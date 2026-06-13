Aaron Sorkin: Miért nem tért vissza Jesse Eisenberg Mark Zuckerberg szerepében a Társadalmi számonkérésben: „Problémái vannak a sráccal”

Aaron Sorkin elárulja, miért nem volt hajlandó Jesse Eisenberg újra eljátszani Mark Zuckerberg szerepét a filmben. A társadalmi számonkérés.

Egy nemrégiben készült interjú során Vanity FairSorkin – aki a 2010-es Oscar-díjas filmet írta A közösségi hálózat és írta és rendezte a közelgő folytatást – megosztotta azzal, hogy három napot töltött azzal, hogy meggyőzze Eisenberget, hogy térjen vissza a következő képért.

„Úgy éreztem, hogy az övé, és minden bizonnyal harci próbát tett” – mondta. A Igazi Fájdalom színész-rendező Oscar-jelölést kapott a legjobb főszereplő kategóriában a Facebook-alapító megformálásáért A közösségi hálózat.

A színészt azonban nem lehetett meggyőzni. „Egyszerűen nem akarta többé összekeverni Mark Zuckerberggel, hogy problémái vannak a sráccal” – magyarázta Sorkin. „Nem szereti, ha gyerekek jönnek hozzá a repülőtereken olyan névjegykártyákkal, amelyeken az áll, hogy „vezérigazgató vagyok, kurva”, hogy aláírja.

Tavaly arra a kérdésre, hogy miért nem tér vissza a második filmre, Eisenberg azt válaszolta Ma show: „Figyelj, olyan okokból, amelyeknek semmi közük ahhoz, hogy a film milyen csodálatos lesz, valóban, őszintén. De amikor egy karaktert alakítasz, úgy érzed, valamikor valami mássá nőttél ki.”

Azóta Jeremy Strong vette át a főszerepet A társadalmi számonkérésamely most adta ki első előzetesét.

VF beszámolt arról, hogy a filmrendező először a 2025-ös Vanity Fair Oscar-bulin említette Eisenbergnek a folytatás forgatókönyvét, ahol Stronggal is összefutott. Abban a pillanatban volt az A Tanítvány színész Zuckerberg szerepére pályázott, ha Eisenberg visszautasítja.

Miután a forgatás elkezdődött, Sorkin azt mondta Utódlás színész „követte a példáját. Már az első napján megjelent, és amikor azt mondta nekem, hogy „jó reggelt”, már úgy beszélt, mint Mark.”

A társadalmi számonkérésoktóber 9-én kerül a mozikba, Jeremy Allen White, Mikey Madison, Betty Gilpin és Patrick Fischler főszereplésével is.