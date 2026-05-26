Mena Suvari, Jean Evans, Steph Tolev a The Incredible Eable (Exkluzív) tini testcsere-vígjáték főszereplője lesz

2026.05.26.

Egy vígjáték egy pszichedelikus gumicukor váratlan hatására fókuszál.

Mena Suvari (Amerikai szépség), Jean Evans (Busboys), Steph Tolev (Gumiabroncsok), Jake Picking (Top Gun: Maverick) és Rodney J. Hobbs (Fiatal Dylan) Jenna Milly filmrendező tinitestcserés filmjének főszereplője lesz A hihetetlen ehető, A Hollywood Reporter megtanulta. A Paillette Picturestől származó projekt fő fotózása nemrégiben készült Los Angelesben.

A hihetetlen ehető A középiskolai érettségi előtti utolsó 24 órában játszódik, és középpontjában Evans, mint egy túlteljesítő írónő áll, aki felfedezi, hogy egy pszichedelikus ehető étel hatására elkezdi a testváltást a körülötte lévőkkel. Osztálytársai, tanárai és édesanyja (Suvari) szemszögéből szerzett tapasztalatai arra késztetik, hogy megkérdőjelezze a saját maga által tervezett jövőt.

A filmrendezői debütálása alkalmából Milly saját forgatókönyvéből irányította az indie filmet. A producerek között szerepel Milly a Paillette Picturesnél és Clément Bauer a Resonate Entertainmentnél, valamint Emily Sheehan, Andrew DeCesare és Mike Day. Susan Cartsonis és Suzanne Farwell a Resonate Entertainment executive producere.

Jacalyn Alongi, John-Paul Howard, Casey Burke, Kenzie Yolles, Jake Somnath, Sebastian Amoruso, Landon Boyce, Lidya Jewett és Isa Mellody egészítik ki a szereplőket.

Milly korábbi forgatókönyvírói szerepei között szerepel A Mesés Négyes Bette Midlerrel és Susan Sarandonnal, Egy nárcisztikussal jársz Marisa Tomei-vel és a Mary Holland vezetésével Arany kar. Millyt David Boxerbaum a Verve Talent & Literary Agency-nél, Ryan Saul az Evoke Entertainmentnél és Linda Lichter a Lichter Grossmannél képviseli.

„Mindig is arról álmodoztam, hogy egy szórakoztató popcorn-filmet készítsek, amely a 80-as évek furcsa sci-fi középiskolai filmjei előtt tiszteleg” – mondja Milly. „A szereplőgárdánk csodálatos, és ez a történet teljesen vad. Nagyon szórakoztató volt forgatni. Nagyon büszke vagyok erre a varázslatos filmre.”

Suvari visszatér a tini vígjáték műfajába, miután szerepelt a slágerben Amerikai pite franchise. Az Oscar-díjas filmről is ismert színésznő Amerikai szépségúgy van beállítva, hogy visszatérjen a Amerikai horror sztori a következő 13. évadban a 2018-as szerepe után Amerikai horrortörténet: Apokalipszis.

Az Innovative Artists, a Management Production Entertainment és a Jackoway Austen képviseli. Evanst a Greene Artists és a CT Media képviseli.

Nikola G.
