Taylor Swift „Augusztus”-ját eltávolították Donald Trump TikTok-bejegyzéséből, amely azzal viccelődött, hogy „nagyon izgatott lesz” a használatától

Taylor Swift „August” című dalát eltávolították Donald Trump TikTok bejegyzéséből, amely azt sugallta, hogy a művész „nagyon izgatott” lesz a használata miatt.

A „Team Trump” közösségi médiafiók a hét elején (augusztus 3-án) feltöltött egy videót, amelyen az amerikai elnök tűzijátékot néz feleségével, Melaniával, a háttérben pedig Swift 2020-as dala szól.

A bejegyzés felirata ezt állította: „Biztos vagyok benne, hogy Taylor Swift nagyon izgatott lesz, hogy felhasználtuk a dalát!”

Most azonban a dalt eltávolították a bejegyzésből, és a kijelzőn ez állt: „Ez a hang nem érhető el”. Fajta Megjegyezték, hogy egy korábbi Team Trump videónak, amely Swift „Apafiguráját” használta, szintén elérhetetlenné tették a hangot, miközben a rajongók észrevették, hogy egy harmadik, „Opalite”-t használó bejegyzést is eltávolítottak.

Swift nyilvánosan nem kommentálta az ügyet.

Taylor Swift eltávolította az „august”, „Opalite” és „Father Figure” című dalainak hangját a Donald Trump csapata által közzétett TikTok-videókból. pic.twitter.com/2d4mu2yy0M — Pop Base (@PopBase) 2026. augusztus 8

Swift és Trump korábban többször is összeveszett, többek között 2024-ben is, amikor az elnök „szokatlanul szépnek” nevezte, és azt állította, hogy politikai nézetei „csak egy cselekedet”. A Truth Social fiókja később mesterséges intelligencia által generált képeket osztott meg, amelyek hamisan arra utaltak, hogy a nő támogatta elnökválasztási kampányát, de később tagadta, hogy tudott volna a bejegyzésekről.

Swift ezután hivatalosan is támogatta Kamala Harrist a választáson, ami arra késztette Trumpot, hogy ezt írja: „Utálom TAYLOR SWIFTET”, és azt javasolta, hogy „valószínűleg árat fizetne” a támogatásért.

Trump kigúnyolta Swiftet, amikor kifütyülték a 2025-ös Super Bowlon, de később gratulált Travis Kelce eljegyzéséhez, és „nagyszerű embernek” nevezte.

Swift messze nem az első művész, aki vitába száll azzal, hogy Trump a zenéjét használja a közösségi médiában. Júniusban Ariana Grande kritizálta a Fehér Házat, miután 'Bye' című dalát egy videóban használták fel, amelyen az ICE ügynökei vettek őrizetbe embereket, és azt mondta az adminisztrációnak, hogy ne kössék össze zenéjét a „barbár, embertelen” felvételekkel.

Kesha azt is kiütötte, hogy a „Blow”-t egy katonai videóban használták, míg a Boards Of Canada és a Warp Records elítélte a „Deep Time” jogosulatlan használatát egy határőrhajókat és fogolytáborokat bemutató poszton.

Sabrina Carpenter korábban „gonosznak és undorítónak” minősítette a „Juno”-t tartalmazó ICE-videót, Olivia Rodrigo pedig azzal vádolta a kormányt, hogy zenéjét „rasszista, gyűlöletkeltő propaganda” népszerűsítésére használja.

További művészek és birtokok, akik tiltakoztak, hogy Trump felhasználja munkáit, többek között a The Rolling Stones, Adele, Neil Young, Jack White, az ABBA, Céline Dion, a Foo Fighters, Isaac Hayes birtoka és Eddy Grant.