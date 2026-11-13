Ő adta Jockey Ewing magyar hangját a Dallasban: a színész akit az egész ország imádott de az arcát szinte senki sem ismerte

2026.11.13.

A magyar tévénézők fülében máig ott cseng egy jellegzetes, karcos és mégis elegánsan hűvös hang. Amikor a képernyőn felbukkant a texasi olajmágnás, az országban egyszerre lett csend, és egy színész lépett a nappalikba, akinek az arcát alig látta valaki, de a hangját mindenki ismerte. A név: Ujréti László – az a hang, amelyhez egy korszak érzelmi memóriája kapcsolódik.

Sokaknak ő adta meg a sorozatnézés rítusát: a hang, amelyből egyszerre áradt irónia és fenyegető báj, s amely képes volt egyetlen mondattal szövetségessé tenni a nézőt a legcinikusabb pillanatokban is. „Amikor megszólalt, tudtuk, hogy baj lesz” – emlékezett így egyszer egy rajongó.

A hang, amely összetartotta az estét

A Dallas köré szerveződő családi esték egy egész ország közös, hétköznapi legendájává váltak. A képernyőn a fényűző texasi birtok, a háttérben a magyar stúdió, és köztük a hang, amely áthidalta a kultúrák és idők közötti távolságot. Ujréti László orgánuma egyszerre volt magabiztos és ravaszul játékos: egy jól helyezett hangsúly, egy leheletnyi szünet, s máris kész volt a televíziós varázslat.

„Nem utánozni akartam, hanem a figura szemét és mosolyát a hangba átültetni” – mesélte róla egy pályatárs. És valóban: a szinkron itt nem másolat, hanem teremtő munka lett.

A láthatatlan mesterség

A szinkronszínészet különös, láthatatlan műfaj: a néző a hangot imádja, az arcot mégsem ismeri. A mikrofon mögött nincsenek díszletek, csak a ritmus és a pontos hallás; nincs jelmez, csupán a hangszínnel felöltöztetett szerep. Ujréti László ebben a térben volt mester, ahol a finom hangsúlyokból lesz irónia, a halk morgásból lesz fenyegetés, a fáradt sóhajból pedig nagyképűség.

A magyar szinkron hagyománya erős és igényes, a stúdiókban pedáns munka zajlott. Nem véletlen, hogy egy egész ország „egy hangba” szeretett bele, mert a karakter így lett nemcsak amerikai, hanem sajátosan magyar is.

Miért működött ennyire?

A titok részben technika, részben ízlés, és nagy részben szív. Ujréti László tudta, hol kell visszavenni a hangerőt, és hol kell egy félmosolyt a szótagokba rejteni. Így lett a figura nem csupán gonosz, hanem ellenállhatatlanul szórakoztató is. A néző a hangon át hallotta a hatalom csillogását és a cinizmus csattanását.

Mély, mégis rugalmas timbre

Szándékos, játékos irónia

Kimért, feszült ritmus

Mindig jelenlévő, pimasz hitelesség

„Mintha a tekintet is hallatszott volna” – mondta egy kritikus, és ennél szebb dicséret talán nem is kell a mikrofon művészetéhez.

Egy korszak hangképe

A sorozat nemcsak történeteket, hanem időérzést is adott. A zene első taktusára sokan már automatikusan kapcsoltak át várakozó üzemmódba, és kész volt a magyar nappalik sajátos, megbízható szertartása. Ebbe a rítusba épült be az a bizonyos, hűvösen magabiztos hang, amely képes volt egy szemvillantással felidézni a pénz, a család és a határhelyzetek világát.

Az, hogy a hang ennyire élő maradt, a karakter erején túl a magyar nyelv rugalmasságának is szól: a fordítás, az áthangsúlyozás, a ritmusba tördelt mondatai olyan természetességgel simultak a képek alá, mintha a történet eleve itt, a Duna-parti valóságban született volna.

Kulisszák mögötti fegyelem

A jó szinkron fegyelmezett csapatmunka. A stúdió falain belül a rendező, a hangmérnök és a színész között a levegő is ütemre moccan. A jeleneteket újra és újra felvették, a hangsúlyokat csiszolták, a lélegzetvételeket a képhez illesztették. Ujréti László ebben a környezetben olyan pontossággal dolgozott, hogy a kész jelenet sokszor „eredetibbnek” tűnt, mint az eredeti hangsáv.

„A mikrofon előtti csend néha hangosabb, mint bármelyik kiáltás” – mondják a szinkronstúdiók öregjei. És ebben a csendben született meg az a hang, amelyet ma is gondolkodás nélkül fel ismerünk.

Arc nélkül is ismerős

Van abban valami szép, sőt kicsit rejtélyes, hogy valakit a hangja tesz halhatatlanná. Az utcán talán senki nem állította meg, a plakátokra nem az ő arcképe került, mégis, ha néhány szó elhangzott, milliók mosolyogtak össze: „Na, ő az.” A névtelenség és az országos ismertség finom paradoxona ez, amit csak a szinkron képes ilyen elegánsan megteremteni.

A rajongók emlékezete nem számokban vagy díjakban él, hanem pillanatokban: egy kaján félmondat, egy kajla hangsúly, egy túl hosszúra nyújtott szünet. Ezek a mikromozdulatok ma is ott maradtak a közös fülünkben.

Örökség, ami velünk marad

Amikor ma újra felbukkan egy jelenet a közösségi médiában, és meghalljuk azt a jól ismert, karcosan selymes tónust, egyszerre leszünk nosztalgikusak és hálásak. Hálásak azért, hogy a magyar szinkron hagyománya ilyen erős, és hogy akadt egy hang, amely képes volt egy karaktert egyszerre idegenné és zavarba ejtően ismerőssé formálni.

Lehet, hogy a neve nem került minden címlapra, de a hangja bevésődött egy egész nemzedék emlékezetébe. És amíg ez a hang felidézhető, addig a történet sem ér teljesen véget. Mert vannak hangok, amelyek nemcsak megszólalnak, hanem tartósan bennünk is maradnak.