Két nő vándorol Sanghaj utcáin a Queer Love Story 'Ephemera' című filmben (Exkluzív klip)

Az író-rendező, Shan Jiang első játékfilmjének elkészítésekor tudta, hogy az „egyéjszakás séta-beszéd romantika” megtörtént, de egyben „merészségnek” is tekintette.

„A történet Sanghajban történő helyszínelése a kezdetektől fogva tudatos döntés volt. Felnőttkoromban mindig is ez volt Kína legnyitottabb városa – a külvilág számára a legpórusosabb város” – mondja Shan egy nyilatkozatában. „De 2024 elejére, amikor fejlesztés alatt álltunk, Sanghaj is a 2022-es bezárás hosszú árnyékában élt város volt. Nem érdekelt, hogy filmet készítsek erről. Engem érdekelt, hogy olyan filmet készítsek, amely csak egy olyan Sanghajban létezhetett, amelyik átjutott rajta – ahol a mulandóság nem csak az volt, amit a szerelmesek a levegőben éreznek.”

A film, Tiszavirág életűekA 2026-os Tribeca Fesztiválon bemutatott film két nő, a 23 éves Asher (Yvonne Shuyu Zhang) és hip-hop tánctanára, Tori (Shu-Yi) követi végig Sanghaj utcáit Asher egyik utolsó éjszakáján, mielőtt visszatérnek Los Angelesbe. A hétköznapi kiruccanás valami többré válik, miközben történeteket osztanak meg és nevetnek a furcsa szerelmi történetben.

Az alábbi exkluzív klipben Asher és Tori sétálnak, és beszélnek reményeikről és gondolataikról, mielőtt a pillanat gyengéd ölelésben ér véget.

Ami azt illeti, hogy a közönség mit vegyen el a filmből, Shan azt mondja: „A film egy része elhalványul, mire a közönség hazaér. Egy része pedig elhúzódhat – talán olyan módon, amit nem tudnak megmagyarázni, talán évekkel később, esetleg csak egy délutánra. Inkább nem diktálnám, hogy melyik része melyik.”

Tiszavirág életűek június 7-én, vasárnap lesz a világpremierje a Tribeca amerikai narratív versenyszekciójának részeként. További vetítések a jövő héten várhatók.