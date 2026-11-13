Ő volt Chunk a Kincsvadászokban: ma 52 éves és Hollywood sztárjainak ügyvédje lett

2026.11.13.

Az egyik legismertebb nyolcvanas évekbeli gyerekszereplő ma már teljesen más világban arat sikert. A Kincsvadászokban megismert Jeff Cohen ma 52 éves, és Hollywood első vonalában dolgozik mint szórakoztatóipari ügyvéd. Aki annak idején a Truffle Shuffle miatt nevetett, ma már szerződések finom betűit bízza rá. Az út nem volt egyenes, de annál tanulságosabb.

Gyereksztárból jogi karrier

A Chunkként ismert Jeff Cohen gyerekszínészként lett ikonikus, de a kamaszkor utáni szerepek megszűkültek. A reflektorfényből lassan a tárgyalóasztalok mellé lépett, és a pályát a kamera túloldalán folytatta. „A Goonies sosem adja fel!” – ez a mondat később is vezérfonal maradt az életében.

A tanulásnak teljes erővel nekifeküdt, és jogi diplomát szerzett, majd a szórakoztatóipar jogi oldalára specializálódott. 2000-es évek elején társalapítóként létrehozta a Cohen Gardner LLP ügyvédi irodát Beverly Hillsben. Ügyfelei között alkotók, színészek és producerek egyaránt megfordultak.

A tárgyaló, ahol a történetek születnek

Cohen karrierjét a „hogyan készül a varázslat” kíváncsisága hajtja, csak éppen nem a forgatáson, hanem a szerződésekben. Szerinte a jó üzlet olyan, mint egy jelenet, amelyben minden fél megkapja a maga ívét. „A valódi nyer-nyer megoldás ritka, de ha megszületik, azzal mindenki gazdagodik” – hangzik a gyakran idézett szemlélet.

A tárgyalásokon higgadt, mégis kemény stílust hoz, amit a szakma is elismer. 2015-ben könyvben foglalta össze a tapasztalatait, The Dealmaker’s Ten Commandments címmel, amelyet sok fiatal ügynök és producer kézikönyvként forgat.

Régi barátságok, új szerepek

Az egyik legmeghatóbb szakmai „újraegyesülés” Ke Huy Quan sikere kapcsán történt, aki a Kincsvadászokban Data karakterét alakította. Amikor Quan visszatért a nagyvászonra, jogi ügyeit már a régi barát, Jeff Cohen intézte. A két egykori gyerekszínész a vörös szőnyegen is felbukkant együtt, ami a rajongók generációit melengette meg.

„Még mindig egy család vagyunk” – ez a mondat sokat elmond arról, mit jelent a korai közös siker. A közös múlt nemcsak nosztalgia, hanem működő szakmai bizalom is lett.

Miért működik ez a pályaív?

Cohen története azt bizonyítja, hogy a gyereksztárság nem zsákutca, hanem ugródeszka lehet más területekre. A kamera előtti tapasztalat segített megérteni, mire van szüksége egy színésznek, egy rendezőnek vagy egy írónak a szerződésekben. Empátiával és üzleti realizmussal egyensúlyoz, ami ritka és ezért különösen értékes.

A siker másik pillére a folyamatos tanulás és az önazonosság. „Nem akartam valaki más lenni, csak megtalálni, hol tudok a legtöbbet hozzáadni” – hangzik a pályáját leíró, inspiráló gondolat.

Hollywood új nyelve: jog és történetmesélés

A modern stúdiórendszerben a történetek nemcsak a forgatókönyvekben, hanem a megállapodásokban is megszületnek. A jó ügyvéd nemcsak paragrafusokban, hanem karakterekben és kockázatokban is gondolkodik. Cohen munkájában a kreatív és az üzleti oldal nem ellenség, hanem egymást erősítő páros.

Amikor egy tehetség új korszak küszöbén áll, fontos, hogy olyan képviselője legyen, aki érti a pálya örömeit és buktatóit. Egy gyerekszínészből lett ügyvéd pontosan ismeri mindkét világ törvényeit. Ez a kettős nézőpont adja a tárgyalótermi előnyt.

Ami inspiráció lehet mindenkinek

A történet nem pusztán nosztalgikus sztori, hanem útmutató a pályaváltóknak. Megmutatja, hogyan lehet a korai sikert hosszú távú értékké formálni, és miként válhat a múlt erőforrássá. A kíváncsiság, a fegyelem és a kapcsolatok gondozása mind döntő tényezők.

Ha egyetlen mondatban kellene összefoglalni: a márka nem a szerep, hanem az ember, aki a szerep mögött áll. Aki ezt megérti, képes újraírni a saját pályáját, még akkor is, ha a reflektorfény éppen máshova vetül.

Kulcsállomások röviden

Gyerekszínész-siker a Kincsvadászokban, ikonikus Chunk-karakter és popkulturális lenyomat

Fókuszváltás a jog felé, diplomák és szakosodás a szórakoztatóiparra

Saját ügyvédi iroda alapítása Beverly Hillsben, növekvő, nemzetközi ügyfélkör

Könyv és előadások a tárgyalási technikákról , iparági tudásmegosztás

, iparági tudásmegosztás Újraegyesülés korábbi kollégákkal, bizalomra épülő, hosszú távú partnerségek

Az örökség, amely ma is dolgozik

A nyolcvanas évek kultfilmjének emléke ma már szerződésekben, tárgyalótermekben és megvalósult projektekben él tovább. Cohen neve a megbízhatóság és a pontosság szinonimája lett, miközben megőrizte a gyerekkori derűt, amely annak idején rajongókat szerzett neki. Aki egyszer megtanulta, hogyan kell belopni magát a közönség szívébe, később is tudja, hogyan védje azt, ami igazán érték.

A történet üzenete egyszerű és bátorító: a szerepek változhatnak, de a hivatás lényege ugyanaz marad – szolgálni a jó történeteket és az embereket, akik ezeket életre keltik. És néha a legszebb happy end nem a stáblista előtt, hanem jóval utána érkezik.