Új világosság Amanda Seyfried „Mindent láthatsz” díjaira való jogosultságról, a színésznő izgatottan várja a kampányt: „Elengednek” (Exkluzív)

Díjat kaphat-e Amanda Seyfried a Theranos alapítója, Elizabeth Holmes elismert alakításáért Nathan Fielderben és Lance Oppenheim kasszasiker dokumentumfilmjében Mindent láthatsz? Egyetlen olyan előadást sem, amely a dokumentumban szerepel, még soha nem jelöltek egyetlen nagyobb díjra sem. Sokan abban sem voltak biztosak, hogy ez lehetséges. Most a főbb díjátadó csoportok meghozták döntéseiket, és A Hollywood Reporter kizárólag (megosztott) döntéseiket jelenthetik.

Seyfriednek tekintették jogosult a Critics Choice Awards legjobb női mellékszereplőjének járó díjat – de nem jogosult a Golden Globe-, BAFTA- és Színészdíj-átadón. Az Actor Awards mögött álló SAG-AFTRA arra biztatta az A24-et, hogy nyújtson be hivatalos fellebbezést Seyfried minősítésére, de bennfentesek szerint nem érkezik fellebbezés. Az Oscar-díjra összpontosítanak.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia beadási határideje ma jár le, ezt követően kezdik meg a beadványok elbírálását a különböző ágai végrehajtó bizottságai. A hivatalos határozatok december elején fognak megjelenni. De addig is, THR megtudta, hogy A24-nek az Actors Branch végrehajtó bizottságának képviselői biztosítottak arról, hogy nincs ok azt hinni, hogy nem lesz semmi baja.

Az Akadémia legjobb dokumentumfilm Oscar-díjára vonatkozó szabályai szerint „Az ebbe a kategóriába beküldött filmek más kategóriákban is jogosultak lehetnek díjra, ha megfelelnek a meghatározott követelményeknek.” És a szervezet díjazásra vonatkozó szabályai szerint „A színészi ág végrehajtó bizottságának joga és felelőssége minden alkalmassági kérdés megoldása.” Más szóval, ez a Színészek Szakágának Végrehajtó Bizottságán múlik, amely korábban Seyfriedhez hasonlóan jogosultnak ítélte a színészi nomokat a dokikról, akik megkapták a képernyőn megjelenő krediteket – és nincs semmi késztetésük arra, hogy megakadályozzák választóikat abban, hogy szavazzanak valakit jelöljenek.

A filmről szóló első személyes interjújában Seyfried – aki Oscar-díjat kapott a 2020-as évekre Mank és közel került egy másikhoz 2025-re Ann Lee Testamentuma — meséli THR hogy izgatottan várja, hogy bejárja a kampányt, és nem csak a teljesítményét, hanem magát a filmet is népszerűsítheti, ami újabb helyezést érhet el egy olyan kategóriában, amely korábban soha nem ismert fel dokit: a legjobb kép. – Most, hogy elengednek és megjelennek, le vagyok zuhanva! – mondja Seyfried.

Mindent láthatszg ötvözi a hagyományos doc technikákat a Seyfried szereplésével készült újrajátszásokkal. A film 96 százalékon szerepel a Rotten Tomatoes-on, és a közelmúltban csak a negyedik dokumentumfilm lett, amely valaha vezette a hazai mozipénztárakat. Világszerte több mint 80 millió dollár bevételt hozott, és még mindig közel 2500 moziban játsszák. Múlt vasárnap söpörte be a Critics Choice Documentary Awards díját. Fielder és Oppenheim pedig jelenleg az Egyesült Királyságban vesz részt az Akadémia és a Brit Akadémia tagjai számára készült kérdések és válaszok utólagos szűrésében – köztük egy Olivia Wilde moderátora is –, amelyekben olyanok voltak, mint Richard Curtis, Cate Blanchett, Riz Ahmed, Barbara Broccoli és Alex Garland.

