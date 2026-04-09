A Green Day ihlette vígjáték, a New Years Rev új címet és terjesztést kapott (exkluzív)

Valószínűleg ez lesz a Green Day-rajongók életének ideje, a legendás rockbanda által ihletett vígjáték ugyanis megjelenik.

Az Inaugural Entertainment megvásárolta Lee Kirk író-rendező filmjét, amelynek most az új címe van Nimród, A Hollywood Reporter megtanulta. Mason Thames, Mckenna Grace, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Sean Gunn, Bobby Lee és Fred Armisen a Live Nation Stúdiótól származó, korábban úgy ismert film főszereplője. Újévi Rev amikor bemutatták a 2025-ös Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon.

Nimród egy felnőttkorú film, amelynek középpontjában három középiskolás barát áll, akik egy vad kirándulásra indultak azzal a téves feltételezéssel, hogy az induló bandájukat lefoglalták a Green Day szilveszteri nyitására. A történet Green Day valós kalandjain alapul, miközben egy furgonban éltek a siker előtt Dookieaz 1994-es Grammy-díjas nagylemez debütáló albumuk, amely azóta dupla gyémánt minősítést kapott.

Kylr Coffman, Ryan Foust, Ignacio Diaz-Silverio és Keen Ruffalo egészítik ki a szereplőket. Kirk, aki korábban a Green Day frontemberét, Billie Joe Armstrongot rendezte a Universal 2016-os kiadásában Hétköznapi Világsisakos Nimród saját forgatókönyvéből, amit a bandával együtt dolgozott ki.

Producerként szolgál Nimród a Green Day tagjai, Armstrong, Mike Dirnt és Tre Cool, valamint Tim Perell a Process részéről. Az ügyvezető producerek között van Ryan Kroft és Michael Rapino a Live Nation Studiosnál, valamint Jonathan Daniel.

„Nimród pontosan az a fajta merész, a közönség elé táruló történetmesélés, amiért szenvedélyesen rajongunk az Inauguralon” – mondja Kevin Weisberg, az Inaugural Entertainment vezérigazgatója. „A humor, a nosztalgia és a zene egyedülálló keverékét ragadja meg, amely egyszerre friss és egyetemesen rezonáns. Nagyon örülünk, hogy együttműködhetünk a filmesekkel és a Green Day-vel, hogy ezt a dinamikus történetet mindenhol a közönséghez eljuttassuk.”

A Live Nation Studio filmes és televíziós Kroft vezetője,Nimród egy vad, vicces és zenevezérelt történet, amely tükrözi a Green Day körüli kultúrát és mély rajongásukat. Izgatottan várjuk, hogy az Inaugural-lal együttműködve ezt az energiát a mozikba vigyük, és tovább bővítsük a Live Nation Studios projektjei tömegközönséghez való kapcsolódását.”

Egy interjú során THR A film TIFF-premierjére időzítve Armstrong dicsérte saját kémiáját Kirkkel a 2016-os filmjükön, és elismerte Thames-t, hogy „szívből jövő munkát” végzett az új projekttel.

„Mindig is szerettem volna egy Green Day filmet csinálni” – mondta Armstrong akkoriban. „Istenem, a kezdetektől fogva minden hősöm filmet csinált, akár volt is az Rock 'n' Roll Gimnázium a Ramones vagy [the Beatles’] Egy nehéz nap éjszakaa Kié Quadrophenia. Ugyanezt akartam csinálni.”