Képszerűség határok nélkül a Tate Modernnél: varázslat a sötétkamrában

2026.10.20. Képszerűség határok nélkül a Tate Modernnél: varázslat a sötétkamrában

A londoni Tate Modernben most nyitotta meg kapuit az első kiterjedt kiállítás, amely a piktorializmust mint világméretű fotográfiai mozgalmat tanulmányozza. „Fény és varázslat” címmel azt tekinti át, hogy négy évtizeddel a fotográfia megjelenése után, 1880-tól kezdődően ez az iskola hogyan alakította át a diszciplínát – addig dokumentarista eszközként – annak érdekében, hogy teljes mértékben művészi tevékenységként ismerje el, nemcsak az ismert európai és észak-amerikai kontextusokban, hanem kiterjesztve e mozgalom földrajzi és kronológiai értelmezését Dél-Amerika, Ausztrália és Ausztrália utolsó századáig, a hatvanas évekig. a megállapított szempont, hogy hígított. a húszas években.

A szokásos megközelítéseken túllépve, és négy tematikus fejezetre bontva, a kiállításon nyolcvan szerző kétszáz vintage grafikája látható, ismert személyiségektől (Ilse Bing, Langdon Coburn, Max Dupain, Adolph de Meyer, Alekszandr Rodcsenko, Alfred Stieglitz, Paul Strand, Josef Sudek vagy Weston), hogy a nagyközönség nagyszámú fotósává váljon a Nagy kínaiban. Long Chin-san és Luo Bonian, vagy az indiai származású művész Shapoor N. Bhedwar). Ennek a projektnek tehát az a célja, hogy felhívjon bennünket arra, hogy szemléljük a piktorializmust, mint stílusok, motívumok és technikák plurálisabb mozgalmát, mint amit általában megfigyelünk, ezekhez az eltérő kontextusokhoz viszonyítva, és a kamera kifejezőképességét is befolyásolni nagyon korai időszaktól, akkor a festészet nyilvánvaló hatása alatt.

A 19. század utolsó évtizedeinek festőművészei olyan ötletes, kifejező és technikailag kidolgozott képeket alkottak, mint bármely vászon vagy rajz: a sötétkamrában és a műteremben, a városban és saját otthonukban kísérleteztek olyan alkotásokkal, amelyekben a szépség és a szubjektív atmoszférák kialakulása nem véletlen, hanem vég. A finom portré utunkba kerül Az ébredés (1903), a brit Emma Barton, és álomszerű tájak, amelyek ezt a hagyományt fél évszázaddal később vették át, mint pl. Tündérország pavilonLong Chin-san, amely a korábbi kínai tusfestészet vizuális nyelvezetéből merít.

Luo Bonian. Vizet merít a kútból, 1932. Tate

Luo Bonian. Vizet húzni egy kútból1932. Tate

A túra második része e fotónyomatok készítésének módszereit vizsgálja. A festőművészek kifinomult nyomtatási technikákat és sokféle papírt alkalmaztak, hogy minden képet egy adott esztétikai tárggyá alakítsanak. Munkapáron keresztül szemléltetjük itt, hogy az egyik vagy másik előhívó-nyomtatási folyamat megválasztásának milyen visszhangja van a végeredményre, a platinanyomástól a bromoleumig, a szénig (carbro), a Fresson-eljárásig, a fotogravírokig… Emlékeznünk kell Egy norfolki hajógyár (1886), Peter Henry Emerson, amely akkoriban ellentmondásos volt több negatívum kombinációja miatt.

Ezen kívül egy működő sötétkamra lehetővé teszi a látogatók számára, hogy bizonyos napokon közelebbről is szemügyre vegyék a fejlesztés és a nyomtatás bonyolult lépéseit, valamint meghívást kapunk a stúdiófotózás térnyerésébe is, ahol a fotósok kidolgozott díszletekkel, jelmezekkel és színházi rendezésekkel artikulálták a gondosan megszerkesztett, nagyon nehezen reprodukálható darabokat. Londonban láthatók a vezető brit alakok portréi – köztük Bertram Park, Yvonne Gregory és Cavendish Morton munkái –, valamint a sorozathoz tartozó Vivex eljárással készült színes nyomatok. IstennőkYevonde, a paletta használatának úttörője. Mindkettő azt a kísérletező és újító szellemet illusztrálja, amely ebben a mozgalomban megmaradt, amelyet ma azonban a klasszicista törekvésekkel társítunk.

