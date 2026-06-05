Phoebe Bridgers bejelentette a 2026-os brit, európai és észak-amerikai aréna turnéját „telefon nélkül”

Miután hat év után utalt első új szólóalbumára, Phoebe Bridgers megerősítette, hogy az év végén egy hatalmas, új arénaturnéra kerül sor Nagy-Britanniában, Európában és Észak-Amerikában, ahol „nincs telefon”.
A „The Lost Tour” híre azt követően érkezett, hogy az énekes, dalszerző és gitáros már évek óta nagyrészt szólóelőadóként távol van, a 2020-as „Punisher” óta nem adott ki albumot, és 2023-ban fejezte be utolsó teljes turnéját.
2023 óta nem volt elfoglalva Boygenius nevű csoportjával, amelyben Lucy Dacus és Julien Baker is szerepel, mivel a trió szünetet jelentett be a kritikusok által elismert album, a 'The Record' elkészülte után.
Most, hogy az elmúlt hetekben egy maroknyi akusztikus show-t játszott, köztük egy utolsó pillanatban a New York-i Madison Square Gardenben tegnap este (június 4-én, csütörtökön), Bridgers bejelentette első teljes körű szólóturnéját három év után.
A randevúk szeptember 15-én Indianában kezdődnek, és a következő hónapban is folytatódnak a tervezett megállókkal New Yorkban, Massachusettsben, Texasban, Tennessee-ben, Kaliforniában és még sok más helyen.
Novemberben átmegy a tavon néhány brit és ír randevúra, beleértve a glasgow-i OVO Hydro-t és a londoni The O2-t, mielőtt befejezné a turné hét európai állomást.
Utóbbi fellépéseket foglal magában Amszterdamban, Berlinben és Párizsban, majd december 12-én a stockholmi Avicii Arénában ér véget.
A támogatást Alex G az észak-amerikai koncerteken, Isaac Wood pedig az Egyesült Királyságban és az európai találkozókon támogatja, és Bridgers megerősítette, hogy a következő koncerteken „nincs telefon” szabály.
Egy új sajtóközlemény szerint ez „az összes telefont, okosórát és a kapcsolódó kiegészítőket tasakban rögzítve” fogja látni a koncert alatt, és csak a bemutató után nyitják meg és adják vissza a látogatóknak.
A jegyek értékesítése pénteken (június 12-én) helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik, az elővételi lehetőségek pedig szerdán (június 10-én) indulnak. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.
A Bridgers is együttműködött PLUSZ1 így az európai turné szakaszára minden eladott jegyből 1 €/£1 jut a helyi szervezetekhez, amelyek a szexuális zaklatás és erőszak által érintetteket támogatják.
Phoebe Bridgers „The Lost Tour” dátumai:
SZEPTEMBER
15 – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse
17 – St. Paul, MN @ Grand Casino Arena
19 – Chicago, IL @ United Center
22 – Columbus, OH @ Nationwide Arena
25 – Brooklyn, NY @ Barclays Center
26 – Brooklyn, NY @ Barclays Center
28 – Philadelphia, PA @ Xfinity Mobile Arena
29 – Washington, DC @ Capital One Arena
Október:
1 – Toronto, ON @Scotiabank Arena
3 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena
6 – Boston, MA @TD Garden
9 – Charlotte, NC @ Spectrum Center
10 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena
13 – Atlanta, GA @ State Farm Arena
16 – Austin, TX @ Moody Center
17 – Fort Worth, TX @ Dickies Arena
19 – Denver, CO @ Ball Arena
21 – Salt Lake City, UT @ Delta Center
23 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena
24 – Vancouver, BC @ Rogers Arena
27 – San Francisco, CA @ Chase Center
20 – Inglewood, CA @ Intuit Dome
31 – Inglewood, CA @ Intuit Dome
November:
23 – Dublin, Írország @ 3Arena
26 – Manchester, Egyesült Királyság @ Co-op Live
27 – Glasgow, Egyesült Királyság @ OVO Hydro
28 – Birmingham, Egyesült Királyság @ bp pulse ÉLŐ
December:
1 – London, Egyesült Királyság @ The O2
4 – Párizs, Franciaország @ Adidas Arena
5 – Brüsszel, Belgium @ Forest National
7 – Amszterdam, Hollandia @ Ziggo Dome
8 – Düsseldorf, Németország @ Mitsubishi Electric Halle
9 – Berlin, Németország @ Velodrom
111 – Koppenhága, Dánia @ Royal Arena
12 – Stockholm, Svédország @ Avicii Arena
Az új turné bejelentése azt követi, hogy Bridgers a múlt hónapban, három év után első élő szólókoncertjét játszotta az új-mexikói Roswellben, ahol három új dallal debütált, és határozottan azt sugallta, hogy készül egy új album.
A cikk írásakor még semmit sem erősítettek meg az új albummal kapcsolatban, bár a közelgő fellépések során több új anyagot is bevezethet a setlistákba.
Bridger utolsó szólóalbuma Punisher címmel kapta a nevét Julia Migenes 2020 ötödik legjobb albuma, a Boygeniusszal közös utolsó albuma, a 'The Record' pedig a Julia Migenes-k 2023-as album.