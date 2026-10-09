Ma este a Netflixen: a Keresztapa és a Sebhelyesarcú között félúton ez a gengszterfilm 3 órás és egy perce sem üresjárat

2026.10.09.

Három óra, ami úgy suhan el, mint egy adrenalinfröccs: Martin Scorsese Casino című eposza ma este is bebizonyítja, hogy a bűn krónikája lehet egyszerre operai és kegyetlenül realista. A sztori egy szerelmi háromszög, egy pénzcsináló gépezet és egy barátság széthullásának csúcsra járatott montázsa, ahol minden snittnek van súlya, minden zenének ütése.

A Las Vegas-i mítoszt belülről rágó kapzsiság, a szervezett bűn szabálykönyve, és a „tiszta” amerikai álom szennyeződése olyan sűrű anyagot alkot, amelyben nincs felesleg, nincs töltelék. Ahogy Ace Rothstein mondja: „Itt az a lényeg, hogy maradjanak az asztalnál. Minél tovább játszanak, annál biztosabban veszítenek.”

Miért működik ennyire?

A film ritmusát a Thelma Schoonmaker vezényelte vágás adja: pergő narráció, mozaikszerű szerkezet, és olyan tempó, amelyben a karakterépítés és az expozíció is akcióként hat. A nyitó robbanástól a kaszinó-flashbackek spiráljáig minden jelenet célirányos és takarékos.

Scorsese képes a hatalom logikáját és a vágy irracionális szabálytalanságát egy képletbe gyúrni: amikor a rendszer pörög, minden működik; amikor az érzelmek belengik, elszáll a matek. „Három módon csinálunk itt mindent: a helyes módon, a helytelen módon, és úgy, ahogy én csinálom” – vágja oda Nicky, és ebben benne a film egész erkölcstana.

A szereplőgárda a csúcson

Robert De Niro mint Ace Rothstein sztoikus precizitása és Sharon Stone Gingerje viharzó káosza egymásnak feszülő erők. Stone alakítása – aranyszívű szélhámos, szerelmes túlélő, tragikus fúria – egyszerre hipnotikus és szívszorító. Joe Pesci Nickyje pedig a törékeny rend ellen létező erőszakos anomália: ha felbukkan, megfagy a levegő, és a dialógus is fegyver lesz.

A hármas dinamika nem romantikus háromszög, hanem gravitációs csatározás: hatalom, vágy és lojalitás tánca, amelyből mindig valaki a padlón marad. „Vissza otthon ezért börtönbe csuknának. Itt díjakat adnak” – mondja Ace, és ettől hirtelen érthető lesz Las Vegas morálja.

Kép és hang, amelyek ütnek

Robert Richardson képei neonfényű bibliai freskók: színek, amelyek lángolnak, aranyló chipek, üvegfelületek, ahol a szereplők saját tükörképeikben vesznek el. A kamera nem csak követ, hanem diktál: köröz, csúszik, belevág a pénz áramlásába.

A zenei montázs – doo-wop, blues, pop és klasszikus rock – dramaturgiai eszköz. Nem háttér, hanem motor: húzza a jelenetet, ellenpontozza a szöveget, rágyorsít a fordulópontokra. Itt a soundtrack nem illusztrál, hanem magyaráz.

Témák: hatalom, mohóság, lojalitás

A film az intézményesített kapzsiság kézikönyve: ki irányítja a pénz útját, ki fedezi a szivárgást, és ki fúrja meg az egészet egy rossz döntéssel. A hatalom ára a folyamatos paranoia; a lojalitás ára a lassú önfeladás.

Ginger története a dependencia tragédiája: szerelem, pénz és drog olyan hármas kötése, amely minden szabadságot megfojt. Nicky pályája a túlzás közgazdaságtana: ha valami működik, túlpörgetjük, míg szét nem esik.

Egy perc sem üresjárat

A három óra nem „hosszú”, hanem tér: a karakterek kapnak levegőt, hogy éljenek, hibázzanak, változzanak. A mikro-jelenetek – egy tekintet a pit fölött, egy csend a telefon vonalán, egy mozdulat a hátsó irodában – mind történetet visznek előre.

A nagy set piece-ek – a tollas jelenet, a kukoricaföld sötétje, Ginger ékszerüzleti szabadesése – mind emlékezetes, és mind a karakterív kódexe. A film azt bizonyítja, hogy a „lassú” csak rossz szerkesztésnél unalom; itt a hossz a mélység másik neve.

Kinek szól ez az este?

Aki a nagyívű, karakterközpontú bűnfilmeket szereti, és bírja a stílus és tartalom ütközését.

Miért pont most érdemes újranézni?

A streaming korában a figyelem aprópénzre váltódik; ez a film emlékeztet, milyen, amikor a mozi összpontosít. Minden perc befektetés, amely kamatozik: a finálé porrá omló aranyfényében már értjük, hogyan őrli fel a rendszer saját hőseit.

A mostani közérzet – bizalmatlanság az intézményekben, inflált ígéretek, törékeny lojalitások – különösen rezonál a történettel. A Casino nem régi ereklye, hanem működő diagnózis: pénz, hatalom és identitás trianguluma.

Utolsó szó a zöld posztalapon

Ha ma estére csak egy nagyfilmet akarsz, válaszd ezt a neonfényű, lírai, mégis kegyetlen tripet. „Az asztalok mindig nyernek” – suttogja a város, és mi értjük, miért. A játék nem a rulettkeréknél dől el, hanem az emberekben, akik nem tudnak időben felállni. És ebben a három órában minden percre jut egy tét, egy veszteség, és egy olyan pillanat, amely miatt érdemes újra és újra visszaülni a nézőtérre.