Seyfried tudja, mire jelentkezik. „Egy kampány sok,” mondja. „Időigényes. Minden energiát elviszi. Én pedig teljes mértékben hajlandó vagyok megtenni.”

Egy átirata THRAz áttekinthetőség és a rövidség kedvéért enyhén szerkesztett beszélgetése alább látható.

Amanda, többször is versenyben voltál a díjakért – beszéltünk, amikor versenyben voltál Mank, Long Bright folyó és Ann Lee Testamentuma. Amikor ezeket a projekteket forgattad, gyanítom, rájöttél, hogy a díjkiosztó beszélgetésbe kerülhetsz, nem? Így volt-e vele Mindent láthatsz?

Vel Ann Lee talán, mert annyira különlegesnek és furcsának tartottam, és a különleges fura filmek néha valamilyen halo hatást keltenek. De általában alacsonyak az elvárásaim, mert nem akarok csalódni. Vel Mindent láthatsznem is tudtam, hogy kijön-e valaha! Azok [Fielder and Oppenheim] keresték a történetet. Nagyon korán azt mondták, hogy az A24-es olyan volt, mint „Nézd meg, mi történik. És ha nem történik semmi, az rendben van.”

A meglepetés első vetítésén voltam Mindent láthatsz a Telluride Filmfesztiválon szeptember 6-án. Egy másik filmet reklámozva külföldön voltál. Honnan értesült először arról, hogy az emberek, akik látták a filmet, nem akarnak érte, és az Ön hozzájárulásáért?

Velencében voltam, és csak órákkal lefekvés előtt tudtam meg, hogy Telluride-ban vetítik a filmet. azt hittem [Oppenheim] Telluride-ba mentek vetíteni Primetime [Oppenheim’s other 2026 film]szóval én is tisztában voltam vele, mint mindenki más. Később Nathan azt mondta: „Sajnálom, hogy nem mondtam el.” Azt mondtam: „Nem érdekel, ez mind jó hír.” Valamiért rendkívül diszkrétek, és ezt maximálisan tiszteletben tartom.

Nathan hónapokkal korábban levetítette nekem, és én azt mondtam: „Rendben, klassz. Úgy értem, talán kijön.” Senki sem tudta igazán. Szóval amikor Velencében lefekvés előtt megtudtam, hogy Telluride-ban vetítik, nagyon ideges lettem és izgatott lettem, mert tudtam, hogy ipari emberekről van szó. Aztán felébredtem erre a sok fecsegésre és a filmben részt vevő emberek szövegeire, és aznap rájöttem, hogy ez amolyan eseménydarab lesz, valami, ami az emberek bőre alá kerül. Akár szereted, akár nem, még mindig gondolkodsz rajta.

Az emberek megpróbálták kitalálni, hogyan írják le és ismerjék fel a munkádat a filmben. Érdekes beszélgetésekre késztetett: „Dokumentumfilm a film? Az, amit a filmben csinálsz, teljesítmény? Hogy lehet ott legyen előadás egy dokumentumfilmben? Lehetséges-e kijelölni előadás egy dokumentumfilmben?” Kérdésem hozzád: Tedd te teljesítménynek tekinti?

Igen, igen. Az újrajátszások határozottan kihívást jelentettek. De nem mintha valaha is arra gondoltam volna, hogy bármiféle elismerésben részesülhetek. Megértem a politikát, a szerencsét és a díjak átadási idejét. Nem igazán tudom, hogy teljesen dokinak tekinthetjük-e – nagyon műfajilag hajlító. Sok dokumentumfilmet láttam, de nem eleget ahhoz, hogy tudjam, csináltak-e valaha ilyesmit. Tudom, hogy az emberek azt mondták, hogy még soha nem láttak ehhez hasonlót.

