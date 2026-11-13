Miguel Ángel Rojas a Reina Sofíában: az éjszaka és a koka metaforái

Kolumbia (táj, társadalom, történelem) és saját homoszexualitása Miguel Ángel Rojas karrierjének két tengelye, aki öt évtizeden keresztül sokat keresett az identitás után. Hazájában – nyolcvan éve született Bogotában – és nemzetközileg is széles körben jelen van a gyűjteményekben, az utóbbi években Spanyolországban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, miután nemrégiben csatlakozott a Cometa galéria által képviselt művészekhez, és a Reina Sofía Múzeum által már neki dedikált antológia bejelentését követően, María Wills Lon kurátora alatt.

Száz munkája van, számos kiadatlan, és mind olyan kérdéseket reprezentál, amelyekkel nem szűnt meg foglalkozni – kábítószer, miszegenáció, erőszak, oktatás, migráció, dekolonizáció vagy a természeti erőforrások kiaknázása. Ezekhez olyan szövegek társulnak, amelyek konkrét darabokhoz kapcsolódnak, amelyeket a szerző maga írt, tekintettel arra, hogy életrajza fontos ezek kontextusba helyezésekor.

Rojas produkciója egyszerre működik az esztétika, valamint a politika és az etika terén, és mindkettő teljesen összefonódik: ez a kiállítás az „Éjszaka” nevet viseli, mert a sötétség népesíti be alkotásait, utalva mind a sötétségre, amely a mozikban uralkodott, ahol bizonyos időpontokban a homoszexuálisok titkos találkozókat tarthattak, és az amazóniai kőszénből kitermelt feketeszénre.

A művész újra és újra szembeállítja Kolumbia népi és vidéki értékeit – amelyeket vissza akar állítani – a kábítószer-kereskedelemmel járó erőszak megjelenítésével; Ez állandó a pályafutásában, amit már nagyra értékeltünk Gabona1980-ban készült installáció, amelyben a Tolima régióból szerzett földterületet használta arra, hogy utaljon a környezetre, ahol nagyszülei éltek, és a vidékről a városba vándorlásból eredő törésekre; Színes padlóval burkolt csempékből áll, hasonlóan a családja otthonának burkolatához. Benne is A rövid út (2012), ahol ismét metaforizálta a drogpiacot kokalevelekkel, dollárokkal és fogyasztással kapcsolatos figurák neveivel, valamint popstílusból; vagy a sorozatban David (2004) című, aknával megcsonkított katonáról készült portréi, egy a sok közül (José Antonio Ramos), akivel – mint minden modelljével – személyes kapcsolatot alakított ki. A kiváltságos osztályokkal szemben azokat testesíti meg, akik nem menekülhettek el a háború elől, és testben szenvedték el annak hatásait, nem pedig az archívumban.

Az emberi test egy másik folyamatos motívum projektjeiben, amely fájdalomhoz, vágyhoz, egyenlőtlenséghez vagy konfliktushoz kapcsolódik. A tied nyitja meg az útvonalat, árnyékban: Önarckép holdfénnyel (1968) egy Kodak 1A-val készült fénykép, amelyet maga Rojas is útja alapművének tekint. A Rojas profilban jelenik meg, fénysugárral megvilágítva, és a gyászhoz és a folyamatos éjszakához kapcsolódó kollektív valóság tükrévé alakítva.

A szimbolikus önarckép szerepét is elnyeri. A Szüret (2012) egy 147, a tumaco kultúrából származó kis prekolumbiánus fejből álló, kukoricában, mészben és cementben kivitelezett szoborinstalláció, amelyben a bogotai őslakos rokonságban áll ezekkel az emberekkel, míg az éjszaka (1980) kokaint vitt fel egy fényképre, és gyantával fedte le, ezzel kijelentve akkori függőségének végét.

