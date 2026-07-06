Miért szerette Maria Bakalova és Rebekah Fortune a „Tanuljunk lélegezni a víz alatt” című filmet, és mi a helyzet azzal a cápával a tetőn

Rory Kinnear (A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűiJames Bond franchise) és Maria Bakalova (A Tanítvány, Borat utólagos film) főszereplője Rebekah Fortune rendezőjének Tanulj meg lélegezni a víz alattírta Richard Brabin. De az igazi sztár a fiatal Ezra Carlisle (Dalgliesh), aki a nyolcéves Oroszlánt alakítja a filmben, amelynek világpremierje július 7-én, kedden kerül megrendezésre a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) Különleges vetítések programjában.

Mivel az anyja kezdetben tisztázatlan okok miatt öt évre elment, Leo legjobb barátja egy hatalmas cápa, amelyet művész apja (Kinnear) beépített az otthonuk tetejére. Leo rábízza magát a cápára, hogy feldolgozza a zavaros világot, amíg a lelkes és pezsgő au pair Anya (Bakalova) be nem tör az életükbe. Soha véget nem érő kérdései megtörik a csendet, válaszai pedig igazán egyenesek és őszinték. Határtalan energiája és melegsége színt visz az életükbe, és kihívást jelent a férfi páros számára, hogy lépjenek ki komfortzónájukból, ami leginkább a fejükben van.

A KVIFF weboldala nem meglepő módon egy „elvarázslatos filmet ígér a szülőknek és a gyerekeknek arról, hogyan kell együtt beszélgetni, hogyan lehet együtt gyászolni, hogy a felnőttek világát néha nehéz megérteni, és hogy a gyerekek véleményét valóban komolyan kell venni. És mindenekelőtt arról szól, hogy megtanuljunk újra lélegezni”.

Az operatőrt Richard Kendrick biztosította Tanulj meg lélegezni a víz alattamelyet az írországi Galwayben forgattak, és Sam Hodge szerkesztette. A Shudder Films and Wildcard projekt producerei Jack Tarling (Térdkalács) és Patrick O'Neill. A Bankside Films foglalkozik a film értékesítésével, amely a BFI 2025-ös Cannes Great 8 bemutatójában szerepelt.

THR most már kizárólag klip premierje lehet Tanulj meg lélegezni a víz alatt hogy egy kicsit felcsigázza az étvágyát. Leo és Anya a fiú szüleiről és részben animált olvasmányáról beszélnek a világról. Élvezze a klipet itt!

A film világpremierje előtt Fortune és Bakalova beszélgetett THR arról, amiről beszélt nekik Tanulj meg lélegezni a víz alattnagyszerű együttese, beleértve az ígéretes fiatalt, és hogy a film hogyan ragadja meg a közönséget fiatal főszereplője fejében.

Mindkét nőt lenyűgözte Brabin forgatókönyve. A Fortune felhívást intézett forgatókönyvekért a BBC Writersroom részlegéhez a COVID-elzárás idején. „Legalább egy kicsit kreatív akartam maradni, hogy ne őrüljek meg” – emlékszik vissza. „Richard elküldte nekem az első öt oldalt, és azonnal beleszerettem Leoba. Azt hiszem, azért beszélt meg igazán velem, mert autista lévén elég üdítő volt az, ahogy Leo csak azt mondja, amit gondol, de ugyanakkor küzd a dolgok feldolgozásával. Alapvetően átvágja az összes felnőtt gofrit. [or blabbering] és csak azt mondja, ahogy van. Állandóan Oroszlán-idézeteket viselhettem a pólómon. És szerettem, hogy Richard nagyon szerette, hogy ne csak kívülről figyeljük Leót, hanem bent voltunk vele, hogy megtapasztaljuk, hogyan figyeli a világot és hogyan dolgozza fel a világot. Ez nagy húzás volt számomra.”

Innentől kezdve Fortune azon kapta magát, hogy az összes szereplővel különböző módon kapcsolódhat. „Anyának szinte ez az ADHD verbális hasmenése van, ami szintén én vagyok” – mondja a rendező THR. „Hihetetlenül nyitott – időnként egy hibára. Petert pedig sokszor nagyon rosszul ítélik meg, és ez is nagyon érdekes. Azért ítélsz el egy embert, mert nem úgy ad elő, ahogyan te helyesnek tartod, és én úgy látom, hogy ez autistaként nagy dolog.”

A hangneme Tanulj meg lélegezni a víz alatt Fortune-nak is beszélt. „Szeretem a megindító, de szívmelengető dolgokat” – magyarázza. „Igen, lehet, hogy sírsz valahol a filmben, de te is reménykedsz, és szerintem ez nagyon fontos. A világ úgy borzalmas, ahogy van, de ha mindannyian emberibbek vagyunk egymáshoz, kedvesebbek egymáshoz, akkor fogadd el, hogy nem baj, ha nem oké, és hagyd abba az ítélkezést, valójában jobbak lehetünk egymásnak.”

