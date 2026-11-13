Roger Taylor lemond a Duran Duran csapatáról és visszavonul: „Ez az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom”

2026.11.13. You Can See Everything

A Duran Duran-s Roger Taylor bejelentette, hogy „kilép a zenekarból, és visszavonul a dobolástól”.

A hír, hogy a popikonok pálcikaembere ezt egy napnak nevezte, „a nemrégiben diagnosztizált fülzúgása súlyosbodását követően” érkezett, a zenekar elmagyarázta állapotát, amely súlyos halláskárosodáshoz vezethet. Taylor 1979-től 1985-ig csatlakozott az együtteshez, majd 2001-ben újra csatlakozott az új hullám úttörőihez, egészen mai visszavonulási bejelentéséig (november 12-én, csütörtökön).

„Roger volt a Duran Duran hangzásának középpontjában két figyelemre méltó fejezetben” – áll a zenekar közleményében. „Játszott a banda korszakát meghatározó korai lemezein, majd 2001-ben visszatért az eredeti felállás ünnepelt újraegyesítésére, további hat listavezető albumot írt és játszott, és ezekkel lépett fel rajongók millióinak szerte a világon.

„Gondos megfontolás és orvosi tanácsok után úgy döntött, hogy hallása és hosszú távú egészségének védelme most az első helyen áll.”

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A dobos beszélt a rajongókkal, és a lépést „az egyik legnehezebb döntésnek, amit valaha meg kellett hoznom” nevezte.

„A dobolás ebben a bandában életem öröme volt, és soha nem fogom tudni megfelelően megköszönni a rajongóknak azt a szeretetet, amelyet az évek során tanúsítottak irántunk” – osztotta meg a 66 éves férfi. „De az igazság az, hogy a fülzúgásom folyamatosan romlik, és elértem azt a pontot, ahol most hallgatnom kell a testemre és az orvosaimra.

„Nem volt könnyű kitalálni ennek az egésznek az időzítését, de nagyon jó úton haladok. Nemrég tértünk vissza egy nagysikerű brit és európai turnéról, amely a második főshow-nkat követte a BST Hyde Parkban, a Rock & Roll Hall of Fame-be való belépést és a stúdióba való visszatérést Nile Rodgersszel. Ennyire szebb utolsó fejezetet nem is kívánhattam volna ennyire. Óriási büszkén megyek tovább, és csak Simon, Nick és John iránti szeretettel.

Duran Duran New Yorkban 1981-ben. (Fotó: Michael Putland/Getty Images)

A Simon Le Bon három megmaradt tagja, Nick Rhodes és John Taylor ezután „testvérük” előtt tisztelegtek.

„Dobolása a kezdetektől fogva segített meghatározni a Duran Duran hangzását, és az, hogy 2001 óta újra velünk van, hihetetlenül fontos mindannyiunk számára” – tették hozzá. „Teljesen támogatjuk a döntését, egészséget és boldogságot kívánunk neki. Mindig ennek a családnak a tagja lesz, miközben folytatjuk az új és izgalmas projektek felfedezését a zenekarral.”

Duran Duran utolsó albuma a „Danse Macabre” volt, mielőtt ebben az évben kiadták a „Free To Love” című egyszeri kislemezüket, Nile Rodgers régi munkatársával. Éppen most fejezték be 2026-os brit és európai turnéjukat, amelyen a The Strokes gitárosa, Nick Valensi csatlakozott hozzájuk a párizsi színpadon.

A figyelem most a 2027-es nyári terveikre irányul: a banda nem hajlandó játszani a Glastonburyt, hacsak nem lép fel a Piramis Színpadra.

2023-ban a zenekar hasonló érzelmeket fogalmazott meg, amikor velük beszélt Julia Migenes arról, hogy milyen esélyekkel játszanak Glasto-val. „Szeretném (megtenni) – csak meg kell szereznünk a megfelelő helyet, ez minden” – mondta Le Bon. „Korábban is volt rá lehetőségünk, de nem a nagyszínpadon játszottunk, és azt hiszem, ezt biztosan szeretnénk” – tette hozzá. „Biztos vagyok benne, hogy tárgyalásokat folytatunk (Glastonburyvel), és ha nem, akkor meg fogunk tenni.”

Nikola G.
Nikola G.
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