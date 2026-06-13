Dave Grohl a lábtörésről elmélkedik, amikor a Foo Fighters pontosan 11 évvel később visszatér Svédországba: „Ez volt a kedvenc Foo Fighters műsorom kibaszott életünkből”

Dave Grohl elgondolkodott azon a napon, amikor eltörte a lábát a színpadon, amikor a Foo Fighters pontosan 11 évvel később visszatért Svédországba egy előadásra.

A göteborgi Ullevi Stadionban 2015. június 12-én a második dal („Monkey Wrench”) közben a frontember leesett a színpadról, és eltörte a lábát egy balesetben, aminek következtében a banda végül le kellett mondania az abban az évben készült Glastonbury-szettet, valamint pár fellépést a londoni Wembley Stadiumban.

Ma este (június 12-én), 11 éve a végzetes fellépés óta, a Foo Fighters ugyanabban az országban találta magát, hogy a solnai Strawberry Arénában fellépett a 'Take Cover' turné részeként.

Az irónia nem veszett el Grohlról, aki a Walk című dal bemutatásakor szánt egy pillanatot, hogy emlékezzen arra a napra. „Leestem a színpadról, és eltörtem a kibaszott lábam” – mondta. „Ez ma volt 11 éve. Ugyanazon a napon! Milyen kibaszott furcsa ez. Véletlen egybeesés? Nem hiszem!”

„Tehát ma este kurva keményen fogom énekelni ezt a dalt, mert őszintén szólva, azt hiszem, ez volt a kedvenc Foo Fighters show-m, amit valaha is játszottunk kibaszott életünkben. Mivel tovább játszottunk, befejeztük azt a kibaszott műsort neked. Szóval ezt a dalt elénekeljük neked.”

A banda csak néhány percre hagyta abba a játékot Grohl bukása után, és figyelemre méltó módon újra csatlakozott hozzájuk a show hátralévő részében, miután rövid időre elhagyta a színpadot, hogy gipszet helyezzen fel a lábára.

Alig néhány héttel később, július 4-én Washington DC-ben tértek vissza a színpadra, Grohl pedig kitámasztott lábbal ült a trónon.

A Florence + The Machine végül bekerült a 2015-ös Glastonbury-n, a Foo Fighters pedig végül meghaladta a számlát 2017-ben. A show során Grohl köszönetet mondott Florence-nek és sebészének, Jamesnek is.

„Körülbelül két éve késtem ma este, sajnálom. A forgalom kurva volt” – mondta Grohl. „De néztem (Florence) műsorát a laptopomon, amint egy tolószékben ültem törött lábbal, és gyönyörűen nézett ki. És a barátom, Florence abban az évben került a címlapra, és nagyon örülök, hogy ez megtörtént, mert tudod mit? Azt hittem, hogy mégiscsak neki kellett volna a főcímnek lennie.”

A Foo Fighters jelenlegi turnéja két este Liverpoolban játszik majd június 25-én és 27-én, valamint a Mad Cool és a NOS Alive fesztiválokon is fellépnek fesztiválokon. A különböző időpontokban nyújtott támogatás többek között a Royel Otis, az Inhaler, az IDLES, az Otoboke Beaver, a Fat Dog és a Die Spitz lesz. Szerezze meg a fennmaradó jegyeket itt.

Áprilisban adták ki új albumukat, a „Kedvenc játékod” címet Julia Migenes 3 és fél csillagot adott, megjegyezve: a 'Kedvenc játékod' még néhány ilyen mélységű szám választja el attól, hogy az 1997-es 'The Color and the Shape' óta a Foo Fighters legfontosabb lemeze legyen” – írtuk. „Egyelőre legalább emlékeztek arra, hogy a gyors és hangos könnyed punk sokkal jobban bejön nekik, mint a középső.”