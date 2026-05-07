Ma este a Netflixen: az elmúlt 10 év egyik legintenzívebb, legfelkavaróbb thrillere – a végső csavar garantáltan felrobbantja az agyad

2026.05.07.

Kevés thriller képes egyszerre ennyire nyomasztó, feszült és teljesen kiszámíthatatlan lenni. Az elmúlt évtizedben rengeteg pszichológiai thriller érkezett, de van egy film, amely még évekkel a bemutatója után is folyamatosan sokkolja a nézőket: Prisoners.

A film most ismét rengeteg figyelmet kap a Netflixen, és nem véletlenül. Sokan még mindig az egyik legintenzívebb modern thrillerként emlegetik.

Egy eltűnés, ami teljes rémálommá válik

A történet egy látszólag átlagos családi ünneppel indul, amely percek alatt tragédiába fordul. Két kislány nyomtalanul eltűnik, a nyomozás pedig egyre sötétebb irányba halad.

Ahogy az idő telik, a feszültség szinte elviselhetetlenné válik. A film nemcsak a rejtélyre koncentrál, hanem arra is, hogyan változtatja meg az embereket a kétségbeesés.

„Ez nem az a thriller, amit egyszerűen csak végignézel – ez a film végig szorongásban tart” – írta egy néző a filmről.

A szereplők mindent beleadnak

A film egyik legnagyobb ereje a színészi játék. Hugh Jackman talán karrierje egyik legintenzívebb alakítását nyújtja, miközben Jake Gyllenhaal nyomozóként fokozatosan mélyül el az ügy sötét részleteiben.

A két karakter teljesen eltérő módon próbálja kezelni a helyzetet, és ez folyamatos feszültséget teremt közöttük.

Miért működik ennyire jól?

A film nem olcsó fordulatokra épít. Inkább lassan, módszeresen építi fel a nyomást, miközben a néző egyre mélyebbre kerül a történetben.

Ami különösen kiemeli a thrillerek közül:

  • nyomasztó atmoszféra és folyamatos bizonytalanság
  • rendkívül erős színészi alakítások
  • lassan építkező, mégis feszült történetvezetés
  • morálisan kényelmetlen döntések és konfliktusok
  • egy olyan befejezés, amely után még órákig a filmen gondolkodsz

A végső csavar, amire senki nincs felkészülve

Bár a film már több mint tízéves, a finálé még mindig legendásnak számít a thrillerrajongók körében. Az utolsó jelenetek teljesen átírják azt, amit a néző addig biztosnak hitt.

Ez az a típusú lezárás, amely után azonnal újra akarod gondolni az egész történetet.

Egy modern thrillerklasszikus

Prisoners mára sokak szerint a modern thriller egyik alapműve lett. Nem a gyors akció vagy a látvány miatt, hanem azért, mert képes folyamatos pszichológiai nyomás alatt tartani a nézőt.

Ha valaki olyan filmet keres estére, amely valóban beszippantja és nem ereszti el a stáblistáig, ez az egyik legerősebb választás az elmúlt évekből.

Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
