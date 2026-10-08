Miley Cyrus új albuma, a „Bass Persuades” bekerült az Egyesült Államok slágerlistájának történetébe, mivel a legnagyobb visszaesés a Number One debütálása óta

Miley Cyrus új albuma, a „Bass Persuades” beírta az amerikai listatörténelmet, miután az első helyen debütált album második hetes legnagyobb zuhanását szenvedte el.

Az énekesnő – aki ma már egyszerűen csak Miley-nek számít – a múlt héten adta ki 10. stúdióalbumát, és a csúcson 61 000 egyenértékű albumegységgel bekerült a Billboard 200-ba, ezzel az első US Number One a 2013-as „Bangerz” óta.

Egy héttel később azonban 156 helyet zuhant a 157. helyre – ez a Billboard 200 történetének legnagyobb visszaesése az első számú debütálást követő album esetében.

Az egyetlen meredekebb zuhanás Bon Jovi 2016-os This House Is Not For Sale című albuma volt, amely 2018-ban visszatért az első helyre, miután koncertjeggyel csomagolták, majd a következő héten a 169. helyre esett vissza, valamint Travis Scott 2014-es, 'Days Before Rodeo' mixtape-je, amely a Bill 1-es számának teljes megjelenése után a következő 2. évtizeddel ezelőtt tűnt el az eredeti lemezről. héten.

A „Bass Persuades” szeptember 18-án érkezett meg az Atlantic Records-on keresztül, néhány héttel azután, hogy Miley két Hollywood Bowl-show mellett bejelentette az albumot.

A bejelentés azt is megerősítette, hogy ezentúl egyszerűen Miley néven számlázzák majd, kihagyva a „Cyrus” szót a szakmai nevéből. Apja, Billy Ray Cyrus később támogatta a változást, mondván: „Mindig Miley-nek hívtam a kislányomat. Csak… Miley-nek.”

A lemez a 2025-ös 'Something Beautiful'-t követte, és munkatársai között szerepel Model/Actriz, míg a lemez nagy része a vőlegényével, Maxx Morandóval való kapcsolatát tárja fel.

In Julia MigenesA háromcsillagos 'Bass Persuades' című kritikát elődjénél „karcsúbbnak, közvetlenebbnek és nyilvánvalóan táncparkettre építettnek” írták le, miközben megőrizte Miley legutóbbi munkáinak „különc vonulatát”.

A kritika hozzátette: „Nem minden szám meggyőzi, de a felvételi karrierje közel két évtizede óta Cyrusnak nincs mit bizonyítania, és ezt tudja is.”

A Billboard 200 e heti listáján Taylor Swift visszatért az első helyre a „The Life Of A Showgirl: The Encore” megjelenése után, míg Tinashe „Popstar” című száma a hatodik helyen debütált, így karrierje első amerikai Top 10-es albumát szerezte meg.

Ami Miley-t illeti, a közelmúltban személyesen tisztelgett keresztanyja, Dolly Parton előtt, miután 80 éves korában meghalt. Miley felidézte, hogy az egyik utolsó beszélgetésük a „zenéről és a metamorfózisról” szólt.

„Amit TUDOK, Dolly azt akarja, hogy érezzem, írjak róla egy dalt, aztán folytassam és legyek erős” – írta. „Van mellettem egy angyal. Mindig is volt.”