Nézze meg, ahogy az AC/DC Angus Young jegyzi meg egy rajongó babáját

Az AC/DC-s Angus Young szerződtette egy rajongó babáját a hét elején Torontóban megrendezett „PWR/UP” pop-up eseményen – nézze meg az alábbi felvételt.

Az ausztrál rockzenekar szólógitárosa és társalapítója részt vett a rajongói rendezvényen, miután szerdán (szeptember 16-án) lemondták a Rogers Stadionban tervezett fellépésüket.

Nem jellemző, hogy az AC/DC tagjai megjelennek a felugró ablakokon – amelyek révén a rajongók egyedi árucikkekhez, ételekhez, italokhoz, sőt, Young gitárjaival játszhatnak és pózolhatnak is.

A csoport azonban állítólag kibékült a csalódott jegytulajdonosokon azzal, hogy részt vett a torontói „PWR/UP” eseményen, hogy autogramot oszthasson.

Azóta az interneten megjelent videón egy rajongó látható, aki Young elé teszi a babáját az asztalra. Ezután átadnak neki egy tollat, és aláírja a fiatalt. A gitáros korábban egy újabb totót írt alá Argentínában az év elején.

Nézze meg mindkét pillanat klipjét itt:

Az AC/DC jelenleg 2026-os észak-amerikai „PWR/UP” turnéján szerepel, amely júliusban indult. Kénytelenek voltak lemondani a hétre tervezett torontói bemutatójukat „a helyszín egy súlyos időjárási esemény miatti károk miatt”.

„A rajongók, a művészek, a stáb és a helyszín személyzetének biztonsága továbbra is a legfontosabb számunkra” – mondta a zenekar írt nyilatkozatban. „Minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy lehetséges megoldásokat találjunk a torontói előadás előrehaladásához, de sajnos nem tudtunk olyan alternatív helyszínt találni, amely mindenkit el tudott fogadni.”

A turné holnap (szeptember 20-án, vasárnap) Winnipegben folytatódik, majd East Rutherfordban (szeptember 25-én) és Philadelphiában (szeptember 29-én) indul.

A hónap elején az AC/DC-hez csatlakozott a különleges vendégnyitó Foo Fighters, „csak egy éjszakára” Missouriban. Dave Grohl frontember a show alatt azt mondta, hogy ez egy „nagy kibaszott bucket list” pillanat volt számára, és ugratott egy lehetséges teljes közös turnét.

„Leginkább izgatott voltam, hogy leszállhatok erről a színpadról, és az AC/DC-t nézhetem a következő pár órában” – mondta a közönségnek.