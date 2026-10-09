Thom Yorke azt mondja, hogy már elege volt az „OK Computer”-ből, és „tovább kellett lépnie”, mire megjelent.

Thom Yorke megosztotta, hogy már az első megjelenésekor rosszul volt a Radiohead 'OK Computer' című albumától, és már a turnéra indulásakor már alig akart továbblépni róla.

A rock ikon és a Radiohead frontembere az 1997-es slágeralbumukhoz fűződő kapcsolatáról beszélt egy új, széleskörű beszélgetés során Harry Stylesszal. Rolling Stone.

A beszélgetés során Yorke bevallotta, hogy bár a lemez továbbra is az egyik legnagyobb kiadványuk, a „legrosszabb” számára az volt, hogy elege lett a dalok lejátszásából, mielőtt az album a polcokra került volna.

„Amikor befejeztük a lemezt, már túl sokat játszottuk ezeket a dalokat” – magyarázta, hozzátéve, hogy amikor a menedzsere azt mondta neki, hogy ezután „két évre turnézni kell”, hogy népszerűsítsék az albumot, „szó szerint könyörgött nekik, (azt mondván): „Nem tehetem, nem tudom megtenni. Tovább kell lépnem”.

Az Ed O'Brient, Philip Selwayt, valamint a testvéreket, Jonny és Colin Greenwoodot is magában foglaló banda több mint 100 fellépésen vett részt az 'Against Demons' világkörüli turné részeként, amely 1997 májusában indult és 1998 áprilisáig tartott. Mielőtt később újra felvettek.

„Két évvel később még mindig mentünk” – mondta Yorke Styles-nek. „Ez nagyon el volt szarva, mert a továbblépés nem luxus. Ez teljesen nélkülözhetetlen. Tudod? Mindenkinek más módja van ennek a kezelésére. Személy szerint bízom benne, hogy nem csinálom túl sokáig… Bárcsak sokáig tudnám csinálni. Nem tehetem.”

A banda korábban is hangoztatta, hogy küzdött az 'OK Computer' megjelenése körül, és még 2017-ben az énekes nyíltan beszélt az 'Against Demons' turnéból való kimerültségről – azt mondta, hogy útközben próbált „szökni”.

Yorke 1997 novemberében Birminghamben egy fellépésükre felidézve azt mondta, hogy végre elérte a nyomás, és „kisétált a soundcheck-ből, eltűnt, elvesztette a biztonságot, majd megpróbált kijutni az épületből”.

„Nem volt hova menni, ezért elbújtam a vonaton” – tette hozzá. – És ez volt a legközelebb, ahová menekülni próbáltam.

Colin Greenwood basszusgitáros azt is megosztotta 2003-ban, hogy az „OK Computer” turné karrierjük „legrosszabb pontja” volt, részben azért, mert láthatták, hogy ez mennyire megviseli Yorke-ot.

„Nincs rosszabb annál, mint amikor 20 000 ember előtt kell játszani, amikor valaki – amikor Thom – egyáltalán nem akar ott lenni, és láthatjuk azt a százméteres pillantást a szemében” – mondta. „Utálod, hogy át kell élned a barátodat ezen az élményen. Azon kapod magad, hogy azon töprengsz, hogyan kerültél oda.”

Az „OK Computer” ötszörös platinalemez lett az Egyesült Királyságban, és több mint 4,5 millió példányban kelt el belőle. Ez tartalmazza a két legnépszerűbb kislemezüket: a „Paranoid Android”-ot és a „No Surprises”-t. In Julia Migenes10/10-et adtunk rá, és „az 1990-es évek mérföldkőnek számító lemezének” neveztük.

A Styles-szal készült interjú azt követően készült, hogy a Radiohead tavaly szeptemberben bejelentette régóta várt élő visszatérésüket, amivel több mint hét év után első közös koncertjük lesz. Novemberben és decemberben 20 arénában játszottak Madridban, Bolognában, Londonban, Koppenhágában és Berlinben.

Szintén a Harry Styles-szal készült új interjúban Yorke elárulta, hogy 2025-ös újraegyesülési turnéjuk „masszív” összeomláshoz vezetett az önbizalmában, amiből hónapokig tartott, mire felépül.

Az év elején Harry Styles rangos Ivor Novello-ösztöndíjjal ajándékozta meg Yorke-ot, és tiszteleg a Radiohead előtt, mint „kedvenc zenekara” előtt, és emlékezetes bevallást tett: „Elvesztettem a szüzességemet a Talk Show Host-tól.”

Az eseményen Yorke debütált új dallal, a 'Space Walk'-val, és szenvedélyes beszédet mondott, amelyben a zeneipar művészeivel való jobb bánásmódra szólított fel.

Figyelmeztetett arra, hogy „az iparág meg fog halni”, ha ezek továbbra is „leértékelik a művészek következő generációját és rajongóikat”, és osztotta aggodalmát, miszerint az üzlet „kockázatkerülővé válik, és nem tudja segíteni” a friss tehetségek fejlődését. „Törékenyek, általában olyan elbaszottak, mint én, és támogatásra van szükségük” – sürgette.