A következő munkákban figyelme a tájra és a benne rejlő extraktivizmus következményeire irányul: be Az új Arany (2012) az Amazonas folyó aranyba épített pixeles vonala egy kokalevélporral, agyaggal és természetes pigmentekkel készült zöld tájba integrálódik, míg a legújabb faszén szénamelyet eddig soha nem mutattak be a nagyközönségnek, a faszén frottázs egy erodált területet idéz, ahol az élő fajok metaforikusan az említett aranyból készülnek.

Ha már a nemesfémnél tartunk, Rojas nem zárkózik el attól, hogy Madridban megvitassa a hónapok óta vita tárgyát képező Quimbaya-kincs kérdését. A videóban Kárpótlás (2009) megkérdőjelezi a kulturális örökség adományozásának érvényességét, kiemeli e darabok szimbolikus értékét az ország számára, ahonnan származtak, és igazolja az őslakosok alkotásait; A művész védi azoknak az alkotásoknak a hazatérését, amelyeket 1891-ben Kolumbia kávévidékén találtak, és két évvel később Holguín Mallarino elnök María Cristina régensnek adományozott. Ma az Amerikai Múzeum őrzi.

A darabok a maguk részéről az arany kitermelésének történelmileg folytonos vágyára utalnak. Szomjúság (2015) és A törvény táblázatai (2018). Ez utóbbihoz a frázisokat réz- és aranyozással konstruálta meg. Az aranyban bízunka híres mondat újraértelmezése dollárra nyomtatva, és Jobb gazdagnak lenni, mint szegénynekegy megjegyzés a boxer Pambelé, kolumbiai, mint ő.

Agyagból, fonott növényi rostokból és ismét kokalevélből készült alkotásai a mesztic gyökereire és családja természethez fűződő kapcsolataira reagálnak. Buritaca (1992) ennek a növénynek a szent természetére hivatkozik azáltal, hogy a poporo mellett, a Sierra Nevada de Santa Marta közösségei által használt szertartási tárgy mellett helyezi el. Ma a bûnözõket gazdagító áru a gondolat és a kollektív párbeszéd õsi eszközeként kívánja sugallni annak lehetséges értelmezését. És a cocát újra megtaláljuk Broadway (1996-2012), ahol az őket hordozó hangyák ösvénye a kábítószer-kereskedő szimbóluma.

Egy másik követelés a központi bennszülött Kolumbiáról Kaparós álmok (2007): Rojas együttműködött a Nasa közösség egyik nyelvészével, hogy anyanyelvi szavakat és fogalmakat állított össze spanyolra fordítás nélkül, ezzel szembehelyezve magát a növekvő kulturális homogenizálódással szemben. És felemeli a hagyományos kerámiát és a natív fűszövést is. Stipa ichu a művészi fegyelem rangjára, miközben készítőinek díjazást követel.

Az anyanyelvek és a kézművesség felértékelődése mellett Rojas kritizálja a kiélezett fogyasztást és a társadalmi felemelkedés vágyát. Dollárszámlákkal és kokalevelekkel, amelyeket az előbb említettekben rajzolt A rövid úthíres kábítószer-áldozatok nevei és azok álnevei, akik az ő költségükön gazdagodtak meg.

Ez a kiállítás azáltal halad előre, hogy bemutatja a sötétség fejlődéséhez szükséges, olykor már-már elvont sejtéseit: azok keresik, akik nem élik meg az összetartozást etnikai vagy szexuális irányultság miatt, ez utóbbit a hetvenes évek második felében a mozik és színházak gyenge fényereje védte. Ott Rojas egy rejtett zseblámpával fókuszált, képkockákat képzelt el, és fejben számolta az expozíciós időt. Fejlesztési eljárásaik sem voltak hagyományosak; Ezek a képek tehát lényegükben és módon az ellenállás aktusaivá válnak.

„Miguel Ángel Rojas. Az éjszaka »

NEMZETI MÚZEUM REINA SOFÍA MŰVÉSZETI KÖZPONT. MNCARS

C/ Santa Isabel, 52

Madrid

2026. november 11-től 2027. március 15-ig