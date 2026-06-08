Lilly Wachowski tanácsokat oszt meg a rendszerváltás előtti énjének a „kötött” találkozón: „Kezdje el szedni azt az ösztrogént”

Lilly Wachowski megosztotta azokat a szavakat, amelyeket 30 évvel ezelőtt, a nemek közötti átalakulása előtt mondott magának, amikor társíróként és rendezőként írta az 1996-os neo-noir klasszikust. Kötelesami segített az indulásban A Mátrix filmes karrierje.

„Nos, kezdd el szedni azt az ösztrogént. Mit csinálsz? Gyere ki a szekrényből!” Wachowski mondta Julie Klausner moderátornak és a Tribeca Fesztiválon elbűvölő tömegnek.

Wachowski a manhattani Tribeca Fesztivál színpadán szerepelt a lány és nővére, Lana Wachowski döbbenetes, pályakezdő játékfilmjének szereplőivel, köztük Jennifer Tillyvel, Gina Gershonnal, Joe Pantolianóval és Christopher Melonival. A fesztivál a 30. évfordulójára vetítette a filmet a Spring Studiosban, ahol elragadtatott reakciót kapott a közönségtől, amely Wachowskit és a szereplőket vastapsban részesítette, amikor a színpadra léptek.

Klausner a rendezőtárshoz intézett kérdésével nyitotta meg a beszélgetést, miután elismerte, hogy a film – amely a kemény elítélt Corkyt (Gershon) és a maffiózó barátnőjét, Violetet követi nyomon, amint azt a tervet forgatják ki, hogy 2 millió dollárt csaljanak ki barátjától, Cesartól (Pantoliano) – úgy tűnik, Wachowski képeslapokat küld a múltkori képeslapjairól. A film egy szekrény felvételével kezdődik – jegyezte meg Klausner.

Gershon elárulta, hogy azon gondolkodott, hogy elbocsátja ügynökeit, amikor azt mondták neki, hogy rossz karrier lépés lenne elvállalni a kőkemény elítéltből lett vízvezeték-szerelő Corky szerepét – különösen azután, hogy éppen Crystal Conner szerepét betöltötte Showgirlsamely akkoriban kasszabombának számított, és nem a kampós kultikus klasszikusnak, amivé azóta vált.

„Azt kérdeztem: „Mit akarsz mondani?” – mondta a színésznő, amikor megtudta, hogy a karakter leszbikus. – Sokkal több van erről.

Gershon egy másik verziót kínált annak, hogyan jutott Pantoliano a gazember Cesar szerepéhez, és kijavította a színészt azzal, hogy ő is beleszólt az ajánlatába a maffiával összefüggő barátja szaftos szerepére, aki elbizonytalanodik, miközben a két szerető megpróbálja kibújni az ellopott készpénzéből. Pantoliano elmondta a közönségnek, hogy 25 000 dollárral csökkentette a díját egy másik fontolóra vett színésznél – nevetést váltva ki a film rajongóiból és azok közül, akik most nézték meg először a Spring Studiosban Manhattan belvárosában.

De a jelenetlopó Tilly volt az, aki bekapcsolta báját és száraz eszét a tömegben, és az éjszaka legerősebb tapsát váltotta ki, miközben szájbarágós féligazságokat közölt az indie klasszikus produkciójáról, művészeti irányvonaláról és a zöld megvilágításhoz való viszonyáról. A Mátrixamelyet Wachowskiék három évvel később rendeztek. Ez a film újradefiniálta a nővérek karrierjét, és megnyitotta az ajtót egy csomó olyan film előtt, amelyek a stílusából és a történetéből merítettek.

„Hallottam, hogy ez az egyik ok, amiért írtak [Bound] nem voltál igazán elégedett az úttal [their first script] Orgyilkosok kiderült – mondta.– Írtál A Mátrixés te akartál rendezni A Mátrixés az ügynöke azt mondta: „Senki sem engedi meg, hogy 120 millió dolláros filmet rendezzen”, ez volt a költségvetésben akkoriban. És ezért írtad Köteles — tehát lenne névjegykártyád. Ez igaz?”

Wachowski javította a rekordot, és azt mondta, hogy az az elképzelés, hogy az egyik filmet egyszerűen azért készítettek, hogy a másikat megvilágítsa, egyszerűen nem igaz.

„Nem írtunk Köteles hogy meggyőzzük az embereket, hogy irányítsunk A Mátrix. írtunk Köteles mert átmentünk néhány dolgon – és muszáj volt… sok mindent ki kellett találnunk” – mondta. „Egy filmet szerettünk volna készíteni két erős női karakterrel, és az előképekkel és Mátrix csak később jöttek a dolgok.”