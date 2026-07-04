„Minden nap beszélek vele”: Nader Saeivar a „Hijamat” című műsorban és a premierje Jafar Panahi nélkül

A családi dráma világpremierje Hijamat keserédes pillanat lesz Nader Saeivar iráni író és rendező számára (A Tanú, Nincs vége, Namo). Végül is a filmet régi barátja és kreatív munkatársa, Jafar Panahi készítette és szerkesztette. A szerzőpáros társszerzője volt a 2025-ös cannes-i Arany Pálma díjának Csak egy baleset voltde csak Saeivar utazhat a világpremierre Hijamat a Crystal Globe főversenyen a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon (KVIFF) július 8-án, szerdán.

Saeivar a forgatás közepén elhagyta Iránt Berlinbe Balesetkészítés Hijamat első filmje teljesen külföldön készült. Karlovy Vary abban reménykedett, hogy Panahit a film delegációjának tagjaként üdvözölheti, de a filmrendező visszatért Iránba. Baleset Oscar-kampány. A közelmúltban az iráni hatóságok elvették az útlevelét, és újabb börtönbüntetésre számíthat Iránban, miután olyan ítéletet hoztak, amely bűnösnek találta „a rezsim elleni propagandában”.

In Hijamattöbb kötőjellel Kida Khodr Ramadan Muradot alakítja, aki azért küzd, hogy megvédje öccsét, Keremet (Jael Cem Ilhan), amikor megtudja, hogy a fiatal testvér meleg. A régóta eltemetett titkok hamarosan azzal fenyegetnek, hogy elszakítják mélyen vallásos muszlim családját és berlini életét. Nicolette Krebitz, Aziz Capkurt, Moritz Bleibtreu és Nastassja Kinski is szerepel a filmben.

A „hijamat” egy ősi terápiás gyakorlat, más néven nedves köpölyözés, amelynek célja, hogy kis mennyiségű vért szívjon ki a testből fájdalomcsillapítás és méregtelenítés céljából.

A film világpremierje előtt Saeivar beszélgetett THRtolmácson keresztül, az inspirációról Hijamathogyan jelenik meg személyes utazása a filmben, minden nap beszél Panahival, és miért van szüksége mindenkinek a hijamatra.

Valójában az a gondolat, hogy az emberek képesek az elméjükre, a film központi eleme. „Úgy gondolom, hogy valóban meg kell küzdenünk azokkal a problémákkal, amelyek olyanok, mint egy fal, amelyet magunk köré építettünk” – mondja Saeivar a film inspirációjáról. „Enélkül semmilyen politikai kérdésen nem tudunk változtatni. Ez olyan, mint a „piszkos” vér a testünk hátsó részében, ahogyan azt a Hijamat. Ha nem szabadulunk meg tőle, ha nem foglalkozunk vele, semmi sem változik!”

Hijamat változást jelentett a filmrendező inkább kívülálló aktivizmusához képest. „Az előző három filmem társadalmi kérdésekről és az emberek céljairól szól” – mondja THR. „De ennél a filmnél már nem ezen gondolkodtam, hanem inkább a problémák gyökereire gondoltam. És valójában ez a film olyan, mint az én történetem a jelenben.”

Valójában személyes utazása és tapasztalata tükrözi a feltárt témákat Hijamat. „Az, hogy Berlinbe költöztem, segített magamra gondolnom, a belső érzéseimre…” – mondja Saeivar. „Amikor 50 évnyi életem után Iránból Berlinbe költöztem, hirtelen rádöbbentem, hogy az összes téves hiedelmem egy éjszaka alatt összeomlott. Hirtelen rájöttem, hogy csak az energiámat pazaroltam ilyen téves és merev hiedelmekre.”

Mint például az iráni-iraki viszonyról alkotott véleménye. „A '80-as években Iránban azt hittük, hogy nyolcéves háborúnk van Irakkal, és azt hittük, hogy ha belevágunk abba a háborúba és harcolunk, az lenne a helyes, és meg kell halnunk a hitünkért” – emlékszik vissza Saeivar.

„Gyerek voltam, és erősen hittem ebben” – folytatja. „Nagyon szerettem volna gyorsan felnőni, hogy háborúba szálljak és mártír legyek. Képzeld csak el, milyen volt, amikor később rájöttem, hogy ez a háború egyesek számára politikai előnyöknek köszönhető?! Képzeld el, mit éreztem. Hol volt Isten? Hol volt a paradicsom?”

A hit megkérdőjelezésétől való félelem éppúgy akadályozza a változást, mint a propaganda – teszi hozzá: „Iránban még mindig sokan hisznek ezekben a dolgokban, és még ha tudnak is róla, félnek attól, hogy félreteszik őket és meggondolják magukat.”

Fontos, Hijamat lehet, hogy a berlini török ​​közösségben játszódik, de témái egyetemesek. „Egy kis közösségben ürügyül használtam ezt a problémát, hogy valami globális megoldással foglalkozzunk – az elménkben élõ merev hiedelmekkel, amelyeket falként építettünk magunk köré” – magyarázza a rendezõ. „Keleten azt mondhatjuk, hogy ezt a falat a vallás és a vallásos meggyőződés alkotja, de nyugaton a falat a múlt emlékei építik. A keleti ember megtörik a vallás és a merev hiedelmek súlya alatt, de a nyugati embert a dicső múltra való emlékezés töri meg vagy fojtja meg. Amíg ezt a terhet le nem veszed a válladról, soha nem éred el az igazi szabadságot, azt hiszem, hogy mindenkinek.”

Ezért Hijamat Murádot egy jelenetben mutatja be, ahogy egy épület pincéjébe viszik, mintha mélyre akarna ásni és magába nézni.

Saeivar elmondja, hogy Ramadánt választották a film főszereplőjévé THR: „Nagyon jól ismert Németországban és a berlini arab és török ​​közösségben. Van egy perzsa mondásunk: „Ha meg akarsz hódítani egy falut, először látnod kell a polgármestert.” Kida pedig olyan, mint az a polgármester. Úgy gondoltam, ha el akarom érni ezt a közösséget, jobb, ha ő beszél, nem én. És olyan volt, mint egy testvérem mellettem. Hiszem, hogy nem csak képességei, hanem szíve szerint is színész. Jean Reno, a francia színész legjobbjaira emlékeztet.”

Amikor Panahi Berlinbe érkezett a szerkesztéshez, „lenyűgözött a munkája” – emlékszik vissza Saeivar híres barátja reakciójára Ramadan munkájára. „És azt mondta:” Hú, milyen jó választás! Ez a srác tényleg csodálatos.”

Panahi távolléte a Karlovy Vary-i premierről a beszélgetés fölött lóg. – Sajnos nem lesz ott – mondja egyszerűen Saeivar. – Nem hagyhatja el Iránt.

A kettő azonban olyan közel marad, mint valaha. „Minden nap beszélek vele. Naponta legalább egy órát beszélünk, mert kezd unatkozni Iránban. Nem tud semmit csinálni. Nagyon el van foglalva az igazságszolgáltatással, bíróságra jár és minden nap ügyvédhez jár stb. Ahelyett, hogy egy új projektre fordítaná az idejét, minden idejét és energiáját ezekre a kérdésekre kell fordítania.”

A köztük lévő kötelék nem mutatja az elhalványulás jelét. Amikor Saeivar és több kollégája Csak egy baleset volt Felvettek az Akadémiára, Panahi vette fel először a telefont. „Felhívott, hogy gratuláljon” – emlékszik vissza Saeivar. „És minden alkalommal, amikor új ötletem támad, Jafar Panahi az első, akivel beszélek.”