mindenütt erősségei miatt. „A számos rendkívül sikeres pályamű közül a zsűrit különösen lenyűgözte a film minden részlegének – a rendezés, a forgatókönyv, a színészi játék, az operatőr, a dizájn és a zene – kiváló minősége, amely egy hermetikus univerzumot hoz létre, amely intenzív, erőteljes és vizuálisan ékesszóló.

A PÖFF Első Feature Versenyében, Chabname Zariab-é Amikor meghallja a harangokat elnyerte a legjobb film díját. A filmben Golshifteh Farahani özvegyként játszik Kabulban, Afganisztánban, aki a gyerekek kizsákmányolása ellen küzd, miközben a tálibok közelednek a városhoz.

Dylan Stephen Levers fiatal amerikai filmrendező debütáló filmje Pop Popamely a manoszférát és a radikalizálódást tárja fel a digitális korban, átvette a fődíjat a tallinni Rebels With a Cause szekcióban.

Eközben Maya Vitkova-Kosev Egy hónap elnyerte a legjobb film díját a PÖFF Kritikusok válogatóversenyén. A középkorú film a 45 éves Sarah művész történetét meséli el, akit szülei megdöbbentő ultimátummal lepik meg: Egy életen át tartó védelem és támogatás után egy hónapja van, hogy elhagyja a családi házat.

A balti filmversenyen pedig Andrius Blaževičius litván Oscar-nevezése Hogyan váljunk el a háború alatt elnyerte a legjobb játékfilm díját. A szekció zsűrije kiemelte a film azon képességét, hogy nehéz körülmények között találjon humort, és „a személyes és politikai szempontokat a mindennapi részletekbe szője”. A megtiszteltetésnek köszönhetően Blaževičius lett az első kétszeres díjnyertes, miután 2021-ben nyert játékáért. Futó.

Természetesen a PÖFF és az Odesai Nemzetközi Filmfesztivál által a hét elején átadott, „a szabadságot, az emberi méltóságot és az emberi jogokat védő mozi” elismeréseként Halkawt Mustafa díjat kapott. Nincs paradicsom, ha egy nő öl meg. A kitüntetés olvasztott fegyverfémből készül.

A 2026-os közönségdíjat pedig Louis Paxton kapta A Bejövő.

A péntek esti kitüntetettek és különdíjasok között is kiemeltek ilyen jellemzőket THR's Tallinn tudósítása mint A mátriárka, Egy édes óra, Egzotikus, Nyíl egy kőszívre, Éjszakai látás, Atya házaés Hercegnő.

Tekintse meg alább a Tallinn 2026 nyerteseinek teljes listáját.

HIVATALOS VÁLASZTÁSI VERSENY

Nagydíj a legjobb filmnek

On A szikla tetejénrendező Enrica Perez, producerek Enid Campos, Martha Orozco, Joël Jent (Mexikó, Peru, Svájc)

Legjobb rendező

Fred Bailif, Jól végzett munka (Svájc)

Legjobb operatőr

Owen McPolin, Egy édes óra (Írország)

Legjobb forgatókönyv

Alison Kuhn, A mátriárka (Németország)

Legjobb színész

Mathisse De Sutter, A Feladat (Belgium, Németország, Hollandia)

Legjobb színésznő

Bianca Bucelli, A Szikla tetején (Mexikó, Peru, Svájc)

Külön említés

az együttes szereplőgárdája Jól végzett munka

Legjobb Eredeti Kotta

Beatriz López-Nogales, Caballe (Spanyolország, Belgium)

Legjobb gyártási tervezés

Vanesa de la Haza, Caballe (Spanyolország, Belgium)

ELSŐ JELLEMZŐ VERSENY

A legjobb film díja

Amikor meghallja a harangokat (Franciaország, Németország, Belgium), rendező Chabname Zariab, producerek Jean-Etienne Brat, Lou Chicoteau.

Legjobb rendező

Nagieb Khaja, Oroszlánszívű (Dánia)

A zsűri különdíja

Egzotikus (Lengyelország), rendezte Sonia Orlewicz-Zakrzewsa, producer: Magdalena Sztorc, Anna Zajaczkowska

A zsűri különdíja: Feledésrendező: Danielius Minkevičius, producer: Ieva Norviliene. (Litvánia)

KRITIKUSOK VÁLASZTÁSA VERSENY

A legjobb film díja

Egy hónaprendező és producer: Maya Vitkova-Kosev (Bulgária, Románia, Spanyolország)

Legjobb rendező

Matías Meyer, A nagy család (Mexikó, Olaszország)

VERSENY

Külön említés

Nyíl egy kőszívre, rendező Luiza Calagian (Brazília)

A legjobb film díja

Pop pop, igazgató Dylan Stephen Levers és producerek W. Ian Ross, Dylan Stephen Levers, Consuelo Althouse (USA)

Legjobb rendező

Christopher Yates, Éjszakai látás (Belgium)

Legjobb Rebel Short

Ha csak, dir. Ada Güvenir (Belgium)

BALTI FILMVERSENY

A legjobb balti játékfilm

Hogyan váljunk el a háború alattrendező Andrius Blaževičius, producer Marija Razgutė (Litvánia, Luxemburg, Írország, Csehország)

Legjobb rendező

Linda Olte, A Gyermek (Lettország, Litvánia)

A legjobb balti producer koprodukcióban

Stasys Baltakis, Helena Pokorny, Vesna (Franciaország, Litvánia, Észtország)

DOC@PÖFF NEMZETKÖZI VERSENY

Legjobb Film

A háború, amit hordozunkrendező Kaspar Astrup Schröder (Dánia)

Legjobb operatőr

Loup Iroda, Sínai gyermeke (Egyiptom, Franciaország)

Különdíj

Atya házarendező Adam Nielsen, Andreas Koefoed, Eva Mulvad (Dánia)

DOC@PÖFF BALTI VERSENY

Legjobb Film

La Pietàrendezők Pepe Andreu és Rafa Molés (Izland, Litvánia, Spanyolország)

Különdíj

Riga, szerelmemrendező Karolina Peterson

NETPAC (Network for the Promotion of Asia Cinema) ZSÜRI DÍJA

Fehér, mint a sórendező Murat Eroğlu (Türkiye)

A FILMKRITIKUSOK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE (FIPRESCI) DÍJA

Hercegnőrendező Christian Rojas (Ecuador, Mexikó, Argentína, Peru, Bolívia)

KÖZÖNSÉGDÍJ

A Bejövőrendező Louis Paxton (Egyesült Királyság, Írország)

INGYENES VILÁGDÍJ

Nincs paradicsom, ha egy nő öl megrendező Halkawt Mustafa (Norvégia, Irak, Egyesült Arab Emírségek, Svédország)

ÉLETMŰDÍJAK

Priit Pärn

Sven Grünberg

Hilmar Oddsson

BRUNO O'YA FIATAL SZÍNÉSZ ÖSZTÖNDÍJ

Jarmo Reha