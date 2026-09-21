Ke Huy Quan a „nagylelkű” 100 000 dolláros maradék csekkről az „Indiana Jones and the Temple of Doom” címmel

Ke Huy Quan felidézi, hogyan reagált, amikor gyerekként megtanulta, hogy az első maradék ellenőrzi Indiana Jones és a végzet temploma 100 000 dollár volt.

Az Oscar-díjas új memoárjában az életét megváltoztató pillanatról beszélt Soha ne mondj meghalniamely kedden került a könyvespolcokra. Quan mindössze 12 éves volt, amikor elfoglalta első nagyobb szerepét, mint a Short Round Steven Spielberg 1984-es filmjében, így nem tudta, hogy az alapbérén felül maradványt is kap majd a filmért. Végzet temploma.

„Egy délután bementem a konyhába, és a szüleimet találtam együtt az asztalnál” – írta Quan a memoárjában. Entertainment Weekly. „Anya egy borítékot tartott a kezében, amelyre a nevem volt ráírva. Apánál voltak a papírok, amik benne voltak.”

A Minden Mindenhol Egyszerre A sztár így folytatta: „Mindketten mosolyogtak, az a fajta mosoly, ami a meglepetésből és a hitetlenségből fakad. Mindent átadtak nekem. Ez egy csekk volt a Lucasfilmtől. Majdnem 100 000 dollárról szólt, aminek számomra semmi értelme nem volt.”

Quan azt mondta, „nem érti, hogyan jelenhet meg hirtelen több pénz”, miután már kompenzációt kapott az 1981-es évek nyomon követésén végzett munkájáért. Az elveszett bárka fosztogatói. Miután a fejét köré csavarta, a Loki A színész úgy jellemezte a maradványzáradékot, mint „Steven és George csendes gesztusa [Lucas].”

„Akkoriban szinte egyetlen színész sem kapott egy film profitját” – magyarázta Soha ne mondj meghalni. „Még ma is csak a legnagyobb sztárok csinálják. Hogy egy olyan gyerek, mint én, aki az első filmjét készíti, bekerüljön valami ilyesmibe, az hallatlan volt. És Végzet temploma nem valami kis film volt, amit senkinek nem kellett látnia. Ez volt a folytatása egy hatalmas sikernek, egy olyan filmnek, amelyről mindenki tudta, hogy sok pénzt fog keresni. Ez még nagylelkűbbé tette a gesztusukat.”

A Goonies A színész hozzátette, hogy „a kis részesedés megváltoztatta a családom életét”.

Évekkel később Quan soha nem felejtette el, hogy Spielberg milyen hatással volt karrierjére, így olyan fiatalon kezdett neki. Miközben a 2023-as Golden Globe-díj átvétele során átvette a díjat egy színész által nyújtott legjobb alakításért bármely filmben mellékszerepben. Minden Mindenhol Egyszerremindenképpen köszönetet mondott Spielbergnek.

„Ahogy idősebb lettem, elkezdtem azon töprengeni, hogy ez volt-e az, vajon ez csak a szerencse” – tette hozzá Quan. „Annyi éven át attól tartottam, hogy nem tudok többet nyújtani. Nem számít, mit csinálok, soha nem fogom felülmúlni azt, amit gyerekként elértem.”