Bakalova is azonnal érezte a Tanulj meg lélegezni a víz alatt vele rezonáló forgatókönyv. „Ez egy különleges film. És attól a pillanattól kezdve éreztem, hogy ez egy különleges forgatókönyv” – mondja. THR. „Beleszerettem a történetbe. Ez valami univerzális, és mindannyian hozzá tudunk kapcsolódni.”

Akárcsak Fortune, ő is felidézi, hogy „én is azonnal beleszerettem Leóba és az ő nézőpontjába”, ami miatt a film „nagyon emberi és nagyon empatikus”.

Saját karaktere, Anya Bakalovát is magával ragadta. „Van benne valami varázslatos; ez a gyermeki személyiség, akivel gyakran merek játszani” – osztotta meg. „Szerintem kicsit fiatalabb koromban inkább ezt csináltam. Talán ezért is kapcsolódott a gondolat, hogy újra közelítsek hozzá, és elképzeljem, hogy én lehetek ez a szabadlelkű fiatal nő, aki csak mer sok kérdést feltenni, meri provokálni az univerzumot, és mer új dolgokat kipróbálni, és nem hagyja abba.” Ilyen például az első találkozás egy családdal, és „megnyílni a szíve és az elméje ennek a kisfiúnak, aki az elején taszítja, de nem fogja feladni”.

A színésznő és rendezője dicséri a tagok közötti kémiát Tanulj meg lélegezni a víz alatt együttes. „A színpadról ismertem Roryt, mert az én előéletem is színházból származik” – magyarázza Bakalova. „Rory egy hihetetlen nemzeti kincs. Szóval, hogy lehetőségem volt valakivel dolgozni, mint ő, valami figyelemre méltó volt számomra.”

Amikor találkozott fiatal kollégájukkal, Carlisle-lel, „azonnal elvesztettem az eszem és a szavaim” – meséli Bakalova THR„Abszolút azonnal éreztem, hogy ő egy olyan különleges lény, egy kicsit varázslatos emberi lény. Annyi mindent mond a szemével és a csendjével is, szóval olyan ajándék volt az univerzumtól. Az az érzésem, hogy Ezrának rendkívül fejlett belső világa van, és alig várom, hogy lássam a színészi jövőjét.”

Bakalova is megoszt valami meglepőt. „Úgy érzem, hogy hasznos volt számomra, hogy szinte azonnal elkészítettük ezt a filmet A Tanítványahol eljátszhattam Ivana Trumpot, aki egy olyan összetett karakter – réteges és olyan ember, aki annyi maszkot visel” – meséli a sztár. THR. „Szerintem más a különböző emberekkel, ami segített abban, hogy emberi lényként gondoljak ránk. Nem hiszem, hogy kétszínűek vagyunk, hamisak vagy álszentek vagyunk, de különböző oldalakat mutatunk meg különböző emberek előtt. És szerintem Anya is hasonló.”

Valójában Anya sem irányítja annyira, mint amilyennek elsőre tűnik. „Még ha sok problémája is van a magánéletében, ha találkozik valakivel, mint Ezra, ez a kapcsolat a lelkében is kinyit valamit” – magyarázza Bakalova.

Fortune „igazán megáldottnak” mondja magát az alkotással összeállt szereplőgárdával Tanulj meg lélegezni a víz alatt. „Rory, évekig csodáltam, sokat láttam őt színházban, és nagyon szerettem a tévéműsorban. Penny Dreadful. Teljesen Peternek tudnám őt tekinteni – emlékszik vissza a lány. „Mariában egyszerűen megvan az az energia, amire Anyának szüksége van. Annyi élete és energiája van, és csak be kell mennie a szobába, és ennyi.

Hogyan állt hozzá a kreatív csapat a fiatal Leo szerepének megválasztásához? „Nagyon szerettem volna látni a neurodivergens gyerekeket, akár diagnosztizáltak, akár nem diagnosztizálták őket” – mondja Fortune. THR. „Úgy éreztem, nagyon fontos, hogy ez a tulajdonság ott legyen.” Az önszalagos meghallgatásokon láthatta a gyerekeket, akik magukról és hobbijaikról beszélgetnek. „Százakat néztem, és amikor megláttam Ezrát, csak tudtam, és azt mondtam, hogy nincs szükségem másra.”

A fiatal színésszel folytatott Zoom-interakció során Fortune megerősítette, hogy Carlisle volt a megfelelő választás. „Ez csak néhány dolog volt, amit tett és mondott” – mondja. „Azt mondtam, hogy a megbeszélés például 11 ​​órakor ér véget. És 11-kor felkelt a székből, kiment a szobából, anyja pedig így szólt: „Nagyon sajnálom, de mondtam neki, hogy 11-kor megyünk úszni, amikor ez befejeződik, tehát elment, hogy vegye az úszófelszerelését.” Arra gondoltam: „Tökéletes, ő Leo!”

