Milyen a náci Heinrich Himmler ábrázolása? Martin Müller megosztja tapasztalatait az „I Is Another” című filmben

A holokauszt egyik vezető nácijának és építészének ábrázolása mindenféle kihívást, felelősséget és aggodalmat jelent a színészek számára. Csak kérdezze meg Martin Müller német színészt, aki Heinrich Himmler SS-vezért alakítja, akit a nácik úgynevezett „végső megoldásának” fő megvalósítójaként ismertek Felix Randau író-rendező filmjében. Én Más (Ich Ist ein Anderer), melynek világpremierje augusztus 7-én, pénteken a 79-es Piazza Grande programjában.th a svájci Locarnói Filmfesztiválon.

Az 1952-ben játszódó filmben Claes Bang alakítja Felix Kerstent, Himmler egykori masszőrét, akit Hedda újságíró (Valerie Pachner) csap le. Kersten azt állítja, hogy a náci korszakban koncentrációs táborok ezreit segítette ki a szabadságba azzal, hogy kihasználta Himmlerre gyakorolt ​​befolyását, de Heddának kétségei vannak, és be akarja bizonyítani, hogy hősnek teszi magát, aki valójában nem is az.

Himmler szerepének megválasztása bizonyult a produkció legnehezebb kihívásának. „Az egyetlen rész, amit nagyon nehéz volt leadni, az Himmler volt” – mondja Randau THR. „Olyat kerestem, aki egy menyét típusú fickót tud játszani, de ez nagyon-nagyon nehéz volt.” Megkérdezett néhány színészt a szerepről, és kevésbé lelkes fogadtatásban részesült. „Azzal vádoltak, hogy színteret biztosítok egy olyan gonosz fickónak, mint Himmler. Szerintem ez nagyon nevetséges és nagy hiba, mert a gonosz a teremtés része. Ha figyelmen kívül hagyod vagy elhanyagolod, a sötétben megnő, és ez történik itt Németországban, ahogy mindannyian látjuk.”

Ez a figyelmeztetés nem a semmiből jött: az Alternatíva Németországnak (AfD) párt egyre erősödik az országban, és szélsőjobboldali erővé vált, amellyel számolni kell az erősödő bevándorlásellenes hangulat, a gazdasági aggodalmak és a hagyományos pártfáradtság korában. A 2025-ös németországi szövetségi választásokon az AfD a második helyen végzett, és fellegvárakat alakított ki az ország keleti, a volt NDK-beli államaiban.

Ebben a háttérben Randau és casting-igazgatója, Suse Marquardt messze földre vetették hálójukat, végül egy olyan tehetségre bukkantak, amely leginkább a színpadi és tévés munkákról ismert. „Nagyon boldog vagyok, hogy megtaláltuk Martin Müllert” – mondja Randau THRdicsérve azért, mert pont azt hozta el a szerepbe, amit keresett, és még sok minden mást.

Martin Müller egy kanapén ül Felix Randau rendező mellett az „I Is Another” forgatásán.

Müller csatlakozik azon színészek illusztris listájához, akik Himmlert a vásznon alakították. Köztük Stephen Graham, aki a háborús drámában a nácit alakította A vasszívű ember (2017), Eddie Marsan, aki Himmlerként szerepelt a történelmi drámában A Kivétel (2016), Matthias Freihof, aki Himmler volt a Tom Cruise főszereplőjében Valkyrie (2008), Kenneth Tigar, aki az alternatív történelem sorozatban vállalta a szerepet Az ember a magas várban (2016–2019), Ulrich Noethen, aki Himmlert alakította mindkét Oscar-díjra jelöltben Bukás (2004) és in Az én Führerem – Az igazán legigazabb igazság Adolf Hitlerről (2007), valamint Ian Holm, aki a náci csizmába lépett a minisorozatért Holocaust (1978).

Müller számára a szerep Marquardttal való hosszú távú kapcsolaton keresztül jött létre. „Kaptam egy e-mailt egy e-castingról, és megcsináltam az edzőmmel, és elküldtem Suse-nak, aki azt mondta: „A rendező találkozni akar veled” – emlékszik vissza. „És Félix Münchenbe jött, ahol élek, ahelyett, hogy Berlinbe mentem volna. Most találkoztunk egy étteremben, és két óra beszélgetés után megkérdeztem, hány emberrel találkozik. És azt mondta: „Jól vagyok veled. Csak találkozni akartam veled.” Szóval nagyon boldog voltam.”

A rész landolása azonban megtörtént a saját számításaival, tekintettel a szörnyű dolgokra, amelyekért Himmler volt felelős. „Egyrészt szörnyű elvállalni ezt a szerepet, másrészt viszont érdekes ember” – mondja Müller. „Szörnyű ember, de a horrorisztikus emberek mindig érdekesek egy színész számára. Ennél a résznél Himmler nem játszik koncentrációs táborokban vagy ilyesmi. Tehát a film nem mutatja meg Heinrich Himmler igazi horrorját, mert Felix Kerstenen keresztül meséli el. És nem beszél nekünk minden szörnyűségről, mert nem látják rossz fényben.”

Ennek ellenére néhány jelenetet különösen nehéz volt leforgatni, érzelmileg és pszichológiailag egyaránt. „Claes és én volt ez a jelenet, amikor meg kellett beszélnünk, hány zsidó embert tudunk megmenteni” – mondja Müller. „Egész este forgattuk ezt a jelenetet, és a végén azt mondtuk egymásnak, hogy olyan undorító a számokról beszélni, mintha az emberek semmiek lennének. Himmlerben nem volt empátia, és nagyon hideg volt. Gondolatban csak szervezte a dolgokat. Az emberek Heinrich Himmlerről úgy beszélnek, mint aki a holokauszt matematikusaként látta magát. Számára nem voltak emberek a számok mögött.”

A szerep a forgatás után is megmaradt nála. „Nagyon nehéz volt elhagyni a karaktert” – emlékszik vissza Müller. „Egy dolog volt magam mögött hagyni azt a négy-öt kilót, amit a szerepért felszedtem. Az is nagyon nehéz volt, és most fejeztem be. De a másik dolog az, hogy elhagytam ezt a csúnya karaktert. Ezek a dolgok nagyon ragadnak rám. Csak azon gondolkodtam, hogy „mit csinálnak manapság a politikusok? Istenem!” Számomra borzalom, amit a politikusok jelenleg csinálnak.”

Ez a fizikai átalakulás egy egyszerű kéréssel kezdődött: „Felix megkérdezte tőlem: „Lehetnél egy kicsit kerekebb az arcod?” Így kevesebbet sportoltam, és többet ettem, hogy négy-öt kilót hízzam.”

Ami a kutatást illeti, Müller szándékosan kihagyta más színészek szerepvállalásának tanulmányozását. „Szerintem teljesen érdektelen ember volt” – mondja. – Nincsenek filmek vagy egyéb [material] a vele kapcsolatos privát dolgokkal. Csak bujkált. Hitlerrel, Goebbelsszel vagy Göringgel sok privát dolgot tudunk. Van néhány beszédünk Himmlertől, de nincsenek privát felvételeink, amelyekkel megtudhatnánk, hogyan beszélt, amikor nem mondott beszédet. Szóval nem törődtem vele, hanem megpróbáltam a magam módján csinálni. És ne feledje: nem az „igazi” Heinrich Himmler a filmben. Ez Heinrich Himmler, mint [told] írta Kersten. És nem tudod, mi igaz vagy rossz. Valójában erről szól az egész film.”