A hírek szerint az Oasis második soron következő párizsi showja a „Live '27” turnéján veszélyben van a tervezett szállítási munkálatok miatt.

A britpop ikonok a hét elején (szeptember 14-én, hétfőn) megerősítették turnéjukat, a tervek szerint jövő májusban 38 előadás indul.

A randevúk öt éjszakával indulnak a glasgow-i Celtic Parkban, majd a manchesteri The Etihad lenyűgöző 11 fellépésével, majd Európa-szerte fellépésekkel, köztük két estével a Stade de France-ban július 23-án és 24-én.

De egy jelentés szerint Le Parisiena második bemutató lemondható az Île-de-France és a párizsi Hauts-de-France közötti tömegközlekedési hálózaton aznapra tervezett munkálatok miatt.

A jelentés azt is állítja, hogy Georges-François Leclerc, Párizs prefektusa két levelet írt Christophe Cizeronnak, aki a GL Events és a Société d'exploitation du Stade de France elnöke, és utasította őt, hogy ne engedélyezze a koncertet. Egy forrás azt mondta a kiadványnak, hogy alternatív dátumokat javasoltak a Live Nation France számára.

A bemutatók még nem jelennek meg a Stade de France hivatalos honlapján.

Angelo Gopee, a Live Nation France vezetője azonban ragaszkodott hozzá Le Parisien hogy mindkét műsor a tervek szerint halad majd. „Nem hirdettük volna meg és nem adtuk volna forgalomba ezeket a dátumokat, ha már régen nem kaptuk volna meg a szükséges engedélyeket. Ez a turné már egy éve készül, és zöld utat kaptunk. Semmi gond!” – tette hozzá.

Julia Migenes felvette a kapcsolatot a szóvivővel, hogy észrevételt és pontosítást kérjen.

Legutóbb, amikor az Oasis Párizsban volt, Gallagherék hatalmas csődöt szenvedtek, ami 2009-ben szakításhoz vezetett.

„Szomorúan és nagy megkönnyebbüléssel jelentem, hogy ma este kilépek az Oasisból” – mondta Noel Gallagher akkori nyilatkozatában. „Az emberek azt írják és mondják, amit szeretnek, de egyszerűen nem tudtam tovább dolgozni (énekesnővel, a testvérével) Liammel egy napig.”

A múlt héten a banda a francia főváros legújabb műsoraival ugratott, amelyekben egy férfi szilvát evett, mielőtt kidobta, utalva Noel korábbi állítására, miszerint Liam szilvával dobta rá, és gitárral hadonászott a színfalak mögött, ami miatt elhagyta a bandát.

Legutóbbi turnéjuk bejelentése új dokumentumfilmjük nyomán érkezik Ne nézz vissza dühösen megérkezik a mozikba, amit aztán egy teaser kampány követett, ami az Etihad feletti drónshow-ba torkollott.

Az Oasis már elmondta, hogy a Live '25 első hullámának jegyek megszerzéséért folytatott kaotikus küzdelem után ugyanazt az értékesítési modellt alkalmazzák, mint az utóbbi Wembley-show-knál – felkérik a rajongókat, hogy regisztráljanak a jegyvásárlási lehetőségre.

A rajongóknak csütörtökön (szeptember 17.) 16:00 BST / 17:00 CEST / 8:00 PT / 11:00 ET előtt kell regisztrálniuk, és megtehetik. ittés azok, akik sikeresek a szavazáson, kapnak egy kódot, amellyel egy adott időpontban hozzáférhetnek egy kiosztott értékesítési időszakhoz.

Az értékesítésre szeptember 25-én, pénteken, 26-án, szombaton és 27-én, vasárnap kerül sor az Egyesült Királyságban. Ez a regisztrációs folyamat az egyetlen módja a jegyek vásárlásának, és a normál jegyárak 71,50 és 266,60 GBP között lesznek rögzítve, beleértve a díjakat is.

Egy nemrégiben adott interjúban Noel megígérte, hogy az Oasis „Live '27” turnéja „sokkal jobb” lesz, mint a visszatérő műsoraik 2025-ben.

Beck is azt javasolta Julia Migenes Egy új interjúban a dobos, Joey Waronker ismét turnézni fog az Oasis-szal a „Live '27” koncertjükön, annak ellenére, hogy a feltételezések szerint kikerült a turnéról.