Nézze meg az Aerosmith visszatérését három év után először – Dave Grohllal a dobokon

Az Aerosmith három év után játszotta első élő fellépését Dave Grohllal a dobokon, valamint Johnny Depp, Guns N' Roses, Liv Tyler és mások különleges fellépésével.

A két show „California, Dream On: Aerosmith & Friends” néven szerepelt, és a kaliforniai Hollywood Bowlban zajlottak október 29-én és november 1-jén. Ezek voltak a rockóriások első élő koncertjei három év után, miután az Aerosmith hirtelen véget vetett turnéi napjaiknak, amikor a frontember, Steven Tyler megsérült a gége.

Mielőtt a színpadra léptek, hogy lezárják az első estét, fellépett Eric Church, a Heart, a Billy Idol, Sammy Hagar és a Godsmack's Sully Erna, és a háttérzenészek között volt Nuno Bettencourt is.

A Black Crowes is előadott egy rövid szettet – négy Aerosmith-dal feldolgozásait kitörve –, ahogy a Guns N' Roses is, akik Tyler és társa közvetlen támogatói voltak, és előadták a „Nobody's Fault”, a „Last Child” és a „Seasons of Wither” feldolgozásait.

Az Aerosmithet ezután a frontember lánya, Liv Tyler és színésztársa, Alicia Silverstone mutatta be a színpadra, akik mindketten szerepeltek az együttes „Crazy” klipjében 1994-ben. Egy hat dalból álló szettben játszották el legnagyobb slágereiket, a „Toys in the Attic”, „Back in the Saddle”, „Theint”, Theint'Sweet' A-Rollin' és 'Dream On', és csatlakozott hozzájuk a Foo Fighters Dave Grohl dobon a szett nagy részében.

Johnny Depp meglepetésvendégként gitározott a 'The Train Kept A-Rollin'-ban, az eredeti dobos, Joey Kramer pedig az utolsó dalhoz csatlakozott, csatlakozva bandatársaihoz, amikor a 'Walk This Way'-jal zárták az estét.

A második este a Rage Against The Machine-s Tom Morello és a Halestorm-os Lzzy Hale két Aerosmith-számot, a 'Kings And Queens'-t és a 'Round And Round'-ot dolgoztak fel, míg az Alice In Chains-ből, Jerry Cantrell és Mike Inez Richie Kotzen-nel a Fa'Nobody's andrault feldolgozásaiért.

Az Aerosmith előtt nyitó további előadók között volt Billy Idol, Pat Monahan Traintől, Grace Potter és Heart's Ann és Nancy Wilson. A Black Crowes és a Guns N' Roses visszatért, hogy rövid szetteket játsszon, az Aerosmith pedig az előző sorozathoz hasonló szettet játszott, de kitört a The Beatles Come Together című feldolgozása is.

Johnny Depp és Dave Grohl nem vett részt a show-ban, és a show dobosa a legutóbbi turnédobosuk, John Douglas volt.

Az MC mindkét estén Bill Burr humorista és színész volt, aki az első koncerten azt mondta a közönségnek, hogy ez lesz a banda „az Aerosmith történetének utolsó két fellépése”.

A második este azonban úgy tűnt, Tyler megcáfolta a megjegyzéseket, és így szólt: „Szóval Bill Burr azt mondta, hogy ezek az utolsó előadásaink, mi? Nem tudja, hogy nem szabadulhatsz meg az Aerosmithtől? Valójában a kibaszott világ végén már csak csótányok lesznek, Aerosmith, és azt hiszem, Bill Burr.”

Tekintse meg a két előadás további felvételeit alább.

Míg az Aerosmith ritkán játszott élőben, mióta véget ért a turné napjainak, Tyler többször is fellépett élőben az azóta eltelt idő alatt – többek között egy rövid fellépést az utolsó Ozzy Osbourne és a Black Sabbath „Back To The Beginning” című show-n 2025-ben.

Ezenkívül egyesítette erőit Yungbluddal a „One More Time” című közös EP-n, színpadon lépett fel vele és Joe Perryvel a 2025-ös MTV VMA-n Ozzy Osbourne előtti tisztelgés részeként, valamint ledobta az EP country remixét Lainey Wilsonnal, valamint a Road Vers Martin nevű Roads Versionnal.

Ami Grohlt illeti, a Foo Fighters sztárja a közelmúltban Jack Black, Foo Fighters, Bruce Springsteen és mások mellett feltűnt Tom Morello Power To The People fesztiváljának felavatóján, ritka nyitóhelyet játszott az AC/DC-nél – csatlakozott hozzájuk a színpadon a főcímkészlethez –, és azt is elárulta, hogyan találkozott először a néhai dobossal, Taylor Hawkinsszal.