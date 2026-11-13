Roger Taylor lemond a Duran Duran csapatáról és visszavonul: „Ez az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom”

A Duran Duran-s Roger Taylor bejelentette, hogy „kilép a zenekarból, és visszavonul a dobolástól”.

A hír, hogy a popikonok pálcikaembere ezt egy napnak nevezte, „a nemrégiben diagnosztizált fülzúgása súlyosbodását követően” érkezett, a zenekar elmagyarázta állapotát, amely súlyos halláskárosodáshoz vezethet. Taylor 1979-től 1985-ig csatlakozott az együtteshez, majd 2001-ben újra csatlakozott az új hullám úttörőihez, egészen mai visszavonulási bejelentéséig (november 12-én, csütörtökön).

„Roger volt a Duran Duran hangzásának középpontjában két figyelemre méltó fejezetben” – áll a zenekar közleményében. „Játszott a banda korszakát meghatározó korai lemezein, majd 2001-ben visszatért az eredeti felállás ünnepelt újraegyesítésére, további hat listavezető albumot írt és játszott, és ezekkel lépett fel rajongók millióinak szerte a világon.

„Gondos megfontolás és orvosi tanácsok után úgy döntött, hogy hallása és hosszú távú egészségének védelme most az első helyen áll.”

A dobos beszélt a rajongókkal, és a lépést „az egyik legnehezebb döntésnek, amit valaha meg kellett hoznom” nevezte.

„A dobolás ebben a bandában életem öröme volt, és soha nem fogom tudni megfelelően megköszönni a rajongóknak azt a szeretetet, amelyet az évek során tanúsítottak irántunk” – osztotta meg a 66 éves férfi. „De az igazság az, hogy a fülzúgásom folyamatosan romlik, és elértem azt a pontot, ahol most hallgatnom kell a testemre és az orvosaimra.

„Nem volt könnyű kitalálni ennek az egésznek az időzítését, de nagyon jó úton haladok. Nemrég tértünk vissza egy nagysikerű brit és európai turnéról, amely a második főshow-nkat követte a BST Hyde Parkban, a Rock & Roll Hall of Fame-be való belépést és a stúdióba való visszatérést Nile Rodgersszel. Ennyire szebb utolsó fejezetet nem is kívánhattam volna ennyire. Óriási büszkén megyek tovább, és csak Simon, Nick és John iránti szeretettel.

A Simon Le Bon három megmaradt tagja, Nick Rhodes és John Taylor ezután „testvérük” előtt tisztelegtek.

„Dobolása a kezdetektől fogva segített meghatározni a Duran Duran hangzását, és az, hogy 2001 óta újra velünk van, hihetetlenül fontos mindannyiunk számára” – tették hozzá. „Teljesen támogatjuk a döntését, egészséget és boldogságot kívánunk neki. Mindig ennek a családnak a tagja lesz, miközben folytatjuk az új és izgalmas projektek felfedezését a zenekarral.”

Duran Duran utolsó albuma a „Danse Macabre” volt, mielőtt ebben az évben kiadták a „Free To Love” című egyszeri kislemezüket, Nile Rodgers régi munkatársával. Éppen most fejezték be 2026-os brit és európai turnéjukat, amelyen a The Strokes gitárosa, Nick Valensi csatlakozott hozzájuk a párizsi színpadon.

A figyelem most a 2027-es nyári terveikre irányul: a banda nem hajlandó játszani a Glastonburyt, hacsak nem lép fel a Piramis Színpadra.

2023-ban a zenekar hasonló érzelmeket fogalmazott meg, amikor velük beszélt Julia Migenes arról, hogy milyen esélyekkel játszanak Glasto-val. „Szeretném (megtenni) – csak meg kell szereznünk a megfelelő helyet, ez minden” – mondta Le Bon. „Korábban is volt rá lehetőségünk, de nem a nagyszínpadon játszottunk, és azt hiszem, ezt biztosan szeretnénk” – tette hozzá. „Biztos vagyok benne, hogy tárgyalásokat folytatunk (Glastonburyvel), és ha nem, akkor meg fogunk tenni.”