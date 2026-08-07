Nézze meg Timbalandet csak akkor adja elő, amikor „EH”-t mond Nelly Furtado „Say It Right” című művében.

Elterjedt a felvétel, amelyen Timbaland csak az „EH” háttérénekét adja elő Nelly Furtado „Say It Right” című számában – nézzen meg néhány reakciót alább.

A producer július 25-én a lengyelországi Łódzi Nyári Fesztiválon lépett fel, és a szettje részeként eljátszotta Furtado 2006-os slágerét, és kissé mulatságosan úgy döntött, hogy elénekli a számból az eredeti háttérvokálját – ami teljes egészében abból áll, hogy újra és újra ugyanazt a morgást ismételgeti.

Mivel Furtado nem volt ott, egyedül maradt a színpadon, hogy „előadja” a számot, az egyik Instagram-felhasználó pedig viccelődött: „Őrült, hogy még mindig emlékszik minden sorára”.

Egy másik megjegyezte, hogy Timbaland „úgy hangzik, mint a madarak az ablakom előtt reggel 6 órakor”, míg egy másik azt mondta: „Vajon elvégezték-e a hangellenőrzést, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a kulcsban maradt”.

Nézze meg a felvételt itt:

„Say It Right”: Timbaland „canta” seu hit com Nelly Furtado e emociona seguidores ao mostrar que não esqueceu sua parte da letra. 😂 pic.twitter.com/9T1AabT8Ml — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) 2026. július 30

Számomra nagyon vicces Timbaland, aki Nelly Frutado nélkül adja elő a „Say it Right”-t. Az ember tudja a szövegét! pic.twitter.com/Yxp0QEmkMk – Chappell Ryan (@RyanTroutSays) 2026. augusztus 6

Másokat jobban lenyűgözött, az egyik plakát a „legballeresebb szarnak, amit valaha láttam”, egy másik pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy „ennek az embernek a morgása sokszor azok a zseniális apró részletek, amelyek produkciójával együtt ennek az évszázadnak a legjobb popdalait alkották”.

Timbaland a 'Say It Right'-ot Nate „Danja” Hills-szel közösen készítette, és Furtado harmadik stúdióalbuma, a 'Loose' részeként jelent meg. Ez lett a második első számú kislemeze az Egyesült Államokban, majd jelölték a legjobb női pop énekes előadás kategóriában a Grammy-gálán, elveszítve Amy Winehouse Rehab című dalát.

A 'Say It Right'-t 2020-ban Tame Impala közvetítette a BBC Radio 1 különleges előadásában.

Furtado beszélt Julia Migenes 2024-ben a Timbalanddal végzett munkájáról, amely magában foglalta a „Maneater”, „Promiscuous” és „In God's Hands” kislemezeket, valamint Justin Timberlake csapatát, a „Give It To Me”-t is.

Azt mondta, hogy a páros „nem akarta, hogy tökéletesen szóljon, hanem azt, hogy valódi hangzású legyen”, hozzátéve, hogy „trikó, melankolikus, keserédes dallamokat és dalszövegeket hoznak létre Tim nehéz ütemei fölé, és ezen belül egy álomszerű keveréket alkotnak”.

Azt is javasolta, hogy ők ketten egy Las Vegas-i rezidenciával ünnepelhessék meg a „Loose” albumot. „Lejátszhatnánk az albumot az elejétől a végéig, mert úgy gondolom, hogy megragadja az akkori világot.”

Furtado tavaly októberben bejelentette, hogy a belátható időre elhagyja az élő fellépéseket, márciusban pedig bekerült a Canadian Music Hall of Fame-be.