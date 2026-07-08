Nézd meg, ahogy Chappell Roan „alkalmi” randevúzást tesz a Rosalía show-n

Chappell Roan meglepetésszerűen feltűnt az egyik Rosalía bemutatón.

Utóbbi Lux Tour során különleges vendégeket hívott vallomástételre. Eddig Lola Young, Karol G és Maggie Rogers léptek fel a koncert ezen szakaszában.

Hétfőn (július 6-án) Roan meglepő vallomást tett az Oakland Arénában.

Rosalía arra késztette, hogy megosszon valamit, amit „ki akart szállni a mellkasodból”, Roan felidézte a világjárvány idején történt flörtölést, amely három hónap online kommunikáció során nőtt ki, mielőtt tényleges randevúvá vált Los Angelesben.

„Csókolóztunk, és az volt – lebegtem. Olyan voltam, húha” – mondta Roan.

Bevallotta, hogy miután négy napig nem hallott a személyről, megkereste, és azt mondták neki: „Találkoztam valakivel”.

Roan elmagyarázta, hogy a személy később azt mondta egy közös barátjának, hogy „tudták, hogy szomorúnak kell lenniük, és törődniük kell velem, de nem teszik”, hozzátéve, hogy „nem tudják, miért vagyok ilyen ideges, mert ez csak véletlen volt”.

„És ebből dal lett” – tette hozzá.

Maga a dal keserű szövegeket tartalmaz Roan éneklésével: „Csodálkozol, hogy miért vagyok keserű / Hencegve a barátaiddal, leszállok, ha megütöd / Utálok igazat mondani, de bocsánat haver, nem tetted / utálom, hogy ilyen sokáig hagytam ezt húzni, most utálom magam.”

Rosalía összehasonlította a számot a „La Perla” című dalával, amely a szettben a vallomásos szakaszt követi.

„Van egy szavunk Spanyolországban…”una perla' – valaki, aki igazi munka, un cabrón, o una cabrona– mondta a sztár.

– Írtam egy dalt, a La Perla címet. Azt hiszem, ez a tökéletes, hogy a magad számára szenteljem perla. Sokkal jobbat érdemelsz valakivel.”

Lola Young hasonló történetet osztott meg Rosalía londoni bemutatóján az O2-ban májusban. Akkoriban Young bevallotta, hogy megtudta, hogy a férfi, akivel lefeküdt, gyerekes házas.

Abban az időben Julia Migenes öt csillaggal jutalmazták, „lélegzetelállítóan ragyogó műalkotásnak” minősítve.

Hozzátette: „A spanyol sztár életre kelti ambiciózus „Lux” című albumát egy olyan előadással, amely élő múzeummá varázsolja az arénát.”