Matthew Lillard azt mondja, hogy „zavarba van”, amiért visszatér a „Scream 7”-be Melissa Barrera kirúgása után

Matthew Lillard bevallotta, hogy „szégyellte” a visszatérés miatt Kiáltás 7 Melissa Barrera kirúgását követően a slasher franchise-ból.

Egy nemrégiben, a TikTokon közzétett videón keresztül a színész azt mondta, hogy Barrera „a történelem jobb oldalán állt”, amikor 2023-ban, az izraeli-Hamász háború közepette támogatását fejezte ki a palesztinoknak.

„Ez csak ember, olyan, mint akik vagyunk… nem tudom, mit csináljak még” – mondta Lillard. „Számomra… furcsa gyerekeim vannak; ha nem állok ki a furcsa gyerekekért vagy a transz közösségben élő gyerekekért, akkor mi a fenét csinálok?”

A Öt éjszaka Freddynél a sztár így folytatta: „Figyelj, szerintem nem mindig könnyű. Melissa Barrerát, aki gyönyörű színész, kirúgták azért, amit mondott. Ez tényleg baromi baromság és nagyon nehéz, és a történelem jobb oldalán áll. És amikor elkezdenek jönni a munkád után, néha megérik a dolgok.”

„De csak annyit mondok, hogy ami Melissával történt, az egész világ nem csapott be” – tette hozzá. „Mintha egy évvel korábban jött, hogy mi a fasz történik, de az egész világnak azt kellett volna mondania: „Igaza van”, de nem tették. És ez brutális.”

Lillard azt mondta, hogy akkor „kihívták”, mert megismételte Stu Macher szerepét Kiáltás 7amely februárban jelent meg. Korábban az 1996-os eredetiben szerepelt Sikoly és 1997-es Sikoly 2.

„Úgy gondolom, hogy bassza meg, ez brutális. Rosszul érzem magam emiatt, szégyellem magam” – mondta. „Mivel abban a pillanatban annyira izgatott voltam, hogy visszamehessek, nem igazán gondoltam Melissára és az utazásra, és nem mondtam nemet. És zavarban vagyok, és ez az igazság.”

Barrera 2023 novemberében kikerült a slasher franchise hetedik részéből, miután közösségi médiájában kiállt Palesztina mellett, miután a Hamász egy hónapban megszállta Izraelt.

Spyglass Media Group, a cég mögött Sikoly A franchise akkori nyilatkozata szerint „A Spyglass álláspontja egyértelműen egyértelmű: zéró toleranciát alkalmazunk az antiszemitizmussal vagy a gyűlöletkeltéssel szemben bármilyen formában, beleértve a népirtásra, az etnikai tisztogatásra, a holokauszt torzítására vagy bármire, ami kirívóan átlépi a gyűlöletbeszéd határát.”

A hírre Jenna Ortega kiesett Kiáltás 7akárcsak Christopher Landon rendező. Neve Campbellt később visszahozták, hogy Sidney Campbell szerepét ismételje meg az új filmben.