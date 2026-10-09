Newport Beach Film Fest: Aaron Sorkin „Társadalmi számítás” filmrendező a Maverick-díjra készül, a „Awards Chatter” podcast élő epizódja

Aaron Sorkin, a tisztelt íróból lett író/rendező, akinek legújabb munkája A társadalmi számonkérésa 2010-es évek folytatása A közösségi hálózat amely a Facebook káros hatásaival foglalkozik, a Newport Beach-i Filmfesztivál megkapta a Maverick-díjat.

Sorkin ünneplésére október 17-én, szombaton kerül sor a Fashion Island nagyszínpadán. Délelőtt 11-kor kezdődik egy pályafutás-retrospektív beszélgetés, amelyet a tiéd moderál, és amelyet a fesztivál közönsége előtt rögzítenek majd A Hollywood Reporter's Díjak Chatter podcast. Ezt közvetlenül követi a fesztivál díjátadója.

A rendezvényre a jegyek ingyenesek, de válaszadás szükséges.

„Aaron Sorkin korunk egyik meghatározó hangja, egy író, akinek borotvaéles párbeszédei és félelmet nem ismerő történetmesélése alakította azt, ahogyan filmet és televíziót nézünk” – mondta Gregg Schwenk, a Newport Beach-i Filmfesztivál vezérigazgatója és ügyvezető igazgatója. „Tól Néhány jó ember és A nyugati szárny hogy A közösségi hálózat és Molly játékamunkája folyamatosan kihívás elé állította a közönséget, és megemelte a lécet a mesterség számára. Megtiszteltetés számunkra, hogy egyedülálló karrierjét a Maverick-díjjal ünnepelhetjük, és hálásak vagyunk a partnerségért A Hollywood Reporter's Díjak Chatter podcast, hogy ezt a beszélgetést eljussa a Newport Beach-i közönségünkhöz.”

A 65 éves Sorkin a darabbal tette le nevét Néhány jó emberelső elkészített darabja (1989) és forgatókönyve (1992), amelyet most újjáélesztenek a Broadway-n. A film verziója Néhány jó embervalamint az 1993-as Rosszindulat és 1995-ben Az amerikai elnök – mindezt Rob Reiner Castle Rock produkciós cége számára, amely Sorkint a film világának egyik legjobb írójává tette. Aztán bemerészkedett a tévébe, először az ABC-vel Sport éjszaka (1998-2000), majd együtt A nyugati szárny (1999-2006), ez utóbbi minden idők egyik legelismertebb és legnépszerűbb műsorának bizonyult.

A későbbi tévéműsorok között szerepelt az NBC is Stúdió 60 a Sunset Strip-en (2006-2007) és az HBO A Híradó (2012-2014), míg további forgatókönyvek 2007-ben készültek Charlie Wilson háborújaaz előbb említett A közösségi hálózat2011-es Moneyball és 2015-ös Steve Jobs. A legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját kapta Közösségi hálózat és a következő évben ismét jelölték erre Moneyball. A legjobb forgatókönyvért járó Golden Globe-díjat elnyerte Közösségi hálózat és Steve Jobs.

Azóta rendezett filmeket, amelyeket ő is írt, többek között Molly játéka (2017), A chicagói tárgyalás 7 (2020) és Ricardók lévén (2021), további Oscar-díj forgatókönyvet kapott Molly játéka és A chicagói tárgyalás 7mely utóbbit a legjobb film Oscar-díjára is jelölték. Most jön A társadalmi számonkérésMikey Madison, Jeremy Allen White és Jeremy Strong főszereplésével, amelyet a Sony pénteken ad ki.

A 27. Newport Beach Filmfesztivál október 15-22.

A Hollywood Reporter's Díjak Chatter A podcast nemrég lett 11 éves, és közeledik a 700. epizódjához. Korábbi vendégek voltak: Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Oprah Winfrey, Harrison Ford, Elton John, Barbra Streisand, Jerry Seinfeld, Al Pacino, Meryl Streep, James Cameron, Steven Spielberg, Jennifer Lawrence, Sean Penn, Snoop Dogg, Julia Roberts, Le Michael B., Jordan, Carloo C, Norman Loren Burnett, Robert De Niro, Dwayne Johnson, Angelina Jolie, Quentin Tarantino, Kevin Hart, Margot Robbie, Lorne Michaels, Seth Rogen, Kate Winslet, David Letterman, Lady Gaga, Eddie Murphy, Will Ferrell, Natalie Portman, Kevin Costner, Sissy Dolton Louis, Lin-Manu Bonore-D, Lin-Manu Bonore Miranda Daniel Craig, Nicole Kidman, Spike Lee, Audra McDonald, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Denzel Washington, Ariana Grande, Kevin Costner, Jane Fonda, Tom Hanks, Olivia Rodrigo, Quincy Jones, Billie Eilish, Ed Sheeran, T. Adam Bury, Timo Burnth, Mileye Cyrus, Timo Malala Yousafzai, Bill Gates, Hillary Clinton, Al Gore, Jane Goodall, Kobe Bryant, Gloria Steinem és Buzz Aldrin.

Adam Sandler, Eddie Redmayne, Ewan McGregor, Peter Sarsgaard, Mark Ronson és Jacob Elordi vettek fel epizódokat Díjak Chatter a Newport Beach Filmfesztiválon, míg Kate Hudson, Mindy Kaling, Adam Brody, Sam Rockwell és Seth MacFarlane a Newport Beach TV Fesztiválon.

Október 18-án, vasárnap a Newport Beach Filmfesztivál Emmy Rossumot tünteti ki kiemelkedő teljesítményével a televíziós (színésznői) díjjal, amely előtt egy epizódot is rögzít a Díjak Chatter a fesztivál közönsége előtt.