Egy improvizációs gyakorlat során Fortune arra kérte fiatal vezetőjét, hogy dühödjön fel. „De tényleg küzd a harag érzésével, mert nem volt körülötte” – mondja. THR. „Tehát a casting igazgatónkkal azt mondtuk: „Képzeld el, hogy néhány gyerek ellopta a focidat”, ő pedig eljátszotta az egyik gyereket, és azt mondta: „Odáig rúgtam a fociját, hogy a világ másik felére került”. Ezra pedig csak ennyit mondott: – Ez fizikailag nem lehetséges. Szóval tudtam: ő Leo.

[SPOILER WARNING: Parts of the next two paragraphs contain spoilers for the film.]

Nos, miért van egy cápa annak a háznak a tetején, amelyben apa és fia él? „A film azt kutatja, hogyan értelmezi Leo a világot, beleértve az anyja halálát is. Ő hozta létre ezt a fantáziát körülötte. Megette egy cápa, de ő nem így látja. Látja, hogy az apja hős volt, és birkózott a cápával, és ezt vizuálisan is a fejére fordítja.”

Bakalova azt is kiemeli, hogy a cápa hogyan része a karakterek által megélt esetleges változásnak. „Ha megtanulsz lélegezni, elkezded elfogadni az életet olyannak, amilyen” – foglalja össze a film egyik tanulságát. „Újra összehozod a családodat és a barátaidat. Kinyitod az összes dobozt, amit megpróbáltál bezárni és elfelejteni, és ez Ezrával is így van. Van ez a lyuk a falon, amit egy plakát borít, de aztán eltűnt a plakát, aztán eltűnt a cápa, aztán beleesik a vízbe, és el kell kezdenie lélegezni.”

Bakalova a film címének nevezi, Tanulj meg lélegezni a víz alatt„hihetetlen”, magyarázva: „Ez egy metafora, de igaz az életre és az úszásra is. Úszóleckéket tartok a következő projektemre való felkészülés során, és most tanultam meg először, hogyan kell profi úszáskor a víz alatt tartani a fejét, és fel kell húzni, hogy gyorsan levegőt vegyek.”

A szerencse osztozik vele THR hogy a forgatókönyv eredeti címe az volt Holt-tengeramelyről úgy érezte, hogy „inkább egy horrorfilmnek hangzott”.

A kenyérpirítóból a készülék hangjára kiugró pirítós a film visszatérő vizuális jellemzője, akárcsak az animációs részek. miről van szó?! „Ez nem szerepelt a forgatókönyvben” – mondja Fortune. „Levettek a pirítósról, mert a pirítós nagyon fontos volt Leónak, mert mindig ezt eszik. Az egyik egyetlen tény, amit az anyjáról tud, az az, hogy szerette a pirítóst. Szóval úgy tűnt, a pirítós ez az érzelmi szál. Ez is annyira hétköznapi és rituális.”

A kész pirítós felbukkanásának hangja is kulcsfontosságú hangszerepet töltött be. „A film az elején nagyon halk, olyannyira, hogy néha az emberek megkérdezik, nem történt-e baj a hanggal” – magyarázza a rendező. „De ez szándékos volt. Ennek a nagyon csendes térnek, nagyon kevés környezeti hanggal, nem nyugtatónak, hanem nyomásnak kellett lennie. De amikor ez a pirítós átüt, ugrásra készteti az embert. Ez olyan, mint egy mini ugrás ijesztgetés, de egy otthoni ijesztgetés. Ez a nagyon hétköznapi dolog, ami valójában nagyon sokkoló tud lenni.”

Eközben az animációs jelenetek arra hajlanak, ahogy a film Leo szemével mutatja be a világot. „Így értelmezi a világot” – jegyzi meg Fortune. Bakalova hozzáteszi: „Igazán megérezzük, hogyan látja Leo a világot, ami egyedülálló, és ezért igazán különleges, hogy a filmben animációk szerepelnek. Ha hangosan gondolkodik, az is olyan dolog, amit szeretnék, ha többet tudnánk a moziban. Valahogy a francia filmre emlékeztetett. Ameliéahol az ember is átéli ezt az érzést valamiről, ami valóságos, mégis túlvilági.”

Fortune szerette a tapasztalatait a Tanulj meg lélegezni a víz alatt készlet. Olyannyira, hogy „aktívan dolgozom több projekten [producer] Csatlakozó [Tarling]” – meséli THR. „Zseniális együttműködési partnerség alakult ki közöttünk, és úgy érzem, nagy a támogatása tőle. Ezért nagyon aktívan dolgozunk azon, hogy közös projekteket találjunk. Nagyon szeretnék több műfaji munkát végezni, ezért egy horroron és egy sci-fi thrilleren dolgozom. Bár ezek nagyobb mozivilágok, mint ebben a filmben, mégis olyan emberekről szólnak, akiket mi nem látunk másnak, és akik nem mások.”

Bakalova még nem tudja megosztani, hogy min dolgozik legközelebb, de reméli Tanulj meg lélegezni a víz alatt széles közönséget talál és szól hozzá. „Gyönyörű utazás volt” – mondja THR. – Bárcsak újra megcsinálhatnánk.