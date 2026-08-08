Phoebe Bridgers színészként debütál az A24-es Primetime című drámában

Phoebe Bridgers színészként debütál a készülő filmben Primetime sorozat ihlette Ragadozót fogni. Az alábbiakban megtalálja az összes részletet.

Az indie ikon és a Boygenius tagja jövő pénteken (augusztus 14-én) adja ki régóta várt harmadik szólólemezét, a Lost Weekend-et a Dead Oceans-on keresztül. A 2020-as „Punisher” folytatásaként jelenik meg, és már a „Lost Boys” című kislemez is megtekintette.

Az album megjelenése előtt most kiderült, hogy Bridgers színészként debütál Lance Oppenheim rendező közelgő új filmjében. Primetimemelynek főszereplője Robert Pattinson.

Bridgers karakterét még nem erősítették meg, de Pattinson Chris Hansent, a műsor házigazdáját és alkotóját fogja alakítani. Ragadozót fogni. A film a Dateline program felemelkedését követi nyomon, ahol Hansen gyermekragadozókkal száll szembe, és a főszerepekben Merritt Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher és Bokeem Woodbine is szerepel.

Primetime szeptember 25-én jelenik meg, és az A24 forgalmazza. Nézze meg a hivatalos előzetest alább.

A Bridgers többi hírében a megjelenés előtt felfedte az album teljes számlistáját, és olyan pletykákat váltott ki, hogy a Geese frontemberének, Cameron Winternek a vendégéneke lehet, aki álnéven énekel.

Azt is bejelentette, hogy a rajongók teljes egészében meghallgathatják az albumot a világ planetáriumaiban, és minden hallgatási alkalomhoz speciálisan megtervezett vizuális megjelenítés tartozik.

Ezen túlmenően a Bridgers a Spotify-val és a Dead Oceans-szal való együttműködés részeként hamarosan exkluzív zenehallgatási eseményt is szervez New Jersey-ben a Spotify legjobb rajongói számára.

Ezenkívül augusztus 13-án világszerte több mint 300 éjféli albummegjelenési bulira kerül sor, így a rajongók először hallgathatják meg együtt a „Lost Weekendet”. Az eseményeket az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Ausztráliában, Japánban, Brazíliában, Dél-Koreában és más országokban tervezik, és további részleteket is talál itt.

A 'Lost Weekend' számlistáján szerepelnek a Boygenius együttes tagjai, Lucy Dacus és Julien Baker, valamint Christian Lee Hutson, Jack Antonoff és egy ismeretlen vendég, Son-John Johnson, akiről sokan azt gyanítják, hogy Cameron Winter.

Bridgers nemrégiben a vezető kislemez két különböző verzióját adta elő A Tonight Showbeleértve a kísérteties akusztikus alakítást. Ezt megelőzően az indie sztár három év után első önálló élő show-ját játszotta az új-mexikói Roswellben, ahol három új dallal debütált.

Még ebben az évben Bridgers turnéra indul Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában, megünnepelve a Lost Weekend-et. A támogatást Alex G az észak-amerikai bemutatókon és Isaac Wood támogatja az Egyesült Királyságban és Európában.

Az énekesnő azt is megerősítette, hogy a következő fellépéseken „nincs telefon” szabály, a telefonokat és egyéb felvevő eszközöket zárva kell tartani a fellépések alatt. Itt megtekintheti a dátumok teljes listáját, és megvásárolhatja a fennmaradó jegyeket az Egyesült Királyságban itt és az USA itt.