A kiállítás egy fontos része a piktorializmus és a mozgalom nemzetközi fejlődését meghatározó társaságok, fotóklubok és szalonok közötti kapcsolatokat követi nyomon. Ezek a kozmopolita hálózatok összehozták a fotósokat, hogy kiállítsák és publikálják alkotásaikat, ösztönözve az eszmecserét, a technikák és a kreatív hatások határon túli cseréjét, amelyeket akkoriban még nem lehetett olyan könnyen megkerülni. Különös figyelmet fordítanak a Londoni Királyi Fényképészeti Társaságra és a különféle nemzetközi klubok – például a sanghaji Guangshe, a dél-koreai The New Line Group vagy a szingapúri Photography Society – nemrégiben megmentett történeteire. Az egyes csoportok által kiadott nehezen beszerezhető könyvek, folyóiratok és folyóiratok érkeztek a Tate Modernbe: feltárják azt a lendületes nyomtatott kultúrát, amelyben a századforduló táján a fotográfiai ötletek világméretekben keringtek és formát öltöttek. Példányokban nincs hiány Kamera munkaa havi folyóirat Shashinkai (az 1920-as évektől) és Szovjetunió az építőiparban (az 1930-as évekből), többek között.

Lionel Wendt. Cím nélkül, 1933-1938 körül. tateLionel Wendt. Cím nélkül, 1933-1938 körül. tate

Lionel Wendt. Cím nélkül, 1933-1938 körül. tate

A tárlat utolsó része a piktializmus és a modernitás összefüggéseit kutatja, kezdve a srí lankai szerző, Lionel Wendt kompozícióitól – köztük 1930-as évekbeli napfényes portréitól – vagy a japán Shigeru Onishi műveitől, akinek az 1950-es évekből származó kísérleti darabjai e mozgalom állandó párbeszédét mutatják be a későbbi vizuális nyelvekkel. Hasonlóképpen elmélyül három fő amerikai modernista fotográfus – a már említett Steichen, Strand és Weston – gyakorlatának alakulásában, akiknek karrierje hídként szolgált a múlt és a megújulás között; meglátjuk Carnera unokatestvér (kb. 1922), Steichen, ill Miss Thomson, Új-Mexikó (kb. 1922), szerző: Strand.

Ez a kiállítás igazolja, hogy az emberi arc volt a kamera egyik kedvenc témája ezeknél a szerzőknél is, és hogy ennek a műfajnak valami többré alakítását kihívásként fogadták: olyan tanúságtételt, amely feltárja a modell személyiségét és elmesélt egy történetet. Ugyanígy tökéletes kombinációt alkottak a táncosok és a fotósok: a modern tánc a test felszabadítására és a művészetek között elfoglalt helyére törekedett, míg a festőművészek szolgáltatták azokat a képeket, amelyeken keresztül a mozgás új formái – és magának a testmozgásnak a megfigyelése – terjeszthetők és megérthetők. Nem szabad kihagynunk a Seattle Camera Clubhoz kötődő Soichi Sunami jeleneteit, amely Martha Graham munkatársa.

Lang Jingshan. Riverside Spring, 1942. Victoria and Albert MuseumLang Jingshan. Riverside Spring, 1942. Victoria and Albert Museum

Lang Jingshan. Folyóparti tavasz1942. Victoria and Albert Museum

Ho Fan. Füstös világ, 1959. M+, Hong Kong © Estate of Ho Fan

„Fény és varázslat: A művészi fotográfia születése”

TATE MODERN

Bankside, SE1 9TG

London

2026. október 14-től 2027. február 21-ig

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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