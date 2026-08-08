Monica Bellucci egy anyát játszik, aki kiabál, és a „társadalmi szerep áldozata” a Luca Guadagnino által készített Ketticében

A 79. Locarnói Filmfesztiválon szombaton egy olasz film került a középpontba, amelynek szereplői Monica Bellucci, producerei között pedig Luca Guadagnino szerepel. A címe: Ketticè.

A felnőttkorú dráma az egykori guadagnino asszisztens, Giovanni Tortorici másodéves figurája (Diciannove), aki írta és rendezte, a főszerepekben pedig Salvatore Gallina és Rachele Testagrossa.

A 2012-ben, a szicíliai Palermóban, a médiamogulból lett populista politikus, Silvio Berlusconi korszakában játszódó film Giulio, a kedvetlen és elégedetlen 16 éves fiú körül forog, aki minden iskolai lelkesedés és valós jövőbeli kilátások nélkül sodródik napjaiban. „Találkozása Kettyvel, aki egy magabiztosabb kortárs, menekülést kínál a monotónia elől” – olvasható a szinopszisban. „Kettejük exkluzív barátsága, közös menedék a szabadság keresésében, távol a felnőtt világ ítélkező tekintetétől.”

Camilla Cattabriga operatőrével és Marco Costa vágójával a PiperPlay felvette a filmet a nemzetközi eladások kezelésére.

A film címe Ketty becenevére utal a szicíliai dialektusban. Bellucci Giulio anyját játssza egy arisztokrata szicíliai családban, amely elnyomja magát.

A három sztárral és Tortoricival tartott sajtótájékoztatón Bellucci így nyilatkozott a karakteréről: „Érdekes volt más szerepet játszani, mert ez a feleség és anya a társadalom teljes tökéletesedése mögött rejlő frusztrációról mesél. … Egy társadalmi szerep áldozata [she must play]. Ezért ezt a frusztrációt nassolnivalókkal próbálja ellensúlyozni. Ott [is a] jelenet, ahol a tévé előtt alszik, és rengeteg harapnivalója van.”

A sztár kitért arra is, hogy a test és a hang kulcsfontosságú szerepet tölt be. „Ez egy nő, aki megfeledkezett a nőiességéről. Nem törődik magával” – magyarázta Bellucci. – És amikor beszél, kiabál.

Ez a fiával való kapcsolatát a film nagy részében a szélén tartja. „Ezt az állandó feszültséget a fiával hozza létre” – ajánlotta Bellucci. „Van egy kölcsönös megaláztatás [shows] a generációk közötti csere igazi lehetetlensége. Látod a felnőttek generációját, akik már nem értik a fiatalokat. És 2012-ről beszélünk. Képzeld el, milyen ez most!”

Tortoricit egy olyan jelenetről kérdezték, amelyben egy lány csodálatát fejezi ki Benito Mussolini volt olasz fasiszta diktátor iránt. „Emlékszem, volt egy barátnőm, aki ilyeneket mondott” – magyarázta az író-rendező. „Szóval azt gondolom, hogy ez egy ifjúsági kultúrát képviselne, ami egy kicsit abszurd. Úgy értem, a lány, akit ismertem, kifinomult és művelt volt, és akkor csodálná Mussolinit. Ez utalás a saját életrajzomra, de úgy gondolom, hogy ez nagyon tüneti és jelentős volt, és Berlusconi korát képviselte.”

Bellucci dicsérte a rendezőt és a fiatal sztárokat Ketticè akiket egy kiterjedt utcai öntés során fedeztek fel. „Csodálatos élmény volt ezen a forgatáson lenni” – osztotta meg. „Giovanni Tortorici egy fiatal rendező, aki pontosan tudja, mit akar, és nagyon magabiztos, határozott, és nagyon személyes és igazán egyedi filmet készített. Ez a film megerősíti szerzői tehetségét. És ez a két tinédzser fantasztikus. Fantasztikusak. Olyan természetesek és olyan spontánok.”