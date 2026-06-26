Noel Gallagher azt mondja, „nem tudta elhinni”, hogy az angol csapat énekelte az Oasis „Wonderwall” című számát a világbajnokságon, és „megdöbbentette, hogy Jude Bellingham ismeri a szöveget”.

Noel Gallagher azt mondta, „nem tudta elhinni”, hogy az angol csapat az Oasis „Wonderwall” című számát énekelte a múlt heti világbajnokságon.

A válogatott szurkolói végigénekelték a klasszikus 1995-ös kislemezt, miután június 17-én a texasi Dallasban aratott 4-2-re Horvátországot. A játékosok ámulattal néztek ki a pályáról az érzelmes pillanatban, Jude Bellingham és Anthony Gordon pedig a dalszövegeket hallva.

Gallagher ezt követően támogatta, hogy a Wonderwall legyen Anglia 2026-os világbajnokság himnusza, mondván, a dal „az embereké, és varázslatos pillanat volt az emberek és a játékosok között”.

Liam Gallagher ezután arra a hírre reagált, hogy a dallam 50 százalékos megugrását figyelte meg a Spotify-on az Egyesült Királyságban, megelőzve Anglia keddi (június 23-án) Ghána elleni kevésbé lenyűgöző bemutatóját.

„És joggal, ez egy kibaszott klasszikus” – tweetelte –, és én BIBLIAI hangzású a hangom rajta.

Noel most tovább beszélt a „Wonderwall” újjáéledéséről egy interjú során talkSportahol rendszeresen vendégszerepel.

Az énekes-dalszerző tegnap (június 25-én, csütörtökön) a csatornán így nyilatkozott: „Tudod mit, azt hittem, ez egy nagyszerű pillanat volt. Nem tudtam elhinni, amit látok. Mint mondtam az embereknek A Napaz a dal a népé.

– Megdöbbentem, hogy Jude Bellingham ismeri a szöveget, de ez az egyik ilyen dal.

Láthatóan enyhe fejtörése azután történt, hogy Bellingham 2025 elején későn győzött Noel szeretett Manchester Cityje ellen a Real Madriddal. BBC Sport.

Így folytatta, megvitatva Anglia esélyeit a világbajnoki győzelem megszerzésére: „Ha Anglia bejut a döntőbe… Úgy értem, a két legényem, ők Anglia-szurkolók. Ők ott lesznek, és én azt mondtam: „Csak a ti szerencsétek lesz, ti nyavalyás kis szarok”.

„A (Manchester) City zsinórban négy (Premier Ligát) nyer, és egy Bajnokok Ligáját, és látod, hogy Anglia világbajnoki döntőt nyer New Yorkban, miközben apád dalát éneklik. Mintha az életük már nem lenne elég jó.”

A csevegés más részében Noelt megkérdezték, hogy kap-e hatalmas jogdíjat a „Wonderwall” olyan gyakran játszott játékától. „Rendkívüli összegről van szó” – válaszolta. Amikor rányomják, hogy mennyiből fog keresni talkSport A szegmens kislemezének lejátszásakor azt mondta: „Körülbelül nyolc és fél font.”

Noel azt mondta az állomásnak: „Jelenleg a világ minden táján játsszák, valahol, Észak-Koreán kívül.” Nézze meg az interjút teljes egészében a fenti videóban.

Micsoda pillanat! 😍 Jude Bellingham együtt énekel a Wonderwallban, miközben az angol szurkolók szerenádot adnak a csapatnak 🎵 pic.twitter.com/A1oPoiZ9BH — ITV Football (@itvfootball) 2026. június 17

Anglia következő mérkőzésén Panama ellen lép pályára a csoportkörben holnap este (június 27-én, szombaton).

Declan Rice, az angolok védekező középpályása, visszatekintve az első meccs „Wonderwall” éneklésére. A Nap: „A pályán a meccs után, és csak kapcsolódtunk a szurkolókhoz, és ők énekeltek. Ez különleges volt.

„Dallasban énekelni a „Wonderwall”-t. Ilyen először nincs.”

Harry Kane kapitány így nyilatkozott: „Ez volt az egyik kedvenc pillanatom az angol mezben, különösen egy nagy versenyen. Ez az érzelmi kapcsolat a szurkolókkal, tudjuk, mennyit jelent ez nekik.

„Látják, mennyit jelent ez nekünk. Jelenleg ez a kapcsolatunk van.”

Az angol John Stones, aki szintén a Manchester Cityben játszik, 2018-ban készített egy lejátszási listát Noel Gallagherrel. Elárulta, hogy a Man City „mindig besétál” az általa választott „Wonderwall” mellé.

Noel így válaszolt: „Nem szeretnéd jobban szeretni a Rock And Roll Star-t? A Wonderwall egy kicsit „az éjszaka vége, a madaram elhagyott” és minden ilyesmi. Nem tűnik olyannak, amit a derbi előtt játszol.”

'Wonderwall' – az Oasis második albumáról, a '(What's The Story) Morning Glory?' – megjelenése idején a második helyet érte el a hivatalos kislemezlistán. A dal azóta a valaha volt egyik legnagyobb példányszámban eladott szám lett, annak ellenére, hogy soha nem került a slágerlisták élére.

2024-ben a 'Wonderwall' lett a legtöbbet streamelt dal az 1970-es évektől az 1990-es évekig. Korábban a '90-es évek legnagyobb példányszámban eladott britpop számának nevezték. A kislemez természetesen felkerült az Oasis nagylemezének setlistjára Élőben '25 találkozó turné tavaly.

Noelt a Wonderwallban énekelték, miközben a rajongók azt ünnepelték, hogy a Manchester City megtartotta a Premier League-címet 2019-ben.

Más hírekben a zenész elmagyarázta, hogy miért nem nézi meg a Chris Martin által gondozott világbajnokság döntőjének félidei műsorát, amelyben Madonna, Shakira és a BTS élőben lép fel.

Közben reagált a gazdagok listájára való fellépés hírére, hozzátéve, hogy „még mindig nem látta” az Oasis készülő dokumentumfilmjét.