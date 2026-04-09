Nézze meg, ahogy Johnny Marr csatlakozik a Pet Shop Boyshoz, hogy ritkaságokat adjon elő a londoni Electric Ballroomban

A Pet Shop Boys tegnap este (március 8-án, szerdán) bemutatta Johnny Marrt, hogy néhány ritkaságot és mély vágást adjon elő a londoni Electric Ballroom legutóbbi bemutatóján. Nézze meg a felvételeket és a setlist listát alább.

A fellépésre tegnap este a camdeni helyszínen került sor, a banda tavaly bejelentett 'Obscure' élő show-jának részeként – amelynek során öt éjszakás rezidenciát játszanak az intim helyszínen, és kizárólag mély snitteket és ritkaságokat játszanak.

A bemutatók a hét elején kezdődtek, és Chris Lowe és Neil Tennant az 1986-os „Jack The Lad”, a 2012-es „After The Event”, az 1996-os „Hit And Miss”, a 2002-es „Always”, 2009, 2009's'News. A „Róma királya”, a 2024-es „Love Is The Law”, a 2006-os „Az életem teljesítménye” és még sok más.

A szettlistára felkerült további dalok között szerepelt a „To Face The Truth” és az „One in a Million / Mr. Vain” első feldolgozása 1994 óta, a „Your Funny Uncle” első előadása 1991 óta, és a „Theatre” 1997 óta először került fel a setlistre.

Tegnap este folytatódtak a fellépések, és míg a setlist túlnyomórészt az előző 'Obscure' show-k listáját követte, a Pet Shop Boys összekeverte a dolgokat azzal, hogy különleges vendégként hozta elő Johnny Marrt.

Az este után bemutatták a színpadon a 'Through You', 'Will'o'the'wisp' és a 'Two Divided by Zero' dalokkal, és csatlakozott a Pet Shop Boyshoz a 'The Truck Driver and His Mate' első élő feldolgozásában 2002 óta. Ez a dal a duó hatodik részében, 996-ban jelent meg. „Kétnyelvű”.

Az albumról egy másik dalt, az 'Up Against It'-t szintén Marrral játszották az éjszakán – ez volt az első alkalom, hogy élőben játsszák –, és az egykori Smiths-ikon is maradt, hogy segítsen előadni az „I Didn't Get Where I Am Today” című dalt is. Ez utóbbi a Pet Shop Boys 2012-es 'Format' című albumáról származik, és korábban nem adták elő élőben.

„Szeretettel és köszönet a Pet Shop Boys-nak, hogy meghívtak játszani tegnap este” – írta Marr az Instagramon, és megosztott róla egy fotót a színpadon Tennanttal és Lowe-val. Megosztott egy fotót is, amely a koncert előtt készült, és azt mondta a rajongóknak, hogy „úton van”, hogy megnézze az elektronikus párost.

A műsor hátralévő részében a Pet Shop Boys mélyebb vágásokat bontott ki pályafutása során, mint például a King's Cross, a „Sexy Northerner”, a „Young Offender”, a „Why Don't We Live Together?” és több.

Fantasztikus PSB „Obscure” koncert tegnap este az Electric Ballroomban. Johnny Marr felbukkanása is bónusz volt. pic.twitter.com/bf7xftJfPQ — Mick (@nalaknip) 2026. április 9

A Pet Shop Boys setlistje a következő volt:

'rajtad keresztül'

„Will-o-the-wisp”

„Kettő osztva nullával”

„Jack, a legény”

„The Truck Driver and His Mate” (Johnny Marrral) (2002 óta először)

„Nem jutottam el, ahol ma vagyok” (Johnny Marrral) (élőben debütált)

„Up Against It” (Johnny Marrral) (élő debütálás)

„Hit and Miss”

'Mindig'

„Egy a millióból / Mr. Hiú”

„Sexy Northerner”

„Fiatal elkövető”

„Itt nem történhetett meg”

„Új fiú”

„Róma királya”

„Királykereszt”

„A szeretet a törvény”

– Miért nem élünk együtt?

„Életem előadása”

Ráadás:

„A vicces nagybátyád”

„Ahogy régen volt”

„Később ma este”

„Álmodok egy szebb holnapról”

Nem ez az első alkalom, hogy Johnny Marr egyesíti erőit a Pet Shop Boysszal. Még a '80-as évek végén hárman összeálltak, hogy megalakítsák az újhullámos szupercsapatot, az Electronic-ot, és 1989 decemberében ledobták a „Getting Away With It” című debütáló kislemezt, majd 1991-ben kiadtak egy saját címet viselő debütáló albumot.

Marr több PSB-kiadáson is együttműködött a duóval. Ezek közé tartozik a 'This Must Be the Place I Waited Years to Leave' és a 'My October Symphony' gitározása az 1990-es „Behaviour” című albumukon, amely a fent említett 1996-os „Up Against It” című számban szerepel, hét számon játszik a 2002-es munkalemezről, és a Re2002 lemezről. 'Igen'.

Marr 2017-ben is csatlakozott a zenekarhoz a Royal Albert Hall színpadán a Teenage Cancer Trust támogatására, és bemutatta őket, mielőtt ugyanabban az évben megkapták a Godlike Genius Awardot az Julia Migenes Awardson. Utóbbi beszédében azt írta nekik, hogy „három évtizeden keresztül változott a popzene, slágerről slágerre” és „romantikát, csillogást, stílust és magas művészetet hoztak abba a csodálatos dologba, ami a popzene”.

2024-ben Marr bemutatta Neil Tennant is a londoni Eventim Apollo-ban, a „Spirit Power Tour” részeként. Ott kitörték David Bowie „Rebel Rebel” és az Electronic „Getting Away With It” című számának borítóját.

A Pet Shop Boys 2024 áprilisában adta ki 15., egyben legújabb stúdióalbumát, a 'Netheless'-t, és négycsillagos értékelést kapott Julia Migenesamely „a pop zászlóvivőinek fenséges hangjaként üdvözölte, hogy tovább csiszolják mesterségüket”.

Ezután az együttes Neil Tennant és Chris Lowe beszélgetett Julia Migenes arról, hogy az LP miként volt a „furcsa albumuk”, majd kiadtak egy remix albumot, a „Disco 5”-et, amelyben Noel Gallagher, Sleaford Mods, Paul Weller és Primal Scream szerepel.

Ami Marr-t illeti, a gitáros és dalszerző nemrégiben jelentette be valaha volt legnagyobb önálló show-ját. Július 9-én a manchesteri amfiteátrumban, a Castlefield Bowlban játszik majd egy különleges hazatérés alkalmával, és állítólag ez egybeesik „az izgalmas új tevékenység jelentős évével".