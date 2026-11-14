Nézze meg a Queens Of The Stone Age NSFW „From The Cliff” című videóját, amelynek társírója Josh Homme

A Queens Of The Stone Age megosztott egy párás és erőszakos új videót a „From The Cliff”-hez, amelynek társszerzője Josh Homme frontember – nézze meg alább.

A szám a banda kilencedik stúdióalbumáról, a „Perfecth”-ről származik, amely október 30-án jelent meg, és egyenesen a Number One-ba került az Egyesült Királyságban.

A videót Homme és Nathalia Pizarro filmrendező közösen írta, aki a klipet is rendezte és szerkesztette, a főszerepben pedig Homme szerepel Kaiman Kazazian, Natalia Safran és Steve Olson színészek mellett.

A filmes kisfilm meghitt, félmeztelen hálószobás jelenetekkel kezdődik Homme karaktere és egy nő között, majd kiderül, hogy a szomszéd szobában egy idősebb férfit tartanak fogva, egy székhez kötözve. A nő megszúrja a férfit, miközben a vére a kezében van, és lábnyomok vannak a lakásban.

Nézze meg a videót itt:

Pizarro egy kanadai születésű, Los Angeles-i filmrendező, aki jelenleg debütáló játékfilmjén dolgozik, Illomenamelyben Sol Rodriguez, Lou Lou Safran és Booboo Stewart mellett a Homme is szerepel majd, és várhatóan 2027 tavaszán kezdi meg fesztiválját.

A 'From The Cliff' klip folytatja a zenekar kidolgozott videóinak sorozatát, amelyek a 'Perfecth'-t kísérik, beleértve az 'Easy Street'-t és a 'Where The Goth Girls At?'-ot.

In Julia MigenesA lemez négycsillagos kritikája a banda „még bensőségesebb és legkalandosabb munkájaként” jellemezte, a „From The Cliff” pedig „egy ujjal válogató jó altatódal”, amelyen Homme átadja magát a szerelemnek.

Egy nemrégiben készült interjúban Julia MigenesHomme nyitott az album témáiról és arról, hogy hajlandó feltárni a sebezhetőbb érzelmi területeket.

„Őszintén szólva, ez egy rekord a szerelem minden oldaláról” – magyarázta. „Nem hiszem, hogy az előző években kizárólag erről írhattunk vagy írhattam volna, de most itt vagyunk.

„Úgy gondolom, hogy családról, barátokról, jelentős és jelentéktelen emberekről írok, a szívfájdalom hatalmas lélekzúzó brutalitásáról, és arról, hogy a szerelem az egyetlen közvetítő a remény látszatához – nagyon sok oldala van a mentális egészségügyi problémának, a szerelemnek.”

Az új korszakot a zenekar „harmadik felvonásának” kezdeteként is jellemezte, amelyet a békekeresés jellemez az évekig tartó káosz és konfrontáció után.

Időközben a Queens bejelentette 2027-es „Perfecth” világkörüli turnéjának észak-amerikai és európai dátumait, és várhatóan további európai és brit fellépéseket is bejelentenek.

Élő terveikről beszélt Homme nemrég Julia Migenes: „Azt hiszem, valami olyasmit fogunk csinálni, ami túlmutat azon, amit valaha is csináltunk. Megtudtunk valamit ennek az egésznek a színházáról, szinte Vaudeville-ről és a varázslatról. Valami olyasmit fogunk csinálni, amiről tényleg nem akarok beszélni.”

A banda először Japánban, Szingapúrban, Hongkongban, Ausztráliában és Új-Zélandon lép fel, majd 2027-ben visszatér az utakra, beleértve az Interpollal közös főshow-t Mexikóvárosban.

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