Amikor néztem, nem láttam az újrajátszásokat valami különösnek – azt hittem film érdekes volt – de az általam igazán tisztelt színészektől megértettem, hogy az újrajátszások zökkenőmentesek az emberek számára, miután 100 percet Elizabeth Holmesszal töltöttem. Bemegyek a filmbe, és képes vagyok önmagam lenni, véleményt nyilvánítani, és megkérdezni Nathant – és a végére eltűnni a börtönjelenetben. Az a tény, hogy azok a színészek, akiket tisztelek és szeretek, azt mondták, hogy szinte úgy élték meg, mintha ő lenne az, a leghihetetlenebb dolog, amit valaha tapasztaltam, és ettől nagyon jól érzem magam. És vannak így sok színész szeretne beszélni velem a filmről, ami annyira szórakoztató, mert egész nap a boltról beszélnék!

Az a kísérletező érzés, amit akkor kaptam, amikor részese voltam, és amikor néztem – úgy érzem, mindenki ezért beszél róla! Feltétlenül megteszi igény mindenféleképpen ünnepelni kell a díjszezonban? Nem, már ünneplik. De vajon az emberek megkérdőjelezik a díjak szerkezetét? Valószínűleg.

Függetlenül attól, hogy az Akadémia dokumentumfilmes ága felkarolja a filmet, úgy tűnik, hogy az Akadémia más részlegeiben sok ember szereti a filmet, és szeretné felismerni, az A24 pedig úgy tűnik, teljes sebességgel halad előre egy nem szokványos kampánysal, amely ennek a fajta elismerésnek ad majd ki. Mennyire vagy nyitott arra, hogy részese legyél?

Ebben teljes mértékben jelen vagyok. Úgy gondolom, hogy az események és a jelenlét mennyisége, amelyre szükséged van, amikor ezekért a dolgokért kampányolsz, elég szélsőséges – tavaly láttad, hogy átmentem rajta –, de ez még mindig nagyon pozitív, mert az a lényeg, hogy helyet foglalj az asztalnál. Nem feltétlenül a győzelemről van szó, hanem arról, hogy helyet szerezzünk az asztalnál – méghozzá szó szerint A Hollywood Riporter kerekasztal, vagy ilyesmi.

Nagyon örülünk, hogy ennek részese leszel. Köszönöm.

Ó, istenem, bizony! Tegyél egy szobába más színészekkel, és nagyon boldog vagyok. Egy kampány sok. Ez időigényes. Elveszi minden energiáját. És teljesen hajlandó vagyok megtenni. Az A24 nagyon jó. Izgatottak, én pedig nagyon büszke vagyok a filmre, szóval készen állok arra, hogy részt vegyek benne. És szeretem ezeket a filmeseket! Nagyon jól éreztem magam ezzel az apró csapattal. És szerintem azért [the experience] olyan ritka, és soha többé nem fordul elő, kétségbe vagyok esve.

Ez nem jelenti azt, hogy meg fogom tenni minden Tavaly megtettem, mert volt egy évszemély szerint érdekes év [Seyfried and her husband, Thomas Sadoski, who are the parents of two children, announced in September that they have separated]és bármennyire is hálás vagyok azért, hogy ott vagyok, ahol vagyok, a prioritásaim világosak. Az a tény, hogy ők [A24] nem volt szüksége arra, hogy részt vegyek a sajtóban, amíg ez nem volt szerencsés, mert otthon kellett lennem.

De megteszem, amit kell, mert támogatom a filmet, és támogatom azt a tényt, hogy nem szokványos, és azt akarom, hogy ez elterjedjen, ha ennek van értelme? akarom [Hollywood] hogy továbbra is bátor maradjon. Részese akarok lenni valaminek, ami kockázatvállalásra készteti a színészeket, mert igen, nem tudtam, mibe kezdek bele, de bíztam néhány emberben, aztán egy projektbe kötöttem ki, ami megváltoztatta az életemet.

Régóta dolgozom, de rendkívüli tapasztalataim vannak Mindent láthatsz. Csak követ engem, és ez nagyszerű, annyira szórakoztató. Szeretek beszélni – látott már engem – olyan dolgokról, amelyekért őrült vagyok. És most, hogy elengednek és megjelennek, le vagyok zuhanva!