Phoebe Bridgers bejelentette a 2026-os brit, európai és észak-amerikai aréna turnéját „telefon nélkül”

Miután hat év után utalt első új szólóalbumára, Phoebe Bridgers megerősítette, hogy az év végén egy hatalmas, új arénaturnéra kerül sor Nagy-Britanniában, Európában és Észak-Amerikában, ahol „nincs telefon”.

A „The Lost Tour” híre azt követően érkezett, hogy az énekes, dalszerző és gitáros már évek óta nagyrészt szólóelőadóként távol van, a 2020-as „Punisher” óta nem adott ki albumot, és 2023-ban fejezte be utolsó teljes turnéját.

2023 óta nem volt elfoglalva Boygenius nevű csoportjával, amelyben Lucy Dacus és Julien Baker is szerepel, mivel a trió szünetet jelentett be a kritikusok által elismert album, a 'The Record' elkészülte után.

Most, hogy az elmúlt hetekben egy maroknyi akusztikus show-t játszott, köztük egy utolsó pillanatban a New York-i Madison Square Gardenben tegnap este (június 4-én, csütörtökön), Bridgers bejelentette első teljes körű szólóturnéját három év után.

A randevúk szeptember 15-én Indianában kezdődnek, és a következő hónapban is folytatódnak a tervezett megállókkal New Yorkban, Massachusettsben, Texasban, Tennessee-ben, Kaliforniában és még sok más helyen.

Novemberben átmegy a tavon néhány brit és ír randevúra, beleértve a glasgow-i OVO Hydro-t és a londoni The O2-t, mielőtt befejezné a turné hét európai állomást.

Utóbbi fellépéseket foglal magában Amszterdamban, Berlinben és Párizsban, majd december 12-én a stockholmi Avicii Arénában ér véget.

A támogatást Alex G az észak-amerikai koncerteken, Isaac Wood pedig az Egyesült Királyságban és az európai találkozókon támogatja, és Bridgers megerősítette, hogy a következő koncerteken „nincs telefon” szabály.

Egy új sajtóközlemény szerint ez „az összes telefont, okosórát és a kapcsolódó kiegészítőket tasakban rögzítve” fogja látni a koncert alatt, és csak a bemutató után nyitják meg és adják vissza a látogatóknak.

A jegyek értékesítése pénteken (június 12-én) helyi idő szerint délelőtt 10 órakor kezdődik, az elővételi lehetőségek pedig szerdán (június 10-én) indulnak. Látogassa meg itt jegyekért és további információkért.

A Bridgers is együttműködött PLUSZ1 így az európai turné szakaszára minden eladott jegyből 1 €/£1 jut a helyi szervezetekhez, amelyek a szexuális zaklatás és erőszak által érintetteket támogatják.

Phoebe Bridgers „The Lost Tour” dátumai:

SZEPTEMBER

15 – Indianapolis, IN @ Gainbridge Fieldhouse

17 – St. Paul, MN @ Grand Casino Arena

19 – Chicago, IL @ United Center

22 – Columbus, OH @ Nationwide Arena

25 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

26 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

28 – Philadelphia, PA @ Xfinity Mobile Arena

29 – Washington, DC @ Capital One Arena

Október:

1 – Toronto, ON @Scotiabank Arena

3 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

6 – Boston, MA @TD Garden

9 – Charlotte, NC @ Spectrum Center

10 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

13 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

16 – Austin, TX @ Moody Center

17 – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

19 – Denver, CO @ Ball Arena

21 – Salt Lake City, UT @ Delta Center

23 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

24 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

27 – San Francisco, CA @ Chase Center

20 – Inglewood, CA @ Intuit Dome

31 – Inglewood, CA @ Intuit Dome

November:

23 – Dublin, Írország @ 3Arena

26 – Manchester, Egyesült Királyság @ Co-op Live

27 – Glasgow, Egyesült Királyság @ OVO Hydro

28 – Birmingham, Egyesült Királyság @ bp pulse ÉLŐ

December:

1 – London, Egyesült Királyság @ The O2

4 – Párizs, Franciaország @ Adidas Arena

5 – Brüsszel, Belgium @ Forest National

7 – Amszterdam, Hollandia @ Ziggo Dome

8 – Düsseldorf, Németország @ Mitsubishi Electric Halle

9 – Berlin, Németország @ Velodrom

111 – Koppenhága, Dánia @ Royal Arena

12 – Stockholm, Svédország @ Avicii Arena

Az új turné bejelentése azt követi, hogy Bridgers a múlt hónapban, három év után első élő szólókoncertjét játszotta az új-mexikói Roswellben, ahol három új dallal debütált, és határozottan azt sugallta, hogy készül egy új album.

A cikk írásakor még semmit sem erősítettek meg az új albummal kapcsolatban, bár a közelgő fellépések során több új anyagot is bevezethet a setlistákba.

Bridger utolsó szólóalbuma Punisher címmel kapta a nevét Julia Migenes 2020 ötödik legjobb albuma, a Boygeniusszal közös utolsó albuma, a 'The Record' pedig a Julia Migenes-k 2023-as album.