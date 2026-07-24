Nézze meg az Arca premierjét az 'XXXXX' új zenéjéről Daniel Sannwald által irányított élő közvetítésben

Az Arca új zenét mutatott be a közelgő 'XXXXX' albumról egy kísérleti élő közvetítésben, Daniel Sannwald rendezésében. Nézze meg alább.

A közvetítést tegnap este (július 23-án, csütörtökön) tartották élőben a Twitchen és a YouTube-on, miután a Grammy-díjra jelölt énekesnő és producer a hét elején bejelentette régóta várt albumának részleteit.

Ez a rekord július 31-én fog megdőlni az XL Recordings révén, és ez az első új zenéje a kiterjedt Kick-pentalógia 2021-es vége óta.

A tegnap esti élő közvetítésben az Arca egy ambiciózus, kétórás előadást indított, így a rajongók először bepillantást engedtek az albumba. Daniel Sannwald rendezésében – aki korábban zenei videókat rendezett, valamint lemezborítókat forgatott Beyoncé, SZA, Travis Scott és mások számára – az adást egy elhagyott barcelonai gyárból állították színpadra, és az Arca teljes egészében eljátszotta az új lemezt.

A csúcspontok közé tartozott a „Willow”, a „Tacondeando” és a „Grip” kidolgozott feldolgozása, valamint az „Fxck” és a „Finisher” egymás melletti előadása, ahol a kísérletező venezuelai művész festéket és szintetikus vért kent a vászonra.

Az élő közvetítés előtt Arca megosztotta, hogy az előadást a Feeld támogatásával mutatják be, és azt mondta a rajongóknak: „A Feeld támogatásával és befektetésével teljes csillogású és költségvetésű műsort tudunk készíteni nektek.

„Köszönjük, hogy támogatja a kísérleti művészetet. Kérjük, hangolódjon be. Nagyon keményen dolgozunk, hogy nagyszerű műsort készítsünk Önnek, bárhol is legyen.”

Az új album bejelentésekor Arca megerősítette, hogy 16 számot fog tartalmazni, és látni fogja, hogy „sötétebb, agresszívebb, kísérletezőbb” hangzást kap, és olyan lemezt fejleszt ki, amely a nyers felfedezésben gyökerezik.

„Játékosnak és huncutságnak tűnik megszakítani az autopilotot” – magyarázta. Nézze meg az alábbi számlistát.

Az Arca 'XXXXX' számlistája a következő:

„Nincs vége”

'Fűzfa'

'Kísértet'

'Szív'

„szinkópia”

„Raver”

„Cinch”

„Fxck”

„Finiser”

„Taconeando”

„Jövőbeliség”

'Markolat'

'elragadtatva'

'Dobog'

'Minden'

„Sueño”

Julia Migenes Az Arca első 'Kick' albumáról ragyogó négycsillagos értékelést adott, amikor 2020-ban elesett, és ezt írta: „Az albumba beépített műfajok skáláját tekintve lenyűgöző, hogy soha nem kanyarog teljes mértékben csak egy felé.”

A kritika így folytatódott: „Ehelyett a 'KiCk i' a popot, az experimental-t, a noise-t, az elektronikát és a pszichedeliát egyetlen projektben foglalja magában. Az Arca legújabb albuma egy nagy sikert aratott karrierje közepette új, magas vízi jegyet mutat be.”

A „Kick” pentalógia vége óta Arca egyesítette erőit Madonnával, hogy szerepeljen az utóbbi „Confessions II” című filmjében – olyan híres arcokhoz csatlakozva, mint Julia Garner, Shygirl, Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Honey Dijon, valamint a Chelsea játékosai, Coledro Palmer és Joao Pedro Palmer.

Az Arca az év elején megtartotta első festménykiállítását a londoni ICA-ban, és most csatlakozik Björkhez augusztus 12-én Izlandon egy napfogyatkozási napi rave-en. A törvényjavaslatban szerepel még a Sideproject és Ronja Jóhannsdóttir, ill jegyek itt kaphatók.