Manuel Franquelo és a kis dolgok nyelve, a Thyssen Málagában

Manuel Franquelo éppen befejezni készült ipari mérnöki tanulmányait, amikor úgy döntött, hogy feladja őket, hogy a Complutense képzőművészeti szakán tanuljon, és festészetre kezdett szakosodni, de az objektivitás iránti vágya fokozatosan a legegyszerűbb motívumok felé irányult. rendesarra késztette, hogy a kilencvenes évek elején kézbe vegye a fényképezőgépet, hogy soha ne térjen vissza az ecsethez.

Sokszor fotorealistának nevezték (mert nemzedékenként – 1953-ban született Malagában – nem állt távol ezektől a vágyaktól), de ez a szerző élete során nemegyszer kifejtette, hogy érdeklődésének igazi középpontja az volt, hogy megértse, hogyan konstruáljuk meg azt, amit valóságnak nevezünk, és hogyan akarjuk azt ábrázolni. Nem éppen a fényképezésre törekedett, hogy dokumentáljon, de nyilvánvaló, hogy szándékában állt egyrészt a mindennapi élet emlékeit hagyni, másrészt elhatárolódni azoktól a kötelékektől, amelyek a művészetet még mindig a kézügyességhez, nem pedig a mögöttes gondolatokhoz kapcsolták.

Munkásságának tengelye mindenesetre az volt, amit jelentéktelennek vagy banálisnak tartunk – nem az apró, hanem az, ami észrevétlen marad -, szemben a heroikussal és látványossággal, ez utóbbi fogalmak bizalmatlanságot keltettek benne, talán azért, mert ideológiák és tekintélyek könnyebben manipulálhatók. Ezt a pozíciót szimbolikus ellenállásként fogta fel, ahogy talán az is, hogy produkciója nagyon kicsi: projektjei annyi előkészítési időt és olyan részletezettséget igényeltek, hogy szükségszerűen szűkösnek kellett lenniük.

Halála után két évvel a malagai Carmen Thyssen Múzeum kazettás terében kínálja Franquelonak a „Dolgok nyelve” című kiállítást, amely sokak számára egy olyan aprólékos szerző felfedezését jelenti, aki nem vágyott a piaci sikerre, és ezért nem is igyekezett a trendekhez kötni magát.

Ez egy kis formátumú, családja közreműködésével – fia, Manuel is művész – rendezett kiállítás, amelyet bensőséges tisztelgésként mutatnak be: tizennégy nyomatból áll, amelyek a 2002-ben datált, e javaslat címadó sorozatát alkotják, és két fotónyomatból az előző készlet azonos motívumai köré, olyan képekből, amelyek a nemzeti kísérletezésre való hajlamot mutatják, és szinte magányos munkára is. Metszetdíj 1988-ban.

Ezek a nyomatok a műhelyében jelenlévő tárgyakat gyűjtik össze, amelyek többé-kevésbé véletlenül ott felhalmozódtak, és amelyek egy sajátos kozmoszt generáltak, talán valakiét, aki a pillantások, pillanatok megbecsülésének szentelte magát. Több lemezzel készültek egy fotósorozatból, amelyet maga Franquelo készített a stúdiójában, 9 × 12 cm-es Kodak fényképezőgéppel és Polaroid filmmel. Az eredeti kompozíciókat a művész digitalizálta, manipulálta, majd fotoakvatinta segítségével rézlemezekre vitte át. Továbbá később közvetlenül beavatkozott rajtuk csiszoló technikákkal és szárazhegyekkel.

Ez az egyetlen grafikai sorozat, amelyet Franquelo készített (csak ezért kapta meg az Országos Díjat), festményei pedig csak féltucatnyiak, 1985 és 1993 között datálhatók. Még így sem lesz az az érzésünk, hogy a szűkszavúság ellenére valami lényeges maradt a tintatartójában; számára Művészeti trendek kijelentette: Számomra úgy tűnik, hogy a 21. században a figyelemfelkeltő gazdaság területén, a kortárs művészetből versenyezni steril és naiv cél. Igyekeztem szerény odafigyeléssel túlélni, hogy cserébe legyen időm és szabadságom bizonyos ellenállások és mikroforradalmak kiépítésére, amelyek hasznomra válhatnak számomra és a társadalom számára, amelyhez tartozom. Gyakran engedned kell bizonyos dolgoknak, hogy másokban intenzitást nyerj; Nem könnyű mindent egyszerre megvenni.

„Manuel Franquelo. A dolgok nyelve

CARMEN THYSSEN MÚZEUM MÁLAGA

C/ Compañía, 10

Malaga

2026. június 12-től október 12-ig