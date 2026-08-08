Olivia Wilde azt mondja, hogy harcolt a „meghívásért” a mozibemutatóért: „Megvesztegetnek azért, hogy ne menj színházba”

Olivia Wilde a 79-es években találkozott a nemzetközi sajtóvalth szombaton a Locarnói Filmfesztiválon. Legutóbbi filmje rendezőként és színésznőként, A Meghíváscímű filmet a tervek szerint szombat este a svájci város nagy központi terén, a Piazza Grandén vetítik.

A 8000 ember előtti vetítés előtt Wilde-ot megkérdezték, miért ragaszkodik ahhoz, hogy a film befusson a mozikba. „Megvesztegetnek azért, hogy ne vegyen részt színházban” – válaszolta. „Küznünk kell érte”, hogy befusson a mozikba.

„Ez megvesztegetés. Többet fizetnek neked” – folytatta Wilde. „Nem a filmrendező, nem; a finanszírozók sokkal több pénzt kapnak a streamingre, és felveheti a kenőpénzt, és lemondhat róla, ha ez a prioritása. De nagyon szerencsések voltunk, hogy a finanszírozónk lehetőséget adott nekem, hogy meghozzam ezt a döntést, amit nem veszek félvállról. Könnyen mondhatott volna nemet.”

Wilde így fejezte be: „Az A24 rendkívüli volt, mert igazán hisznek a színházi játékban. A FilmNation a világ minden tájáról kötötte meg a nemzetközi üzleteket, mind színházi jellegűek. Tehát ezek a nagyszerű forgalmazók világszerte befektettek abba, hogy ezt a filmet a mozikban is láthassák. Szóval nagyon hálás vagyok.”

A filmrendező azt is javasolta: „Nincs olyan műfaj, amelynek a közösségi haszna származna [viewing] több élmény, mint vígjáték.” A vígjátékokat gyakran „a második szintre delegálták, amely valóban nem érdemli meg a mozit” – tette hozzá. Wilde azonban elmondta, hogy ő és a filmben szereplő partnerei úgy érezték, meg akarják engedni, hogy a film „kémiai reakciót” kapjon a moziközönségtől.

A Will McCormack és Rashida Jones forgatókönyvével készült filmben Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz és Edward Norton láthatók.

A Meghívás Joe-ra és Angelára összpontosít, akiknek a házassága vékony jégen van. Amikor meghívják rejtélyes emeleti szomszédjukat, Piñát és Hawkot egy vacsorára, az éjszaka váratlan helyekre csap át. A kérdés a következő: újragyújtották a szikrát, vagy meggyújtották a gyufát, ami elégeti az egészet?

Szombat esti vetítés a A Meghívás forró jegy volt Locarnóban. „Azért írunk, hogy tájékoztassuk, hogy a ma esti vetítés a Piazza Grande-n (aug. 8., szombat) minden jegy- és napijegy-kategória elkelt” – emelte ki a fesztivál szombat kora délutáni e-mailje. – Ennek eredményeként nagyon magas látogatottságra számítunk. Hozzátette: „A belépés megkönnyítése és a vetítés azonnali megkezdése érdekében a kapuk 20:00-kor nyitnak – minden vendégnek erősen javasoljuk, hogy jó előre érkezzen.”